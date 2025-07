GPT‑5 è “veloce e inquietante”, ammette il CEO Sam Altman

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha descritto GPT‑5 in toni più vicini a un thriller che a un classico lancio di prodotto. In un recente episodio del podcast This Past Weekend con Theo Von, Altman ha raccontato l’esperienza di test del modello con espressioni enfatiche che suscitano più scetticismo che allarme, nonostante sembrasse voler trasmettere quest’ultimo.

Altman ha dichiarato che GPT‑5 “sembra molto veloce”, aggiungendo di essersi sentito molto nervoso in alcune occasioni. Nonostante sia uno dei principali artefici dello sviluppo di GPT‑5, ha affermato di aver paragonato il modello, durante alcune sessioni, al Progetto Manhattan.

Altman ha anche criticato duramente la regolamentazione attuale dell’intelligenza artificiale, sostenendo che “non ci sono adulti nella stanza” e che le strutture di supervisione non riescono a tenere il passo con l’evoluzione del settore. Un approccio singolare per promuovere un prodotto che promette progressi significativi verso l’intelligenza artificiale generale. Sollevare questioni legate ai potenziali rischi è una cosa, ma presentarsi come se non avesse il controllo sulle prestazioni di GPT‑5 risulta poco coerente.