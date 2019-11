I migliori giochi per Nintendo Switch del 2019

Quali sono i migliori giochi per Nintendo Switch? Fare un elenco dei migliori titoli per la console più venduta di Nintendo non è più facile come una volta, ora che Nintendo Switch gravita già da due anni sul mercato delle console e possiede una libreria di titoli piuttosto fornita. (Scopri perché la console ci è piaciuta così tanto nella nostra recensione sulla Nintendo Switch .)

Ha fatto molta strada dai primi giorni del lancio, quando Legend of Zelda: Breath of the Wild era l'unico gioco davvero fondamentale per Nintendo Switch - sebbene sia ancora uno dei migliori giochi di Switch che ci sentiamo consigliare e che dovrebbe essere giocato indubbiamente, prima del sequel in arrivo, Breath of the Wild 2 .

Al contrario ora esiste una moltitudine di altri giochi per Switch tra cui scegliere, di combattimento, di corse, di avventura, puzzle o qualsiasi altra cosa possa venirvi in mente. La capacità della Switch di gestire sia i titoli di successo AAA che le affascinanti avventure indie la rende una console veramente flessibile che può essere adattata a ciascun giocatore, mentre le nuove console Switch Lite e i Joy-Con di design stanno aumentando le possibilità di giocare in ogni contesto possibile.

Non è stato facile, ma abbiamo messo insieme un elenco di quelli che consideriamo i migliori giochi da provare sulla console ibrida di Nintendo - con aggiornamenti in arrivo man mano che vengono rilasciati nuovi titoli per Nintendo Switch.

Inoltre, assicuratevi di tenere d'occhio le fantastiche offerte del Black Friday e del Cyber Monday per Nintendo Switch alla fine di novembre, in quanto sarà possibile ottenere grandi sconti sulla console, gli accessori e i giochi per Switch.

Tieni d'occhio anche alcuni titoli grandiosi in arrivo nel 2019, tra cui l’affascinante Pokèmon: Spada e Scudo e lo spettrale Luigi's Mansion 3 - mentre anche il Doom Eternal intriso di sangue è pronto a unirsi ai giochi Switch l'anno prossimo.

Abbiamo una guida separata per i migliori giochi Switch multiplayer online , altrimenti continua a leggere per i migliori giochi Nintendo Switch attualmente disponibili sulla console più venduta.

Volete giocare online? Avrete bisogno di Nintendo Switch Online per poterlo fare.

I migliori giochi Nintendo Switch a colpo d’occhio

1 - Untitled Goose Game

2 - Overland

3 - Baldur's Gate 1 and 2: Enhanced Editions

4 - Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

5 - Torchlight 2

6 - Super Mario Maker 2

7 - Super Smash Bros. Ultimate

8 - Mario Kart 8 Deluxe

9 - Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee

10 - Wargroove

11 - Octopath Traveler

12 - Hollow Knight

13 - Nintendo Labo

14 - Bayonetta 2

15 - Super Mario Odyssey

16 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

17 - Splatoon 2

18 - Little Nightmares

19 - Cadence of Hyrule

20 - Arms

21 - Dark Souls:Remastered

22 - Super Mario Party

23 - Fortnite

24 - Mario Rabbids Kingdom Battle

26 - Stardew Valley

27 - The Elder Scrolls V: Skyrim

1. Untitled Goose Game

(Image credit: House House)

Chi avrebbe mai detto che un gioco senza titolo che parla di un'oca potesse essere così divertente? A sorpresa, Untitled Goose Game divenne rapidamente virale quasi per scherzo, creando un clamore (motivato?) esagerato che lo ha fatto passare in testa alle vendite sopra un titolo AAA, come The Legend of Zelda.

Ambientato in un villaggio sperduto nella campagna inglese, si vestono i panni di un'oca incaricata di terrorizzare i vicini umani: rubare loro i raccolti, chiuderli negli armadi e suonare il clacson a manetta. Ispirato alla serie d'azione stealth Hitman, ma con un fascino tutto suo, Untitled Goose Game è un gioco da non perdere nel 2019.

La durata dell’avventura non è memorabile, ma guai a chiamarlo “gioco”, non è per niente semplice.

