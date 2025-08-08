GPT‑5 è qui: più veloce, più furba, meno errori

L’attesissimo evento in diretta di OpenAI dedicato a GPT-5 ha condensato in circa un’ora e mezza una raffica di annunci e dimostrazioni. Il CEO Sam Altman non ha mostrato alcun timore per il nuovo modello – nonostante avesse dichiarato di provarne – ma piuttosto orgoglio per i risultati raggiunti dal suo team.

Gran parte della presentazione è stata dedicata ai traguardi tecnici di GPT-5 e a come questi si traducano in nuove e potenziate funzionalità AI per gli utenti. Altman ha anche introdotto novità più leggere per ChatGPT, con maggiori opzioni di personalizzazione e nuovi modi per collegare la propria impronta digitale già esistente all’assistente.

Ecco i cinque elementi più rilevanti emersi dal debutto di GPT-5.

Arriva GPT-5

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 è la nuova evoluzione dei modelli di OpenAI: più grande e potente, ma nella forma di base non troppo diversa dalle versioni precedenti. La sua complessità, però, sembra portarlo a un nuovo livello di capacità di ragionamento.

In pratica, non è più necessario fornirgli contesto in modo eccessivamente dettagliato o ripetere tre volte lo stesso prompt complesso, almeno non così spesso come in passato. Domande articolate, come ad esempio “In che modo il cambiamento dei tassi di interesse potrebbe influire sulla possibilità per la Gen Z di acquistare casa in mercati misti?”, in passato avrebbero richiesto più prompt e raffinamenti successivi; GPT-5 riesce invece a scomporre il quesito e a elaborare la risposta completa.

Dalle dimostrazioni, GPT-5 sembra analizzare ogni parte della richiesta separatamente e poi riunire il tutto in un’unica risposta coerente. Inoltre, segnala quando c’è una lacuna nelle proprie conoscenze, evitando così di inventare informazioni con eccessiva sicurezza. Questo approccio si riflette anche nell’interazione con l’utente: pur non “pensando” in senso umano, il modello sembra cogliere le sfumature del tono e adattare le risposte in base alle emozioni espresse.

Il modello è stato presentato come particolarmente forte in matematica e programmazione, tanto da gestire senza problemi il cosiddetto “vibe coding”: basta descrivere l’atmosfera o il mood che si vuole trasmettere con un software, e l’IA genera HTML, CSS e JavaScript per realizzare un design in linea con quella visione.

Dimensioni

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 è disponibile in diverse varianti oltre alla versione standard: c’è anche il più piccolo gpt-5-mini e l’ancora più leggero gpt-5-nano, utilizzabile esclusivamente tramite API. La novità più rilevante è che anche gli utenti gratuiti di ChatGPT ora hanno accesso sia a GPT-5 sia alla versione mini, mentre gli abbonati a ChatGPT Plus beneficiano di limiti di utilizzo più alti su tutta la linea.

Per chi invece è utente Pro con abbonamento da 200 dollari al mese, l’accesso a GPT-5 diventa illimitato, insieme alla possibilità di usare il modello più potente gpt-5-pro e gpt-5-thinking. Questi ultimi impiegano più tempo per generare le risposte, ma offrono contenuti più approfonditi e ragionati.

Non è nemmeno necessario scegliere manualmente quale modello usare: ChatGPT seleziona automaticamente quello più adatto in base alla richiesta e al piano dell’utente.

Personalità e colori

ChatGPT ha di default una personalità neutra e piuttosto sobria, ma GPT-5 è abbastanza avanzato da offrire più varietà nel tono e nello stile delle risposte. Chi non vuole il solito approccio standard può ora scegliere tra diverse modalità: “Cynic” per un tocco di sarcasmo, “Listener” se si ha bisogno di sfogarsi e ricevere comprensione, “Nerd” per aggiungere curiosità e riferimenti geek, oppure “Robot” per una risposta puramente meccanica.

Queste personalità non alterano il contenuto delle risposte, ma ne modificano il colore e il tono. Ad esempio, si può ricevere umorismo pungente con consigli di produttività scegliendo il tono Cynic, oppure incoraggiamento e supporto selezionando Listener.

In più, è ora possibile personalizzare l’aspetto di ChatGPT grazie a nuovi temi cromatici: per gli utenti abbonati sarà presto possibile modificare l’interfaccia, superando la semplice scelta tra modalità chiara e scura.

Modalità vocale

(Image credit: Future)

La Modalità Voce di ChatGPT sta ricevendo un importante aggiornamento. OpenAI sta distribuendo una versione molto migliorata, che non solo funziona anche con i GPT personalizzati, ma è in grado di adattare tono e stile di parlato in base alle istruzioni ricevute e all’atmosfera generale della conversazione.

Si può chiedere all’IA di essere più incalzante, più lenta, più calorosa o di assumere qualsiasi altra sfumatura desiderata. Per gli utenti ChatGPT Plus, le risposte vocali diventano quasi illimitate, mentre gli utenti gratuiti avranno comunque accesso a questa funzione, con alcune ore al giorno di conversazione a mani libere.

Per semplificare l’esperienza, la vecchia Modalità Voce Standard sarà eliminata del tutto entro 30 giorni; da quel momento, tutti utilizzeranno la nuova versione aggiornata.

Google connections for ChatGPT

(Image credit: Future)

La prossima settimana, gli utenti ChatGPT Pro potranno collegare direttamente a ChatGPT il proprio Gmail, Google Calendar e Google Contacts. Questo significa niente più passaggi tra schede per controllare se siete liberi martedì prossimo o per scavare tra le conversazioni alla ricerca di quell’email a cui avete sicuramente dimenticato di rispondere.

Una volta effettuata la connessione, ChatGPT importerà solo le informazioni necessarie per rispondere alle vostre richieste, e solo quando è davvero utile, come ha assicurato OpenAI.

Non sarà necessario dire esplicitamente “controlla il mio calendario” o “apri quel contatto”: l’IA lo farà automaticamente quando la vostra richiesta lo richiede, ad esempio per fissare un incontro. In quel caso, sceglierà un orario adatto e scriverà l’email al posto vostro.

L’accesso a queste integrazioni è previsto anche per gli altri piani in un secondo momento, quindi non resterà un’esclusiva della versione Pro.

Tutti questi aggiornamenti basati su GPT-5 indicano i piani più ampi di OpenAI: trasformare i propri modelli di intelligenza artificiale in una presenza costante e integrata nella vita degli utenti, non solo in uno strumento a cui rivolgersi sporadicamente e con la frustrazione di dover interpretare con attenzione ogni risposta.

Un ragionamento più avanzato significa meno lavoro di “pulizia” per l’utente. Il vibe coding sposta l’IA dal semplice imitare il codice all’interpretare davvero l’uso previsto del software. Le personalità e le opzioni di colore contribuiscono a rendere l’assistente più vicino a voi, meno “taglia unica”, soprattutto se abbinate a una voce più realistica e alla possibilità di accedere a email e calendario.

GPT-5 simula la consapevolezza meglio di qualsiasi predecessore. Questo potrebbe permettergli di integrarsi nelle nostre routine fino a diventare naturale quanto l’uso dello smartphone. O almeno, è ciò che OpenAI – e i suoi investitori – sperano di vedere accadere.