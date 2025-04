ChatGPT 4.5 supera il test di Turing: il 73% delle persone lo ha scambiato per umano

L’intelligenza artificiale suona sempre più umana, ma nella maggior parte dei casi è ancora facile riconoscere quando si ha a che fare con un modello di linguaggio. Eppure, le cose stanno cambiando rapidamente: il nuovo GPT-4.5 di OpenAI ha recentemente superato il Test di Turing, riuscendo a ingannare il 73% dei partecipanti in uno studio condotto dall’Università della California, a San Diego. Per capirci: quasi tre persone su quattro hanno pensato di parlare con un essere umano... mentre in realtà stavano chattando con un’IA.

E c’è di più: alcuni veri esseri umani coinvolti nel test sono stati scambiati per chatbot, facendo sembrare GPT-4.5 ancora più credibile al confronto. Un risultato che fa riflettere: o l’intelligenza artificiale è sempre più sofisticata, oppure noi umani siamo sempre più... strani nelle conversazioni online.

Il test consisteva in due conversazioni consecutive, una con una persona reale e una con l’IA. I partecipanti non sapevano chi fosse chi, e al termine dovevano indovinare con chi avevano parlato. Per aumentare le probabilità di successo, a GPT-4.5 è stata assegnata una personalità ben precisa: un giovane introverso, un po’ impacciato ma esperto del web, con un senso dell’umorismo secco e sarcastico. Questo piccolo tocco di umanità ha reso il modello sorprendentemente convincente.

Tuttavia, quando il personaggio è stato rimosso e l’IA è tornata a una “tabula rasa”, i risultati sono crollati: solo il 36% dei partecipanti è stato tratto in inganno. Questo dato ci ricorda una cosa fondamentale: GPT-4.5 non è una mente cosciente. È un algoritmo che interpreta un ruolo. Quando dimentica il copione, torna a essere quello che è davvero: un sofisticato sistema di completamento del testo.

L'intelligenza non è coscienza

La proposta di Alan Turing, secondo cui una macchina in grado di conversare abbastanza bene da essere scambiata per un essere umano potrebbe essere considerata intelligente, è stata dibattuta fin dal 1950. Filosofi e ingegneri hanno riflettuto per decenni sul Test di Turing e sulle sue implicazioni, ma improvvisamente la teoria sembra molto più concreta.

Turing non ha mai equiparato il superamento del test alla prova della coscienza o dell’autoconsapevolezza. Non è questo che il Test di Turing misura davvero. Riuscire a cogliere le sfumature del dialogo umano è un traguardo enorme, e il modo in cui GPT-4.5 ha saputo evocare un’interazione autenticamente umana è impressionante, fino ad arrivare a condividere aneddoti imbarazzanti in modo credibile. Ma se si ritiene che l’intelligenza debba includere riflessione su di sé e connessioni emotive reali, allora non c’è ancora molto di cui preoccuparsi rispetto a una presunta “infiltrazione” dell’IA nell’umanità.

GPT-4.5 non si sente a disagio prima di parlare. Non si interessa se ti ha ingannato. Non è orgoglioso di aver superato il test, perché non sa nemmeno cosa sia un test. “Conosce” le cose solo nel modo in cui un dizionario conosce le definizioni: è una scatola nera di probabilità avvolta in un maglione linguistico rassicurante, progettato per metterti a tuo agio.

Gli stessi ricercatori hanno sottolineato che GPT-4.5 non è cosciente. Sta recitando, non percependo. Ma come ben sappiamo, una buona recitazione può essere potente. Piangiamo guardando i film. Ci affezioniamo a personaggi fittizi. Se un chatbot riesce a simulare un comportamento umano in modo abbastanza convincente, il nostro cervello è più che disposto a completare il resto. Non sorprende quindi che il 25% della Gen Z creda che l’IA sia già consapevole di sé.

Certo, il dibattito resta aperto. Se una macchina parla come una persona, importa davvero se non lo è? E al di là delle implicazioni filosofiche, un’IA capace di ingannare così tante persone può diventare pericolosa se usata in modo scorretto. Cosa succede quando l’operatore del servizio clienti non è un tirocinante stressato in un call center, ma un’IA addestrata per sembrare affabile e convincente, pensata apposta per indurti a pagare un upgrade?

Forse il modo migliore per pensarci, almeno per ora, è quello del cane in giacca e cravatta che cammina su due zampe. Sì, può sembrare un piccolo imprenditore in viaggio verso l’ufficio, ma è solo l’addestramento umano – e la nostra percezione – a dare quell’impressione. Non è un comportamento naturale, e nessuna banca concederà prestiti a un cane a breve. Il trucco è affascinante, certo. Ma resta, appunto, un trucco.