2. Overland

(Image credit: Finji)

Ambientato nel panorama dell'America post-apocalittica, Overland vi permette di viaggiare dalla costa est alla costa occidentale in una qualsiasi macchina malconcia con compagni radunati in fretta e furia.

Overland è un gioco di strategia a turni, che vi chiede di confrontarvi con scarse provviste e creature minacciose simili a insetti che sembrano intenzionati a farvi a pezzi, attraverso livelli generati proceduralmente che offrono il giusto mix di inquietante e familiare man mano che si prosegue.

Anche i personaggi sono procedurali, il che significa che ogni volta che un personaggio muore, si continuerà a giocare con i compagni finché dureranno - o si potrà ricominciare con un personaggio nuovo, ogni volta che tutta la tua squadra è stata spazzata via. Intelligente, complicato e un po' crudele, Overland è una grande aggiunta a qualsiasi libreria di giochi Switch.

3. Baldur's Gate 1 and 2: Enhanced Editions / Planescape Torment and Icewind Dale Enhanced Editions

(Image credit: Nintendo)

Con centinaia e centinaia di ore di avventure nel ruolo del personaggio da voi creato, questi doppi pacchetti non dovrebbero mancare. Abbinando Planescape Torment a Icewind Dale o ai due giochi Baldur's Gate (oltre ai pacchetti aggiuntivi associati a tutti i giochi) queste edizioni migliorate per Nintendo Switch rendono quattro straordinari classici giochi di ruolo per PC giocabili per la prima volta su console.

Baldur's Gate for Nintendo Switch is a dungeon master: CRPG port is magical

Convertendo in modo intelligente i controlli di mouse e di tastiera in un gamepad in movimento, ora è possibile portare con voi quattro dei più epici giochi di ruolo ispirati a D&D ovunque voi siate, per poi connettervi al TV per giocarci su grande schermo una volta arrivati a casa.

I controlli potrebbero richiedere un po' di tempo per riuscire ad abituarvi e il gameplay e la grafica sono ovviamente piuttosto arretrati. Ma se volete una lezione di storia imperdibile in materia di giochi di ruolo e volete vivere storie indimenticabili e giochi basati sulla libera scelta, questo blocco dall’eccellente qualità prezzo è una scelta imprescindibile.

4. Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

(Image credit: Larian Studios)

Da Doom a Skyrim, Nintendo Switch sta diventando famoso per i suoi port su console apparentemente impossibili, e l'uscita su console di Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition è di per sé non solo un fantastico risultato tecnico, ma anche la possibilità per gli utenti Switch di giocare ad uno dei migliori giochi di ruolo mai realizzati.

Basandosi sulle basi gettate dai classici dei giochi di ruolo della vecchia scuola come Baldur's Gate, Divinity: Original Sin 2 ti porta letteralmente alla ricerca della divinità, in un mondo in cui i portatori di poteri magici sono emarginati.

Finora, piuttosto standard per un titolo RPG. Ma Divinity: Original Sin 2 si impone con la flessibilità e la libertà delle sue meccaniche. Con combattimenti a turni che traggono ispirazione tanto da XCOM quanto dalla modalità di lanciare incantesimi degli RPG da tavolo, verranno sempre offerti diversi modi per progredire, permettendovi di combinare oggetti e modificatori ambientali per affrontare i nemici in modi sempre più creativi.

Divinity: Original Sin 2 ha più idee nei suoi primi dieci minuti rispetto ad alcuni giochi nella loro intera durata: volete essere dei non-morti avventurieri che possono parlare con i teschi? Fatelo. Volete parlare agli animali come il dottor Doolittle? Nessun problema. Aggiungi una squadra cooperativa online a quattro giocatori nel mix, dove chiunque può fare quello che preferisce, quando desidera, e avrete una ricetta per il caos perfetto.

È uno dei pochi giochi in cui, se riuscite a immaginare qualcosa, probabilmente è anche possibile farlo nel gioco. Si tratta di un enorme titolo per PC, e il fatto che sia stato portato su Switch è già impressionante di per sé. Il fatto che funzioni così bene come uno dei titoli nativi della console portatile, può solo testimoniare quanto già fosse avvincente il gioco in primo luogo. Non mancate di giocarci.

