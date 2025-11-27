OpenAI prepara un dispositivo che "non ricorderà un iPhone"

Altman e Ive dicono che il loro gadget AI arriverà tra meno di due anni

Porterà una "vibrazione più calma" rispetto alle attuali tecnologie

Saprà tutto di te

Un prodotto tecnologico può sembrare una "cabina in riva a un lago"? Sam Altman, CEO di OpenAI, ne è convinto. Questa settimana, Altman e l'ex guru del design di Apple, Jony Ive, hanno condiviso forse più dettagli che mai sul tanto atteso prodotto AI della loro azienda congiunta, IO, durante un dialogo con Laurene Powell Jobs.

Sebbene non si sappia ancora quasi nulla del misterioso prodotto AI, è chiaro che il nuovo gadget sarà diverso dalla maggior parte dell'elettronica di consumo disponibile oggi. Altman ha commentato, durante una chiacchierata con Ive e Powell Jobs all'Emerson Collective Demo Day, che sebbene l'iPhone, progettato da Ive, sia "il massimo risultato dei prodotti di consumo", la maggior parte dei dispositivi e delle app odierne sembra non essere all'altezza.

Essi fanno sentire Altman "come se stessi camminando per Times Square a New York e dovessi costantemente affrontare tutte le piccole seccature lungo il percorso, luci lampeggianti sul viso, tensione che va qui, persone che mi urtano, rumore che si scatena. Ed è una cosa inquietante. È come se arrivassero cose luminose, notifiche lampeggianti, caccia alla dopamina qua e là, e un'attenzione breve".

Al contrario, Altman ha affermato che il dispositivo che stanno costruendo ha una sufficiente consapevolezza contestuale da non disturbare l'utente. Invece, saprebbe quando chiedere informazioni, quando presentarle. "E ha solo questa incredibile consapevolezza contestuale della tua intera vita. Puoi quindi puntare a un vibe che non sia come camminare per Times Square, essere urtato e avere tutte queste cose che competono per la tua attenzione. Ma, piuttosto, come sedersi nella cabina più bella in riva a un lago e in montagna e godersi semplicemente la pace e la calma."

Questa "vibrazione", come l'ha descritta Altman, è in arrivo a breve.

Quando Powell Jobs ha chiesto un arco temporale per quando avremmo potuto finalmente vedere questo misterioso dispositivo, ha chiesto se potesse essere tra cinque anni.

"Molto prima di così", ha esordito Ive. Powell ha chiesto: "Due?" e Ive ha risposto: "Penso anche meno di così".

Simple and wearable?

In conversation: OpenAI's Sam Altman and LoveFrom's Jony Ive with Laurene Powell Jobs | #ECDemoDay

È sorprendente, considerando i recenti resoconti che sostenevano che i due stessero riscontrando difficoltà con il dispositivo.

Se c'è qualcos'altro da ricavare da questa conversazione, è che questo prodotto ricco di AI, che ci aspettavamo fosse dotato degli ultimi modelli GPT, saprà tutto di te e mira ad essere privo di fronzoli, forse persino semplice.

Ive ha cercato di rendere chiare le sue intenzioni: "Non sopporto i prodotti che sono come un cane che ti scodinzola in faccia, o prodotti così orgogliosi di aver risolto un problema complicato da volerti ricordare quanto sia stato difficile. Amo le soluzioni che sono sul punto di apparire quasi ingenue nella loro semplicità. E amo anche i prodotti incredibilmente intelligenti e sofisticati che si ha voglia di toccare."

O indossare. Molti credono che Altman e Ive stiano costruendo un dispositivo indossabile che avrà all'incirca le dimensioni di un vecchio iPod shuffle. Di certo, come ha detto Altman, per "sapere tutto di te", ha bisogno della consapevolezza situazionale che deriva dall'essere attaccato ai tuoi vestiti o alla tua persona e dal guardare il mondo come lo vedi tu.

Altman ha aggiunto che all'inizio della loro collaborazione, Ive disse che qualunque cosa facesse il prodotto finale, "Faremo sorridere le persone. Faremo provare gioia alle persone."

Per un prodotto AI, potrebbe essere una richiesta eccessiva. Dopotutto, la maggior parte delle persone si avvicina all'avvento dell'AI generativa e dei chatbot con un misto di felicità e terrore. Amano le risposte rapide e argute, i riassunti e le opere d'arte che possono ottenere da ChatGPT, ma sono anche preoccupati per come la tecnologia possa portar via il loro lavoro o, quando raggiungerà l'Intelligenza Artificiale Generale (AGI), prendere il controllo del mondo.