Recensione Sony INZONE H5

Le cuffie Sony INZONE H5 offrono un'esperienza di gioco eccellente, bilanciando design elegante e prestazioni di alto livello. Con connettività versatile, leggerezza e un microfono avanzato, sono ideali per i giocatori PC. Tuttavia, la mancanza di Bluetooth e alcune limitazioni su console potrebbero scoraggiare gli utenti PS5. La riduzione del rumore AI nel microfono migliora la comunicazione, ma i padiglioni auricolari potrebbero non essere profondi per tutti. In compenso, il software Inzone Hub amplifica le opzioni di personalizzazione audio. Nel complesso, le INZONE H5 si distinguono per stile, comfort e prestazioni.

Sony INZONE H5: recensione breve

Le INZONE H5 di Sony si affermano come un concorrente formidabile nel settore delle cuffie da gioco, a cavallo tra economicità e caratteristiche di alto livello. Al prezzo di 150 euro, queste cuffie navigano nel panorama dei giochi con un delicato equilibrio, competendo senza problemi sia con le alternative economiche che con quelle di livello superiore. In effetti, se la giocano bene con modelli che costano anche il 25% in più.

Con un design ispirato alla PS5, queste cuffie non sono solo un piacere per gli occhi. Con un peso di 260 g, risultano leggere e comode da indossare anche per sessioni prolungate.

La versatilità è forse il maggior punto di forza delle Sony INZONE H5. Offrendo connessioni sia cablate che wireless, si rivolge ai giocatori che apprezzano la libertà di scelta. L'inclusione della riduzione del rumore AI nel microfono migliora la chiarezza della comunicazione, un aspetto spesso sottovalutato ma cruciale per le esperienze multigiocatore coinvolgenti.

Pur avendo un design ispirato a PS5, le H5 guardano soprattutto al mondo del PC Gaming. La mancanza di Bluetooth e la dipendenza da un dongle USB-A da 2,4 GHz, infatti, potrebbero non essere l’ideale per chi gioca su console - anche se il vantaggio di una bassa latenza piace a ogni gamer del mondo.

In sostanza, le INZONE H5 di Sony sono una fusione meticolosa di stile, comfort e prestazioni. Non possiamo dichiararle le migliori cuffie gaming , ma sicuramente meritano un posto nella parte alta della classifica.

Sony INZONE H5: design e caratteristiche

Il design delle INZONE H5 di Sony è un connubio armonioso di estetica e funzionalità. Ispirandosi al linguaggio di design elegante e moderno della PS5, le cuffie presentano un involucro esterno in plastica bianca, elegantemente completato da un tessuto nero che adorna i padiglioni e l'archetto. Questa scelta non solo le allinea visivamente alla console di Sony, ma contribuisce anche a creare un profilo più discreto e raffinato, evitando l'ingombro spesso associato alle cuffie da gioco di fascia alta.

L'attenzione ai dettagli si estende anche alla costruzione, dove l'H5 raggiunge un equilibrio tra stile e praticità. Con un peso di soli 260 g, sono notevolmente più leggere rispetto a molti concorrenti, e durante l’uso quei grammi in meno si notano. Il meccanismo di regolazione dell'archetto è fluido e permette di trovare facilmente la posizione ideale. L'imbottitura in tessuto è molto morbida, più della pelle sintetica che troviamo in altri modelli. Nell’insieme, sono cuffie molto comode.

Tuttavia, un potenziale inconveniente si presenta con i padiglioni auricolari. Sebbene mantengano un aspetto elegante, alcuni utenti potrebbero trovarli meno profondi del previsto, richiedendo una regolazione precisa per un comfort ottimale. Il lato positivo è che le H5 offrono un eccellente isolamento passivo, bloccando efficacemente il rumore ambientale e rendendo l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Da sottolineare la semplicità dei controlli multimediali. Il lato sinistro ospita una rotella per il volume, una porta USB-C per la ricarica e la presa jack da 3,5 mm, mentre il lato destro ospita il pulsante di accensione e il regolatore del volume di giochi e chat. Questo approccio minimalista, con pulsanti dedicati piuttosto che controlli touch o quadranti multifunzione, contribuisce a un'esperienza intuitiva e facile da usare.

Una caratteristica che spicca è la riduzione del rumore AI integrata nel microfono. Questo miglioramento offre un livello di chiarezza encomiabile alla comunicazione in gioco, assicurando che le istruzioni vitali e le discussioni strategiche siano trasmesse senza interferenze. Il design "flip-to-mute" del microfono, che elimina la necessità di un pulsante fisico di silenziamento, aggiunge un ulteriore livello di comodità alla configurazione della comunicazione.

Le opzioni di connettività aumentano ulteriormente la versatilità dell'H5. Pur essendo in linea con il design della PS5, il set di funzioni si orienta maggiormente verso la compatibilità con il PC. Il ricevitore USB-A in dotazione facilita la funzionalità plug-and-play sia con il PC che con la PS5, mentre l'aggiunta di un jack per cuffie da 3,5 mm consente il funzionamento via cavo, un'opzione vantaggiosa per chi preferisce una configurazione "tethered".

L'autonomia della batteria, pari a 28 ore con una singola carica, non supera quella di alcuni concorrenti, ma resta comunque rispettabile. In particolare, una rapida ricarica di 10 minuti può fornire tre ore di gioco, una caratteristica comoda quando ci si è dimenticate di caricarle.