5. Torchlight 2

(Image credit: Perfect World)

Uccidete. Razziate. Ripetete. Sì, potrebbe essere un clone di Diablo, ma Torchlight 2 è degno di essere provato da di chiunque abbia voglia di entrare in una prigione digitale alla ricerca dell'avventura. Con il suo stile spensierato, i luoghi colorati e le ricerche umoristiche, Torchlight 2 coinvolge il giocatore nel ripetitivo ma avvincente ciclo di affrontare i nemici per trovare equipaggiamento sempre più potente con cui colpire.

Inoltre la capacità di spedire un animale domestico in città per vendere tutti i tuoi oggetti spazzatura è davvero fantastica. E non c'è niente di meglio durante il gioco, che vedere il ritorno del tuo animale domestico dopo una dura giornata di lavoro al mercato.

La modalità cooperativa per quattro giocatori è inclusa e le prestazioni del palmare sono ottime. Potrebbe mancare il profondo sistema di gestione di Diablo 3, ma Torchlight 2 ha fascino sufficiente per compensare.

6. Super Mario Maker 2

(Image credit: Nintendo / TechRadar)

A prima vista, Super Mario Maker 2 ha una premessa semplice: lasciare che i giocatori progettino i propri livelli di Mario. Ma anche quel singolo obiettivo offre quantità quasi infinite di divertimento e creazione con l'editor di livelli giocoso e caotico di Nintendo.

A seguito del gioco originale di Super Mario Maker su Wii U e del suo eventuale port su 3DS, questo sequel / reboot su Nintendo Switch riesce a evitare diverse insidie ​​del precedente capitolo, creando un titolo più accessibile che però conserva ancora la capacità nel fornire chiavi del funzionamento interno di Mario. Se quelle chiavi sono letteralmente chiavi, o meglio Chain-Chomps e Goombas volanti, dipende completamente voi.

L'aggiunta di una modalità Luigi assistente e la volontà di darvi tutti gli strumenti di cui avete bisogno fin dall'inizio, rendono questo capitolo molto più accessibile per qualsiasi designer in erba voglia provarci - o semplicemente per qualcuno che voglia capire il funzionamento dei giochi di Mario un po' meglio.

Leggete la nostra recensione completa di: Super Mario Maker 2

7. Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate (Image credit: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Super Smash Bros è tornato, e il gioco che vede gli amici trasformarsi in nemici ha sicuramente trovato posto su Nintendo Switch.

Più combattenti, più livelli, più modalità di gioco e più elementi tattici di qualsiasi altro gioco del franchise. Questo è, a tutti gli effetti, il Super Smash Bros. definitivo, con tutto ciò che comporta - e con l’aggiunta di un sacco di succosi Smash Bros DLC (Joker! Piranha Plant! Banjo-Kazooie!). Per tenervi occupati anche dopo aver sbloccato l’elenco di combattenti principale.

Se state cercando un gioco per Nintendo Switch divertente per tutta la famiglia, sicuramente non è possibile sbagliare con Super Smash Bros. Ultimate.

Leggete la nostra recensione completa di: Super Smash Bros. Ultimate

8. Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe (Image credit: Nintendo)

Mario Kart 8 su Wii U era già uno dei migliori titoli del franchise e la versione per Nintendo Switch ne è la conferma.

Infatti il gioco offre le stesse eccellenti corse dell'originale Wii U, ma ci sono anche una serie di nuove aggiunte per questa versione dell’arcade di corse Nintendo.

C’è il ritorno della modalità battaglia, nuovi personaggi, tutte le tracce DLC precedentemente rilasciate e la possibilità di prendere due oggetti speciali alla volta per aggiungere un ulteriore livello di strategia alle vostre corse.

Il nuovo Mario Kart è anche un ottimo modo di giocare in multiplayer. Potete giocare online, su schermo diviso, con un massimo di quattro giocatori, oppure collegare insieme fino a otto console per giocare in in modalità wireless (dove è anche possibile giocare con un massimo di due giocatori per console).

È una versione versatile, e vale la pena accaparrarsela per chiunque si sia perso Mario Kart 8 nella sua prima versione.

