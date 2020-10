Prime Day 2020, robot da cucina Kenwood in offerta

Torna anche per il 2020 l'appuntamento con l’Amazon Prime Day, due giorni di offerte irripetibili per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Tra i numerosi prodotti scontati, il team di TechRadar ha selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti.

Kenwood è famosa per i prodotti da cucina dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Per il Prime Day potete acquistare tre delle sue macchine in offerta a prezzo scontato. Avendole provate personalmente vi possiamo confermare che valgono tutto quello che costano, ma per oggi potrete averle ancora a meno.

Attenzione, l'offerta vale solo fino alle 23.59 di oggi 13 Ottobre 2020!

Prime Day 2020: le migliori offerte

Kenwood KVC7300S Impastatrice Planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO a € 339,99

Kenwood KVC7300S a € 339,99 La KVC7300S è una impastatrice planetaria da 1500W, con ciotola in acciaio inossidabile da 4.6L che le permette di miscelare ottimamente l'impasto. La struttura è realizzata in metallo pressofuso con finitura in acciaio spazzolato. La confezione comprende il corpo motore, ciotola da 4.6L, la frusta K, la frusta gommata, il gancio impastatore, oltre ad alcuni accessori. In ogni caso è possibile espandere questo robot da cucina con moltissimi accessori acquistabili separatamente, il che lo rende un sistema completo e sfruttabile nel tempo anche in caso di variate esigenze alimentari.Vedi offerta

Kenwood KVC3170S Impastatrice Planetaria Chef a 269,99€

Kenwood KVC7300S a € 269,99 La KVC7300S è una impastatrice planetaria dalla potenza di 1000 W. Utilizza una ciotola in acciaio inossidabile da 4.6L che permette un'ottima azione di miscelazione ed impasto. La confezione include il corpo motore, tre ganci di miscelazione, un frullatore e un tritacarne. Come per il precedente modello, è possibile espandere questo robot da cucina con moltissimi accessori per renderlo un sistema completo e sfruttabile nel tempo anche in caso di variate esigenze alimentari.



Kenwood KVL6330S Impastatrice Planetaria Chef Elite a 399€

Kenwood KVL6330S a € 399,00 La KVL6330S è una impastatrice planetaria con una potenza di 1400 W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6.7L che permette un'ottima azione di miscelazione ed impasto. La confezione include 3 ganci di miscelazione e una sfogliatrice per creare pasta fresca e lasagne fatte in casa. Come per i precedenti modelli, è possibile espandere questo robot da cucina con moltissimi accessori per renderlo un sistema completo e sfruttabile nel tempo anche in caso di variate esigenze alimentari.