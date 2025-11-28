La ricerca AI di Opera Neon ci mette un minuto a fare un lavoro incredibile

Il nuovo aggiornamento di Opera Neon include una modalità Deep Research da 1 minuto che fornisce resoconti alla massima velocità.

Gli utenti possono anche passare da un modello AI all'altro, come Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro, durante l'attività in corso.

L'aggiornamento abilita anche l'agente "Do" a creare e modificare automaticamente i documenti Google Docs in base ai prompt forniti.

L'esperimento di browser agentico di Opera, Opera Neon, ha appena lanciato una funzionalità che potrebbe ridefinire il modo in cui si effettua qualsiasi tipo di ricerca online. La nuova modalità di ricerca da 1 minuto per il suo Opera Deep Research Agent (ODRA) offre agli utenti la possibilità di generare mini-report completi, supportati da citazioni, in, come suggerisce il nome, circa 60 secondi.

L'aggiornamento segna uno dei tentativi più concreti finora per semplificare la ricerca online tramite l'IA, offrendo una profondità sufficiente senza farti cadere in un rabbit hole di collegamenti ipertestuali. E sebbene la funzionalità sia attualmente limitata agli utenti in accesso anticipato di Opera Neon, le implicazioni potrebbero estendersi ben oltre la nicchia degli power-user. Se ti sei mai trovato a destreggiarti tra 10 schede, un blocco note e una vaga sensazione di colpa accademica solo per confrontare nuovi telefoni, questa novità è per te.

ODRA non sostituisce la conversazione in stile ChatGPT o la creazione di contenuti. Si affianca, invece, agli agenti "Chat," "Do," e "Make" già esistenti in Opera Neon. Offre un ricercatore AI piccolo, efficiente e multi-threaded che parallelizza il compito, lo suddivide, lo assegna a compagni di squadra virtuali e riassembla una risposta unificata. Tu fai la domanda. Lui ti riporta il breve resoconto.

La nuova modalità da un minuto offre una via di mezzo tra una risposta AI superficiale e un deep-dive completo: abbastanza veloce da mantenere il tuo slancio, abbastanza rigorosa da non doverti affidare alle allucinazioni di una chatbot. Opera la descrive come la soluzione ideale per i momenti in cui non hai bisogno di un intero white paper, ma non vuoi nemmeno fare affidamento su un singolo thread di Reddit per decidere se quella nuova lavatrice valga il denaro.

A differenza della maggior parte degli strumenti AI integrati nei browser, che si limitano a riassumere i contenuti sulla pagina o a offrire suggerimenti leggeri, ODRA attinge da più fonti sul web aperto. Inoltre, si assicura di includere le citazioni.

La potenza di Claude

Non è l'unica novità rilasciata in questo ultimo aggiornamento. Opera Neon ora include un nuovo selettore di modelli, che consente agli utenti di passare istantaneamente tra i principali sistemi AI, inclusi Gemini 3 Pro di Google e Nano Banana Pro. È possibile avviare una sessione utilizzando un modello e cambiarlo senza perdere la cronologia della chat o la sua comprensione del compito. È una piccola modifica con grandi implicazioni per l'usabilità, soprattutto per coloro che iniziano a notare che non tutti i modelli AI eccellono nelle stesse attività.

E sebbene ODRA possa essere la novità principale, anche l'agente "Do" di Neon è stato aggiornato. Ora funziona nativamente con Google Docs. Se si chiede a Neon di scrivere un rapporto che confronti le auto elettriche, ora non solo può ricercare l'argomento, ma anche inserirlo in un documento Google Docs formattato correttamente, titolo incluso. Da lì, è possibile modificarlo, condividerlo o chiedere a Neon di rivederlo, rinominare il file o aggiungere nuove ricerche in un secondo momento.

Fresh updates on Opera Neon 🚀• Our new Model Selector now includes: Gemini 3 & Nano Banana ProSimply choose the model that fits your workflow.• Need deeper insights without a full deep dive?1-Minute Research delivers richer answers, fast. pic.twitter.com/vzp8bTdgRcNovember 27, 2025

Opera ha posizionato Neon come un sandbox (ambiente di prova) per funzionalità sperimentali che potrebbero essere troppo avanzate o specifiche per i suoi prodotti principali. Mentre il suo browser di punta, Opera One, si rivolge ancora a un vasto pubblico, Neon è destinato ai power user che desiderano che il browser faccia di più che aprire passivamente i contenuti.

Con agenti in grado di scrivere, rivedere, generare immagini, ricercare in profondità ed eseguire compiti in servizi esterni, Neon si comporta sempre più come un frontend per la delega delle attività, e non solo per la navigazione. La sua capacità di cambiare agenti o modelli a metà attività lo rende più fluido rispetto al crescente numero di add-on AI a scopo singolo presenti negli altri browser.

L'implicazione più ampia è che il futuro dell'IA potrebbe non risiedere nella tua chatbox, ma nel tuo browser. L'agente di ricerca da 1 minuto di Opera Neon è un prototipo iniziale di un cambiamento in cui l'IA non si limita a offrire commenti sui contenuti, ma diventa un livello di interfaccia tra te e il web stesso.