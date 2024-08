I nuovi auricolari Sony sono più piccoli, più leggeri e meno costosi

Sony fa seguito ai suoi fantastici auricolari wireless WF-C500 lanciando un nuovo paio di cuffie economiche: le WF-C510. Come il suo predecessore, questo nuovo modello mira a offrire un'esperienza audio di alta qualità a un prezzo accessibile. Questa volta, però, la serie ha subito un leggero cambiamento nel design.

Il modello WF-C510 è ora più compatto. Secondo quanto riferito da Sony al seguente indirizzo il modello è "più piccolo del 20% e più leggero del 15% rispetto al C500". A quanto pare, si tratta anche degli auricolari di tipo chiuso più piccoli. Nell'annuncio ufficiale, l'azienda ha dichiarato che gli auricolari hanno un "design ergonomico della superficie [che] consente un inserimento più stabile" nelle orecchie degli utenti. Sono inoltre dotati di un pulsante esterno per il controllo dell'audio.

Anche la custodia di ricarica è stata aggiornata. Ora è più sottile e può essere riposta in una tasca dei pantaloni o in una borsa. Nonostante le dimensioni ridotte, il WF-C510 dimostra che le cose grandi possono essere contenute in pacchetti più piccoli, perché introduce diversi miglioramenti.

Per cominciare, gli auricolari hanno una durata della batteria leggermente superiore: 11 ore o 22 ore con la custodia di ricarica. Sony afferma che questo numero può essere inferiore a seconda dell'uso che se ne fa e delle funzioni attive.

(Image credit: Sony)

Caratteristiche

Gli auricolari wireless WF-C510 racchiudono una tonnellata di funzionalità all'interno del loro piccolo telaio. Sono in grado di emettere audio di alta qualità grazie al supporto del DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Questo software ottimizza le frequenze basse e alte per garantire un suono ben bilanciato.

È presente anche il 360 Reality Audio, che consente un "ascolto spaziale" coinvolgente. Se si desidera personalizzare ulteriormente l'uscita, è possibile collegare i dispositivi all'App Sony | Cuffie Connect e quindi perfezionarli tramite profili EQ personalizzati. Passare da una sorgente audio all'altra è facile grazie alla connessione multipunto del WF-C510, che consente di collegarsi a "due dispositivi Bluetooth contemporaneamente".

(Image credit: Sony)

Parlando per esperienza personale, spesso gli altri trovano fastidioso parlare con voi, ma voi non riuscite a sentirli. Gli auricolari di Sony offrono una soluzione. Attivando la modalità "Ambient Sound", i rumori esterni entrano meglio nelle orecchie e l'utente può essere consapevole di ciò che lo circonda. Inoltre, gli utenti possono attivare la funzione "Voice Focus" per catturare meglio le voci delle persone. Il suono ambientale viene bloccato.

Altre caratteristiche degne di nota sono la resistenza all'acqua IPX4 e l'accoppiamento rapido. Come il modello precedente, gli auricolari WC-C510 non dispongono di cancellazione attiva del rumore.

Gli auricolari wireless WF-C510 di Sony sono disponibili per il pre-ordine sul sito Web dell'azienda e su Amazon, ad un prezzo inferiore a quello del modello WF-C500.

La data di spedizione da Amazon è fissata per il 2 settembre e la coppia è disponibile in tre diversi colori: nero, bianco e giallo. Sony spedirà il suo paio di cuffie solo il 9 settembre, anche se il gigante tecnologico offre un'esclusiva opzione blu baby.

Nel frattempo, non dimenticatevi di dare un'occhiata alla carrellata di TechRadar sui migliori auricolari per il 2024.