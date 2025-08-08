GPT‑5 gratis? Scopri cosa puoi usare subito senza pagare

Durante l’evento di lancio di ChatGPT-5, OpenAI ha mostrato perché questa nuova versione genera tanto entusiasmo: è più veloce, intuitiva, meno incline a “allucinazioni” e offre un’integrazione più utile con Gmail, imparando di più su di noi. In un momento dimostrativo, il team ha persino chiesto al modello di scrivere un elogio funebre per il precedente ChatGPT-4o, a dimostrazione dei progressi nella scrittura. Un omaggio non casuale, visto che ChatGPT-5 sarà disponibile anche per gli utenti del piano gratuito, decretando di fatto la fine di ChatGPT-4o. Gran parte della presentazione si è concentrata sulle migliori capacità di scrittura di codice e sulle applicazioni in ambito enterprise, dalla sanità alla finanza.

Per chi usa ChatGPT soprattutto nella vita quotidiana, non mancano però miglioramenti interessanti, e la buona notizia è che la maggior parte sarà accessibile anche nel piano gratuito.

1. Writing improvements

Come con GPT-4o, la differenza tra accesso gratuito e a pagamento in GPT-5 riguarda il volume d’uso. Nel piano free, una volta raggiunto il limite, si passerà automaticamente a GPT-5 mini.

Gli abbonati Plus avranno un volume d’uso molto più alto, potendo sfruttare appieno le capacità di scrittura migliorate di GPT-5, la cui prosa risulta più ritmata e scorrevole rispetto a quella di GPT-4o.

2. ChatGPT Voice

(Image credit: Future)

Nel piano gratuito, l’accesso a ChatGPT-5 in modalità vocale (insieme a caricamento file, creazione di immagini e analisi dati) resta limitato, ma con più utilizzi giornalieri rispetto a prima.

L’ex Advanced voice mode diventa ora ChatGPT Voice. Dal 9 settembre 2025, la modalità vocale standard sarà ritirata, con conversazioni più naturali. Basta premere il tasto voce nell’app mobile per provarla subito.

3. Nuovi colori per evidenziare

Finora era possibile cambiare il tema di ChatGPT tra chiaro, scuro e Sistema, ma ora si possono aggiungere colori di accento nelle impostazioni.

Questi colori si applicano a elementi di ChatGPT-5 come le bolle di conversazione e il testo evidenziato. È la prima volta che viene usato il colore nell’interfaccia, e richiede un po’ di abitudine, ma sarà una funzione apprezzata.

Cosa non avrete?

ChatGPT-5 offre una memoria migliorata, riduce le allucinazioni e, anche come utente gratuito, potrai beneficiare di questi progressi.

Restano però alcune limitazioni: l’accesso al generatore video Sora e a ChatGPT Agent è riservato agli abbonati Plus e Pro, mentre il nuovo e potentissimo modello ChatGPT-5 Pro è esclusivo per gli utenti Pro.

Ma stiamo ancora usando GPT-4o?

Se stai aggiornando compulsivamente la pagina di ChatGPT in attesa di accedere a GPT-5, non sei l’unico: l’accesso è in arrivo.

Sul sito di OpenAI si legge infatti: «Stiamo distribuendo GPT-5 gradualmente per garantire la stabilità durante il lancio. Alcuni utenti potrebbero non vederlo ancora nel proprio account, poiché stiamo aumentando la disponibilità a fasi».