9. Crash Team Racing: Nitro-Fueled

(Image credit: Beenox/Activision)

Prima di lanciarvi su Mario Kart, provate Crash Team Racing, è un gioco che sa come farsi apprezzare.

Tecnicamente una versione rinfrescata del gioco di corse del 1999, prende un certo numero di personaggi dagli amati giochi di Crash Bandicoot e li porta in una corsa selvaggia e caotica fino al traguardo - completo di oggetti folli e tracce surreali ispirati ai titoli degli anni '90.

Ok, quindi è un po 'come Mario Kart. Ma per chiunque cerchi più di un tocco di caos, o semplicemente per divertirsi un po 'con il Bandicoot e i suoi amici, Crash Team Racing è un momento divertente.

Leggi la nostra recensione completa: Crash Team Racing: Nitro-Fueled è una gara dannatamente divertente lungo la pista della memoria

10. Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee

Pokémon Let's Go (Image credit: Nintendo)

Se l'idea di lanciare la vecchia Pokéball vi emoziona ancora, date un'occhiata a Pokémon Let's Go: Pikachu ed Eevee. Fondamentalmente in questo reboot rielaborato di Pokémon Versione gialla, Pikachu ed Eevee vi portano attraverso la regione di Kanto nella vostra missione per diventare maestri allenatori di Pokémon.

Otto leader di palestra, quattro maestri d'élite e dozzine di membri del Team Rocket cercheranno di impedirvi di realizzare il vostro sogno, ma finché riuscirete a ricordare il sistema di combattimento di forbici, carta e sasso, questi combattimenti saranno una passeggiata allegra nei ricordi. Pokemon Let’s Go non è la versione perfetta della formula che Pokémon Sword and Shield potrebbe offrire quando uscirà entro la fine dell'anno, ma per ora è senza dubbio il miglior gioco di Pokemon su Nintendo Switch.

Leggete la nostra recensione completa di: Pokémon Let's Go Pikachu ed Eevee

11. Wargroove

Wargroove (Image credit: Chucklefish)

Wargroove è un gioco di strategia a turni ambientato in un mondo fantasy medievale, in cui gli alberi diventano soldati giganti, i vampiri assassinano i re e un cane reale comanda il suo ottimo battaglione alla vittoria. E non è possibile ignorarlo!

Può sembrare incredibilmente simile ad Advance Wars - ed in gran parte lo è - ma Wargroove riesce a ricrearne l’interessante miscela di profondità e accessibilità, rimanendo anche divertente a modo suo.

Troverete una narrativa di guerra avvincente, piena di incontri vivaci e spiritosi con il colorato cast di personaggi - con alcune splendide animazioni 2D - insieme a una quantità notevole di strategia e un editor di mappe dedicato per creare i vostri terreni di battaglia. C'è persino la possibilità di gioco multipiattaforma con Windows e Xbox One!

12. Octopath Traveler

Octopath Traveler (Image credit: Square Enix)

Siete amanti della vecchia scuola a 16 bit? Desiderate giocare a un lifting in alta risoluzione senza perdere la magia della magnifica grafica pixellosa dell'era degli anni '90? Octopath Traveller potrebbe essere il gioco per Nintendo Switch che avete sempre sognato per poter tornare bambini.

Incanalando la magia dei primi giochi di Final Fantasy (e pubblicato da Square Enix, naturalmente), fonde la pixel art con ambienti poligonali, come una lettera d'amore ai vecchi giochi di ruolo.

Tramite la storia di uno degli 8 avventurieri disponibili, ognuno con un talento peculiare, c'è un racconto epico da seguire, un sistema di combattimento a turni da padroneggiare e una sceneggiatura a doppia voce da apprezzare. Divertimento assicurato.

13. Hollow Knight

Hollow Knight (Image credit: Team Cherry)

Mentre tutti aspettano l'arrivo di un nuovo gioco Metroid Prime su Nintendo Switch, è ancora possibile giocare ad un titolo in stile Metroidvania a scorrimento laterale con il superbo Hollow Knight. Sarete al controllo dell'Hollow Knight e lo dovrete condurre attraverso una serie di paesaggi ingannevoli ma adorabili per sfidare i numerosi boss e portare a termine difficili sfide. Proprio come in Dark Souls non vi sarà immediatamente chiaro cosa dovrete fare dato che la narrazione è intenzionalmente oscura.

