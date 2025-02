DALL-E 3 di OpenAI: cinque consigli per ottenere immagini IA migliori

Se usate spesso ChatGPT, probabilmente avete già sperimentato con DALL-E 3, l’ultima versione del generatore di immagini AI di OpenAI. DALL-E 3 può essere sorprendentemente bravo nel trasformare le vostre idee in immagini, ma a volte può fraintendere dettagli importanti o enfatizzare elementi in modo imprevisto. Tuttavia, se volete vedere una scena prendere vita sullo schermo, di solito è un ottimo strumento, capace persino di far scrivere le mani in modo credibile.

Ma c’è un problema: DALL-E 3 è un modello AI, non un lettore di menti. Se volete ottenere immagini che rispecchino davvero ciò che avete in testa, dovete imparare a comunicare con lui nel modo giusto.

Dopo vari tentativi ed errori (e qualche risultato inquietante), ho imparato a parlare il suo linguaggio. Ecco cinque consigli fondamentali per ottenere il massimo da DALL-E 3.

DALL-E 3 dispone di una modalità di qualità chiamata "hd", che rende le immagini più nitide e dettagliate. È come aggiungere un obiettivo di alta qualità alla vostra arte generata dall’AI: le texture risultano più ricche, l'illuminazione è più raffinata e dettagli come tessuti, pellicce e riflessi acquistano maggiore profondità.

Provate a vedere la differenza con questo prompt: "Un rendering di un primo piano di una farfalla posata su un girasole. Qualità: hd."

(Image credit: Image created with OpenAI's DALL-E 3)

Giocare con le proporzioni

Non tutte le immagini devono essere quadrate. DALL-E 3 consente di impostare i rapporti d’aspetto, il che può sembrare un dettaglio minore ma fa una grande differenza se si vuole ottenere un effetto più cinematografico o un formato verticale per ritratti.

Il formato quadrato va bene, ma perché limitarsi quando si può creare qualcosa di più d’impatto? Questo è particolarmente utile per grafiche destinate ai social media e poster, come in questo esempio: "Un poster verticale di una pubblicità vintage di viaggio per Parigi, dimensioni 1024x1792 pixel."

(Image credit: Image created with OpenAI's DALL-E 3)

Pensare come un regista

Per ottenere un’immagine in grado di suscitare emozioni, può essere utile pensare come un fotografo nel mondo reale. Considerate l’angolazione della fotocamera o le tecniche di composizione; se necessario, fate qualche ricerca. Il risultato può cambiare drasticamente l’aspetto di un’immagine.

Invece di un’immagine piatta e frontale, si possono richiedere angolazioni specifiche come primo piano, vista dall’alto o ripresa da dietro le spalle. Lo stesso vale per gli stili di composizione e termini come “composizione simmetrica” o “profondità di campo”.

Ecco come si può ottenere un’immagine d’impatto con un prompt come questo: "Un’inquadratura drammatica da dietro le spalle di un cowboy solitario in piedi su una scogliera rocciosa, che osserva il vasto paesaggio desertico sottostante. Il sole tramonta in lontananza, proiettando lunghe ombre sul canyon. La silhouette del cowboy è nitida contro il cielo dorato, evocando un’atmosfera cinematografica da Western."

(Image credit: Image created with OpenAI's DALL-E 3)

Specifica cosa non vuoi

Una delle funzioni meno conosciute ma molto efficaci di DALL-E 3 è la possibilità di specificare cosa non includere. Questo aiuta a evitare elementi indesiderati nell'immagine. Si può escludere colori, oggetti o stili non voluti, oppure affinare l’atmosfera e lo stile specificando cosa non si vuole trasmettere.

Ecco come ho ottenuto l’immagine seguente con il prompt: "Un parco tranquillo in autunno con una giovane donna seduta su una panchina di legno, intenta a leggere un libro. Foglie dorate ricoprono il terreno, e una brezza leggera scuote gli alberi. Nessun’altra persona, nessun rifiuto, solo un momento di quiete e serenità nella natura."

(Image credit: Image created with OpenAI's DALL-E 3)

Be overly specific

Pensa a DALL-E 3 come a un genio molto letterale: ti dà esattamente quello che chiedi, né più né meno. Se scrivi solo "un cane", non stupirti se ti restituisce un cane qualsiasi, senza indicazioni precise su razza, colore o ambientazione. Più dettagli fornisci – come razza, colore, contesto, umore o persino lo stile artistico – migliori saranno i risultati.

Ad esempio, invece di scrivere solo: "Un mago che lancia un incantesimo", otterrai un'immagine molto più dettagliata con qualcosa come: "Un anziano mago con una lunga barba bianca intrecciata, vestito con una tunica verde smeraldo ricamata con rune dorate, che evoca un vortice di fulmini blu dalla punta delle dita in un paesaggio montano tempestoso."

(Image credit: Image created with OpenAI's DALL-E 3)