OpenAI svela le funzionalità più popolari di ChatGPT: la prima in classifica potrebbe sorprendervi

ChatGPT ha compiuto tre anni domenica 30 novembre.

Caricare un'immagine su ChatGPT è un'azione più diffusa che crearne una da zero tramite IA generativa.

Il compito più utilizzato su ChatGPT in ambito lavorativo è la modifica e la critica di testi.

ChatGPT ha compiuto tre anni domenica 30 novembre e, per festeggiare, OpenAI ha deciso di condividere alcune statistiche che teneva segrete su come le persone utilizzano lo strumento di IA più popolare al mondo.

ChatGPT è stato lanciato come una "anteprima di ricerca" quasi sconosciuta nel 2022 e oggi è il chatbot più popolare del pianeta, rispondendo a circa 29.000 messaggi al secondo.

Secondo OpenAI, 800 milioni di persone a settimana lo usano per qualsiasi cosa, dalla pianificazione del loro prossimo viaggio in auto alla scelta dei prodotti più maturi in un negozio di alimentari.

Come usiamo ChatGPT

Ma come usiamo ChatGPT? Secondo OpenAI, tre quarti delle conversazioni si concentrano su guida pratica, ricerca di informazioni e scrittura.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la scrittura rimane il caso d'uso principale, con la maggioranza delle richieste volte a modificare il testo esistente. Nello specifico, ciò significa editing, critica e traduzione, piuttosto che la creazione di nuovi testi da zero.

Per quanto riguarda le sei principali modalità di utilizzo di ChatGPT a livello globale, OpenAI le elenca come segue:

Caricamento di un'immagine Ricerca sul web Utilizzo di un modello di ragionamento Generazione di immagini Analisi dei dati Dettatura

È interessante notare come il "Caricamento di un'immagine" sia più in alto in classifica rispetto alla "Generazione di immagini".

Proprio come accade con l'utilizzo del testo in ambito lavorativo, le persone sembrano caricare le proprie immagini e chiedere a ChatGPT di migliorarle, piuttosto che generare contenuti IA interamente nuovi.