Questa però non è l'unica ispirazione a Dark Souls. Il gioco adotta la filosofia "difficile ma leale" dei Souls, secondo la quale il gioco è tanto difficile quanto lo farete diventare tale. Potrete superare qualsiasi sfida se sarete abbastanza pazienti e imparerete dai vostri errori. Hollow Knight prende questo da Dark Souls e lo inserisce in un MetroidVania, con tanto di scorrimento orizzontale e tutti potenziamenti che potete desiderare. Ora potrete giocarci anche su Nintendo Switch.

14. Nintendo Labo

Nintendo Labo (Image credit: Nintendo)

In parte software, in parte hardware, Nintendo Labo è un must per tutti coloro che amano le idee più originali e creative. Incentrate nel mondo di Nintendo, ovviamente.

Costruite i vostri giocattoli di cartone, giocateci, comprendetene il funzionamento e riprogrammateli per fare ciò che desiderate. Con Nintendo Labo l'unico vero limite è la vostra pazienza e immaginazione: costruite una canna da pesca e catturate uno squalo, costruite un pianoforte e controllate un coro di gatti musicali, costruite un robot e, beh, diventate un robot. Tutto è possibile con Labo.

Nintendo Labo è sicuramente uno dei giochi più originali e persino educativi che abbiamo visto negli anni e può essere giocato solo su Nintendo Switch. Si classifica facilmente come uno dei migliori "giochi" per il dispositivo.

Leggete la nostra recensione completa di Nintendo Labo

15. Bayonetta 2

Bayonetta (Image credit: PlatinumGames)

Non tutti avrebbero avuto la possibilità di godersi Bayonetta 2 quando è stato rilasciato per la prima volta nel 2014 a causa della sua esclusiva Wii U. Fortunatamente, ora è anche un gioco per Nintendo Switch, che finalmente gli dà la portata che merita.

Bayonetta 2 è un gioco eccellente, con combattimenti frenetici e divertenti, animazioni sbalorditive e possibilità di scelta davvero eccezionali. Inoltre, quando si acquista una copia fisica di Bayonetta 2, si riceve anche un codice download gratuito per il primo Bayonetta.

E più di ogni altra cosa, questo è un ottimo modo per prepararsi a Bayonetta 3, che è stato confermato in fase di sviluppo per Switch.

16. Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey (Image credit: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Super Mario Odyssey è la prima vera uscita di Mario su Nintendo Switch e fa il suo debutto in grande stile. Odyssey è un'avventura Sandbox 3D che vede Mario viaggiare tra una vasta gamma di mondi per salvare la Principessa Peach dal malvagio Bowser.

Rinfrescando un po’ la vecchia formula, questo gioco vede i tradizionali power up sostituiti con un nuovo compagno per Mario chiamato Cappy. Questo cappello senziente è sia l’arma che l'amico di Mario e può essere usato per possedere nemici e oggetti e per risolvere enigmi e sconfiggere gli avversari.

Nella nostra recensione completa di Super Mario Odyssey abbiamo definito questo gioco "una delle più belle avventure di Mario dell’ultimo periodo" e ti consigliamo di giocarci subito: è sicuramente uno dei migliori giochi per Nintendo Switch in circolazione.

Se decidi di affrontare il gioco da solo, non dimenticare di dare un'occhiata ai nostri consigli e trucchi per aiutarti a iniziare.

17. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Image credit: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Anche per una saga come quella de “La leggenda di Zelda”, una di quelle che raramente sbaglia un colpo, Breath of the Wild è considerato un gioco assolutamente fenomenale su Nintendo Switch (con un prossimo sequel, Breath of the Wild 2 , attualmente in lavorazione).

Mentre i precedenti giochi di Zelda sono rimasti fedeli alla formula stabilita da Ocarina of Time (il debutto in 3D della serie), Breath of the Wild riparte con un nuovo formato, tralasciando alcuni di quegli aspetti che avevano reso magnifici gli episodi precedenti.