Le H% sono compatibili con Inzone Hub di Sony. Questo software apre un mondo di possibilità, offrendo equalizzazioni preimpostate per giochi e musica, regolazioni della gamma dinamica, controllo del volume del microfono, regolazioni dei toni laterali e la possibilità di modificare manualmente il bilanciamento tra gioco e chat. La presentazione di queste funzioni è pulita e facile da usare, rendendo la personalizzazione accessibile anche ai meno esperti di impostazioni audio.

L'inclusione di 360 Spatial Audio aggiunge infine un tocco extra; attivando questa funzione tramite Inzone Hub emerge una scena sonora più ampia e precisa. Questa funzione si rivela particolarmente vantaggiosa negli scenari di gioco, migliorando l'immersione e consentendo una migliore consapevolezza spaziale, un aspetto cruciale nei giochi competitivi.

La mancanza del Bluetooth potrebbe essere un problema per chi usa una PS5 e trova scomodo il dongle Wi-fi. Soprattutto però le H5 non si possono associare a uno smartphone, quindi non potrete usarle come cuffie “tuttofare”, da portare anche fuori casa. Un vero peccato.

Sony INZONE H5: prestazioni

Gaming

L'ambito in cui le INZONE H5 di Sony brillano è quello dei giochi. Le capacità di Spatial Audio 360 creano un paesaggio sonoro coinvolgente,ricco e completo. In scenari di gioco come Sniper Elite V e CS:GO, le H5 offrono una maggiore sensazione di immersione e una migliore consapevolezza spaziale. Ciò si rivela prezioso per individuare i movimenti dei nemici e migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Il microfono con funzione "flip-to-mute" aggiunge un ulteriore livello di comodità durante le comunicazioni in gioco. L'efficace cancellazione del rumore lo rende uno strumento affidabile per coordinare le strategie con i compagni di squadra. La tecnologia di riduzione del rumore con intelligenza artificiale non solo filtra il rumore ambientale, ma garantisce anche la chiarezza della voce, fondamentale per una comunicazione efficace in ambienti multigiocatore.

Musica

Le Sony INZONE H5, pur essendo progettate principalmente per i giochi, offrono prestazioni lodevoli nella gestione della riproduzione musicale. La gamma media è chiara e nitida e permette di far risaltare le sfumature di voci e strumenti. I brani con dettagli intricati rivelano la capacità delle cuffie di gestire con precisione la gamma alta. Le percussioni suonano bene, dimostrando la capacità delle H5 di riprodurre fedelmente i suoni ad alta frequenza.

Tuttavia, l'estremità inferiore dello spettro manca di quella pronunciata incisività che avremmo voluto sentire, almeno con alcuni brani. Ciononostante, la fluidità generale della riproduzione audio, unita alla possibilità di attivare l'audio spaziale attraverso l'Inzone Hub, attenua le carenze ed eleva l'esperienza di ascolto della musica.

ANC (Active Noise Cancellation)

Le Sony INZONE H5 non hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Sony INZONE H5: autonomia

L'autonomia della batteria dell'H5, pari a 28 ore con una singola carica, offre un buon equilibrio per le sessioni di gioco prolungate. Pur non superando alcuni concorrenti che vantano una maggiore durata della batteria, l'H5 è in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli scenari di gioco. La comodità di una ricarica rapida di 10 minuti che garantisce 3 ore di gioco fa sì che, anche se la batteria è scarica, sia sufficiente una breve pausa per tornare all'azione.

In ogni caso, le INZONE H5 possono funzionare anche via cavo, il che è una gran cosa anche per sopperire a una batteria scarica.

Che si tratti di un'intensa sessione di gioco o di una lunga playlist musicale, la durata della batteria dell'H5 contribuisce a un'esperienza ininterrotta e coinvolgente.

Sony INZONE H5, ne vale la pena?

In conclusione, le INZONE H5 di Sony si posizionano come ottime cuffie da gioco, con un design elegante, un comfort lodevole e caratteristiche di spicco. I loro punti di forza sono l'audio spaziale 360, la struttura leggera e le prestazioni del microfono potenziato dall'intelligenza artificiale. Il design, pur essendo elegante e confortevole.

I giocatori di PC sono quelli che se le possono godere di più, grazie alla doppia connessione e al software Inzone Hub. Per i giocatori di PS5 in solitaria, l'assenza di connettività Bluetooth e la ridondanza di alcune funzioni sulle console possono rappresentare degli svantaggi.

Ragioni per comprare

Audio spaziale Le INZONE H5 offrono un'esperienza di gioco immersiva grazie all'audio spaziale 360, migliorando la percezione e la precisione durante le sessioni.

Personalizzazione avanzata con Inzone Hub Il software Inzone Hub consente una personalizzazione audio dettagliata, dalle equalizzazioni preimpostate per giochi alla regolazione del bilanciamento tra gioco e chat.

Leggerezza e comfort Con un design leggero e comodo, queste cuffie sono ideali per lunghe sessioni di gioco, assicurando comfort senza compromessi sull'esperienza.

Ragioni per NON comprare

Limitazioni di connessione La mancanza di Bluetooth e la dipendenza da un dongle USB-A potrebbero scoraggiare gli utenti di console, specialmente su PS5.

Poco versatili Per chi preferisce cuffie versatili "tuttofare", l'assenza di Bluetooth potrebbe renderle meno adatte per l'uso quotidiano, come ascoltare musica in movimento.

Indossabilità non per tutti Alcuni utenti potrebbero trovare i padiglioni auricolari meno profondi del previsto, richiedendo precise regolazioni per il massimo comfort.

