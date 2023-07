Sony presenta gli auricolari WF-1000XM5: più piccoli e potenti che mai

Dopo mesi di indiscrezioni, fughe di notizie e speculazioni, nella giornata di ieri (24 luglio) Sony ha presentato i suoi nuovi auricolari true wireless top di gamma con cancellazione del rumore attiva. I Sony WF-1000XM5 arriveranno sugli scaffali ad agosto con un prezzo di vendita di 319€.

Sony sarà riuscita a migliorare i già ottimi WF-1000XM4, quelli che abbiamo definito i migliori auricolari del 2023? La risposta breve è: si, e i miglioramenti riguardano tutti gli ambiti, dalla qualità audio al sistema ANC.

Cos'hanno di nuovo i Sony WF-1000XM5?

Sony's WF-1000XM5 (Image credit: Future)

Sony non ha badato a spese: a bordo troviamo un nuovo driver chiamato Dynamic Driver X che passa da 6 mm a 8,4 mm e utilizza un design a telaio rigido per produrre voci più precise e bassi più profondi con una distorsione minima. C'è anche il nuovo processore per la cancellazione del rumore HD QN2e affiancato da un processore integrato V2, che promette un'eccellente qualità del suono con una bassa distorsione. A bordo troviamo anche il tracciamento della testa per l'audio spaziale nelle applicazioni compatibili.



La qualità del suono dovrebbe essere al top. Gli XM5 dispongono di tre microfoni e due processori integrati per ciascun auricolare, mentre nel modello precedente ce n'erano rispettivamente due e uno. Al contempo Sony ha utilizzato un nuovo sensore per la conduzione ossea unito a una rete microfonica avanzata per migliorare il parlato. Tra le novità c'è anche l'algoritmo di riduzione del rumore basato sull'intelligenza artificiale e progettato per concentrarsi sulla voce anche in ambienti rumorosi / ventosi.

Sony dichiara inoltre di aver riprogettato le forme degli auricolari per ridurre la pressione dell'aria nelle orecchie e migliorare il comfort.

Le XM5 sono più piccole del 25% e più leggere del 20% rispetto alle XM4, un aspetto che si noterà durante le lunghe sessioni di ascolto. La durata della batteria è la stessa di prima, ovvero circa 8 ore con gli auricolari e 24 ore con la custodia. Si possono ottenere fino a tre ore di ascolto con una ricarica rapida di 60 minuti. Il Bluetooth è 5.3 con multipoint a due dispositivi, uno in meno rispetto alle Sennheiser EAH-AZ80.



Ora non ci rimane che attendere il campione di prova da Sony per la recensione e, onestamente, non vediamo l'ora di provarli!