Invece di avere un ordine predefinito nell’affrontare ogni missione, Breath of the Wild vi permette quasi immediatamente di poter visitare l'intera mappa, fornendo la possibilità di approcciarvi al gioco nell'ordine che preferite. Potete passare ore arrampicandovi sugli alberi e preparando cibo e pozioni, oppure potete anche andare direttamente al boss finale del gioco se vi sentite sicuri di poterlo sconfiggere facilmente.

Oltre alla struttura unica di Breath of the Wild, sono gli stessi puzzle a rendere il gioco più avvincente. Mentre i giochi precedenti consentono rigidamente una soluzione unica per ogni puzzle, la risoluzione dei problemi basata sulla fisica di BotW permette di avere più possibili soluzioni per ogni sfida a seconda di come si combinano le varie abilità.

Il risultato è un gioco incredibilmente ampio, con così tanti piccoli dettagli da scoprire che è difficile non innamorarsi di nuovo di questa serie ultratrentennale.

Leggete la nostra recensione completa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

18. Splatoon 2

Splatoon 2 (Image credit: Nintendo)

Splatoon è stata la cosa più vicina a uno sparatutto online che Nintendo abbia mai realizzato, e lo ha fatto fondamentalmente capovolgendo il genere.

In questo gioco non ci sono pistole, né proiettili e alla fine nessuna morte. Invece, giocate nei panni di personaggi con pistole a vernice con il compito di coprire la mappa con i colori della vostra squadra.

Potete uccidere (beh, 'dipingere') i vostri nemici, ma lo fate solo per poter guadagnare tempo per dipingere la mappa senza che i vostri avversari (e la loro pittura) si frappongano tra voi e il vostro scopo: colorare tutto.

Mentre Splatoon 2 è tecnicamente un sequel, in realtà è più o meno lo stesso gioco.

Non è necessariamente una cosa negativa. Il gioco originale era ben progettato e ben bilanciato, e mentre il sequel apporta alcune piccole modifiche al gameplay, lo stesso fascino Nintendo è ancora presente. Se non avete mai giocato all'originale, Splatoon 2 è un gioco da consigliare assolutamente, ma anche se ci aveste già giocato sarebbe comunque una buona scelta. Per quanto ci riguarda è sicuramente uno dei

19. Little Nightmares

Little Nightmares (Image credit: Bandai Namco)

Little Nightmares di Bandai Namco è una grande avventura per Nintendo Switch. Rilasciato per la prima volta su console e PC nel 2017, questa nuova versione del genere horror è una gradita aggiunta alla console portatile Nintendo.

I giocatori assumono il ruolo di una ragazza di nome Six, intrappolata nel Maw, un posto terrificante pieno di mostri giganti. Attraverso una serie di livelli platform, i giocatori devono aiutare Six a superare la sua bassa statura e sfuggire dal Maw.

Little Nightmares è un gioco con un'atmosfera palpabile - i diversi livelli con i loro rispettivi mostri sono cupi e spaventosi, e spesso ci siamo ritrovati a trattenere il respiro mentre cercavamo di superare un livello.

È insolito provare un tale brivido con un gameplay così meditato e tranquillo.

La versione per Nintendo Switch del gioco è la “Complete Edition” e, come potete immaginare, contiene tutte e tre le versioni DLC.

20. Cadence of Hyrule

(Image credit: Brace Yourself Games)

Pochi giochi sono acclamati universalmente come questo brillante successo indipendente.

È essenzialmente uno spin-off di Crypt of the Necrodancer, una sorta di canaglia che sfrutta il ritmo e osserva le tempistiche delle tue mosse per attaccare a ritmo di musica.

Tuttavia, questo follow-up a tema The Legend of Zelda colloca l'azione nella stessa Hyrule, permettendovi anche di giocare come Link o Zelda (Nintendo, prendi nota).

Mescolando il meglio dei classici giochi leggendari a scorrimento di Legend of Zelda con un groove, una parte musicale e animazioni abbinate: è il gioco di Zelda basato sul ritmo che non sapevamo di aver bisogno.

C'è anche una versione demo gratuita che è possibile scaricare dall'eShop prima di scegliere di acquistarlo, anche se non è disponibile in tutti i Paesi del mondo.

21. Arms

Arms (Image credit: Nintendo)

È difficile decidere con quale genere descrivere Arms:è un gioco di combattimento in cui si tenta di colpire a pugni il proprio avversario usando armi gigantesche allungabili. E non è Punch-Out.

