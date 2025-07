Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha espresso preoccupazione per l’eccessivo affidamento delle persone su ChatGPT, soprattutto tra le nuove generazioni. Intervenendo a un evento organizzato dal sistema bancario della Federal Reserve, Altman ha dichiarato: «Le persone si affidano troppo a ChatGPT. Ci sono giovani che dicono: “Non riesco a prendere alcuna decisione nella mia vita senza raccontare tutto a ChatGPT. Conosce me, conosce i miei amici. Farò tutto ciò che mi dice.” Questo mi fa sentire molto a disagio.»

Le sue parole arrivano in un momento in cui ChatGPT registra oltre 2,5 miliardi di prompt al giorno, con più di 500 milioni di utenti attivi ogni settimana. Numeri che riflettono l’enorme diffusione dello strumento, ma che sollevano interrogativi sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Altman sottolinea quanto il rapido sviluppo dell’IA stia generando effetti imprevedibili, anche per coloro che sono in prima linea nel settore. Le sue preoccupazioni seguono un’interruzione globale del servizio avvenuta lo scorso mese, durante la quale molti utenti hanno raccontato di non riuscire a scrivere email, gestire relazioni online o persino addormentarsi senza l’aiuto di ChatGPT.

Nel suo commento più diretto, Altman ha aggiunto: «L’idea che collettivamente si decida di vivere secondo ciò che ci dice l’IA mi sembra sbagliata e pericolosa.»

Sebbene l’intelligenza artificiale stia effettivamente aiutando milioni di persone a semplificare le proprie attività quotidiane, cresce il timore che una dipendenza eccessiva possa compromettere l’autonomia decisionale, soprattutto tra i più giovani. Un tema che, con ogni probabilità, sarà sempre più centrale nel dibattito pubblico sul ruolo dell’IA nella società.

Attenzione a quel che si desidera

Viviamo in un’epoca in cui l’innovazione tecnologica viaggia a un ritmo che, in oltre trent’anni di vita, non avevo mai sperimentato. Quasi ogni giorno un nuovo software di intelligenza artificiale supera limiti precedenti, offrendo prestazioni che migliorano in modo esponenziale rispetto alle versioni precedenti.

In questo scenario, OpenAI è stata una delle protagoniste assolute, con innovazioni che hanno contribuito in modo significativo a far crescere il patrimonio personale di Sam Altman, oggi stimato in 1,8 miliardi di dollari. Ma adesso, proprio Altman lancia l’allarme sul fatto che la gente fa troppo affidamento su ChatGPT?

Il settore dell’IA è ancora largamente privo di regolamentazione: dagli strumenti per generare immagini protette da copyright fino ai chatbot come Grok, protagonisti di alcune delle “allucinazioni” più imbarazzanti viste finora. Eppure, le aziende continuano a lanciare prodotti a un ritmo serrato, offrendo agli utenti strumenti estremamente potenti senza una reale comprensione delle loro implicazioni a lungo termine.

Su un punto, sono d’accordo con Altman: ci stiamo abituando troppo all’IA, e ChatGPT è forse l’esempio più evidente di questa dipendenza crescente. Ma c’è anche un evidente cortocircuito etico. Un miliardario della tecnologia, che ha guadagnato enormemente proprio grazie a questa dipendenza, può davvero dire di esserne preoccupato, senza apparire ipocrita? Francamente, credo di no.

Se l’uso eccessivo dell’intelligenza artificiale è un problema, allora serve un’assunzione di responsabilità concreta, non solo dichiarazioni pubbliche. Perché non basta sollevare dubbi, quando si è tra i principali artefici del sistema che li ha generati.