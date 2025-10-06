Sora 2: controlli copyright e monetizzazione in arrivo

Sora 2 ha migliorato la gestione della fisica, tra gli altri upgrade

• Il CEO di OpenAI Sam Altman ha parlato di Sora 2

• È in arrivo un maggiore controllo per i detentori dei diritti d'autore

• Presto potrebbe esserci un sistema di pagamento per i video

All'inizio di questa settimana OpenAI ha lanciato Sora 2, un sostanziale upgrade rispetto al precedente strumento di generazione video AI, insieme a una nuova app e un feed personalizzato in stile TikTok. Ci sono però dei cambiamenti in arrivo, secondo il CEO di OpenAI Sam Altman.

Innanzitutto, Altman afferma che i detentori dei diritti d'autore avranno un "controllo più granulare" su come i loro personaggi possono essere utilizzati nell'app Sora. In altre parole, potrebbe non essere più così facile generare clip con personaggi Marvel e Disney in futuro.

Una questione di denaro

Il CEO di OpenAI Sam Altman (Image credit: Shutterstock)

Il secondo cambiamento di cui parla Altman nel suo nuovo post sul blog riguarda i compensi di monetizzazione, anche se sembra che questo sarà per le aziende il cui lavoro è incluso nei clip Sora, piuttosto che per gli utenti che li creano.

Secondo Altman, gli utenti di Sora stanno generando molti più video di quanto OpenAI si aspettasse, quindi potrebbe essere introdotto una sorta di sistema pay-to-generate nel prossimo futuro (ci sono stati suggerimenti precedenti sul far pagare gli utenti durante i periodi di alta domanda).

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie esperte, recensioni e opinioni nei tuoi feed. Assicurati di cliccare sul pulsante Segui!

E naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni e unboxing in formato video, e ricevere aggiornamenti regolari da noi anche su WhatsApp.