Quello che inizialmente sembrava essere un titolo un po' ingannevole, in realtà si è rivelato avere una quantità sorprendente di profondità e strategia, portando a ingaggiare incredibili e frenetiche battaglie multiplayer.

Bene, l'intero gioco può anche essere giocato con i più tradizionali pulsanti piuttosto che con i controlli di movimento, quindi non sarà necessario sbracciarvi sul bus quando lo giocherete in mobilità.

22. Overcooked

Overcooked (Image credit: Ghost Town Games)

Overcooked è stato uno dei successi indie del 2016, e ora arriva su Nintendo Switch con uno stile fantastico. Iniziamo a dire che si gioca meglio con un gruppo di amici, il che è va bene, considerando che ci sono due controller sulla Switch.

Ma cosa bisogna fare alla fine? In sostanza, siete un gruppo di chef che cerca disperatamente di cucinare i pasti senza che i vostri clienti si arrabbino o che la vostra cucina prenda fuoco. Ogni persona è in grado di fare solo una cosa alla volta e la maggior parte dei pasti richiede più fasi di preparazione, questo vi costringe a dividere i compiti tra di voi.

Il problema è che ogni attività procede a un ritmo leggermente diverso, il che significa che bisogna costantemente cambiare i vostri piani per affrontare i problemi quando si presentano. È un gioco frenetico, fantastico da giocare con gli amici ed è perfetto per Switch: una delle migliori esperienze di gioco che abbiamo provato sulla console.

23. Dark Souls: Remastered

Dark Souls: Remastered (Image credit: FromSoftware Games)

Cosa resta da dire su Dark Souls che non sia già stato sputato tra sangue, frustrazione e gioia pura e non filtrata? Il solido padre dei giochi di avventura ha generato un migliaio di imitazioni e fatto dire un miliardo di parolacce agli avventurieri che viaggiano nella terra mortale di Lodran.

La chiave è adottare un approccio metodico e preciso al combattimento: il gioco è spietato quanto gratificante, rendendo ogni vittoria conquistata duramente contro i mostruosi nemici un vero godimento. Sempre corretto, è anche un maestro nel raccontare storie a tema ambientale, rivelando lentamente i suoi segreti man mano che acquisite il controllo delle sue meccaniche e sconfiggete i vostri nemici.

Dark Souls: Remastered non è così bello su Switch come lo è su PS4 o Xbox One, ma ha il vantaggio aggiuntivo di permettervi di giocare in movimento (attenzione a non imprecare sul bus). E c'è una nuova ondata di giocatori con cui interagire quando si attiva la modalità online - una componente chiave della serie, con una nuova comunità che fa i primi audaci passi nel suo mondo crudele.

24. Super Mario Party

Super Mario Party (Image credit: Nintendo)

Quando si tratta di giochi cooperativi “casual” non c'è molto meglio a disposizione, e Super Mario Party mostra come il catalogo di giochi Switch continui a crescere e diventare più grande nel tempo.

Questo è l'ultimo di una lunga serie di giochi di Super Mario Party, ovviamente, ma le meccaniche del gioco da tavolo 3D rimangono serrate e coinvolgenti, e il gioco nasconde molti segreti e sorprese da scoprire lungo la strada. Ancora più importante, è divertente da giocare e vi costringe a rifarlo ancora.

Pensiamo che Super Mario Party sia il gioco di Mario Party più tattico di sempre , provatelo!

25 Fortnite Battle Royale

Fortnite (Image credit: Epic Games)

Non capita spesso di trovare un gioco gratuito nella libreria di Nintendo Switch, ma Fortnite Battle Royale lo è.

Di questi tempi i giochi in stile “Battle Royale” stanno spopolando e quelli della Epic Games non hanno potuto far altro che perfezionare la formula con Fortnite Battle Royale. Inizialmente sviluppato come una sorta di add-on per Fortnite, Battle Royale è decollato in modo inaspettato, diventando rapidamente uno dei giochi più giocati del 2018.

