DeepSeek già in difficoltà? Il rivale di ChatGPT fatica a gestire la domanda

DeepSeek è attualmente l'app più popolare a livello globale, ma il suo chatbot AI sta incontrando difficoltà nel soddisfare la crescente domanda. Il nuovo rivale di ChatGPT, sviluppato da una start-up cinese, sta affrontando interruzioni di servizio, con la pagina di stato dell'azienda che indica un'indagine in corso per individuare le cause.

Acclamato per il suo modello di ragionamento DeepThink R1, comparabile al modello o1 di OpenAI e completamente gratuito, DeepSeek sta vivendo problemi che ostacolano la registrazione e l'accesso degli utenti. Mentre non ho riscontrato anomalie sull'app per iPhone, il mio Pixel 8a ha avuto difficoltà durante un confronto tra DeepSeek e ChatGPT, con errori frequenti nella creazione di nuovi account e nell'invio di messaggi.

Secondo la pagina di stato ufficiale, l'ultimo problema è stato risolto alle 21:32 ora locale cinese. Tuttavia, con il continuo afflusso di utenti, potrebbero verificarsi ulteriori interruzioni nei prossimi giorni.

Problemi di dentizione

(Image credit: Future)

DeepSeek ha rapidamente guadagnato popolarità a livello globale, offrendo un chatbot AI che molti considerano alla pari, se non superiore, al leader di categoria ChatGPT di OpenAI. Questa IA gratuita, dalle straordinarie capacità, rappresenta un'opportunità unica per gli utenti, ma la sua improvvisa notorietà sta mettendo a dura prova i server, causando problemi di accesso e interruzioni di servizio.

Con una domanda in continua crescita, è probabile che episodi di questo tipo si ripetano. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti su eventuali sviluppi futuri legati a DeepSeek. Restate con noi su TechRadar per tutte le ultime novità.