Il gioco si basa interamente su uno scenario ormai piuttosto classico: verrete abbandonati su un'isola con altri 99 giocatori per una lotta senza esclusione di colpi nella quale il vincitore sarà l'unico a rimanere in piedi. A causa del suo enorme successo, Epic Games è costantemente al lavoro per aggiungere nuove feature e modalità. Ad esempio la modalità Playground vi metterà sulla mappa e vi permetterà di costruire rifugi per un periodo limitato di tempo, dopo di che verranno aperti i cancelli e il massacro avrà inizio.La cosa più interessante è che Fortnite vi consentirà di giocare con i vostri amici, indipendentemente dalla piattaforma sulla quale si trovano. Che vi troviate su PC, Xbox One, iOS, Android e presto anche su PS4, sarete in grado di confrontarvi con milioni di altri giocatori proveniente da qualsiasi piattaforma.

Leggete la nostra recensione completa di: Fortnite Battle Royale

Infine giocate a Fortnite Battle Royale gratuitamente

26. Mario Rabbids Kingdom Battle

Mario Rabbids Kingdom Battle (Image credit: Nintendo)

Questo crossover ha sorpreso molte persone, inclusi noi. Anche se i conigli di Super Mario e i Rabbids di Ubisoft non sembrano una combinazione che possa funzionare veramente, questo gioco tattico a turni è incredibilmente divertente da giocare.

Il gameplay è sorprendentemente complesso e profondo senza essere eccessivamente difficile - infatti la difficoltà aumenta in modo graduale, in modo tale da non provocare la sensazione di essere sopraffatti.

Mario Rabbids è anche un gioco adorabile da vedere: il design dei livelli è sempre fantastico e il mondo con i suoi personaggi sono adorabili e colorati. La collaborazione con Mario conferisce ai Rabbids di Ubisoft un fascino che mancava loro fino a ora, mentre l’immagine di Nintendo beneficia della partnership acquisendo un po' più di uno sciocco senso dell'umorismo.

Con questa partnership, Nintendo è riuscita a garantire un'altra esclusiva accattivante per Switch ed uno dei migliori giochi in assoluto per la console.

27. Stardew Valley

Stardew Valley (Image credit: Chucklefish) (Image credit: ConcernedApe)

Stardew Valley è uno di quei giochi che sembravano essere nati per girare su una console Nintendo e non avremmo potuto essere più felici quando è stato rilasciato di recente per Switch. Se avete mai giocato con Harvest Moon, avrete già familiarità con la premessa di Stardew Valley: è un simulatore agricolo avvincente che vi vede interagire con i contadini fino ad arrivare addirittura al matrimonio.

Stardew Valley non è solo un gioco, invece unisce un sacco di giochi contemporaneamente. Potete dedicarvi alla produzione, alla pesca, alla cucina e persino all'esplorazione di grotte generate proceduralmente per estrarre oggetti, oltre ad affrontare nemici mostruosi.

Tuttavia, ricordate di verificare i livelli di salute ed energia, poiché dovrete assicurarvi che il vostro personaggio sia in perfetta forma per evitare di sfinirlo: in tal caso, perderete salute e una considerevole quantità di denaro e oggetti che realizzati con tanto duro lavoro. Stardew Valley vi conquisterà per ore e ore, nel bene e nel male. (Nel bene, più che nel male!)

28. The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls: Skyrim (Image credit: Bethesda)

A 6 anni dalla sua pubblicazione, la gloria di Skyrim non accenna a tramontare grazie anche alla grande quantità di mod e texture packs ad alta risoluzione. Se vi interessa giocare anche solo alla versione originale, questo RPG vi offrirà ben più di 100 ore di gioco.

Se ci aggiungerete 3 DLC (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn) ne avrete anche di più. Il fatto che Skyrim sia stato paragonato a titoli graficamente superiori come The Witcher 3 è una testimonianza della sua popolarità sempreverde. Con Skyrim anche voi potrete essere degli avventurieri, cercate solo di non beccarvi una freccia nel ginocchio.

Se state cercando una versione in particolare di The Elder Scrolls V: Skyrim non avete nulla da temere, Bethesda ha pensato a tutto e ha pubblicato Skyrim per tutte le piattaforme. Lo potete giocare anche in VR

Maggiori informazioni sulle nostre idee a proposito dell' arrivo di Skyrim su Switch .