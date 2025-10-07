ChatGPT con app integrate: viaggi, slide e playlist direttamente in chat

• OpenAI ha lanciato app in-chat per ChatGPT

• Gli utenti possono accedere ad app come Spotify, Canva e Zillow direttamente nelle conversazioni con il chatbot AI

• L'aggiornamento trasforma ChatGPT in una piattaforma di app completa

OpenAI sta trasformando ChatGPT in una piattaforma completa di app, andando ben oltre il tradizionale chatbot. La nuova funzione trasforma ChatGPT in un app store conversazionale con ramificazioni potenzialmente enormi su come le persone interagiscono con esso.

ChatGPT si sta muovendo da tempo verso un approccio più proattivo alle richieste, ma l'inclusione di app di terze parti fornite da servizi come Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify e Zillow, permette di menzionare semplicemente un compito in una chat e ChatGPT può ora richiamare i servizi rilevanti senza bisogno di cliccare su un link. Ad esempio, potresti chiedere una nuova playlist Spotify o aiuto per creare un annuncio immobiliare per Zillow e averlo configurato su quelle rispettive piattaforme senza lasciare ChatGPT.

E non devi nemmeno specificare quale app vuoi. Menziona la pianificazione di un viaggio e ChatGPT potrebbe suggerire l'app Expedia o Booking.com. O se stai chiedendo di progettare un logo, potresti vedere comparire Figma come parte della risposta di ChatGPT. ChatGPT diventa un centro di comando centrale dove le conversazioni si trasformano in azioni con un singolo prompt.

Il confronto ovvio è con gli smartphone e i primi giorni dell'App Store di Apple. Ma anche sul telefono, devi andare a trovare e aprire un'app per usarla. Con le app ChatGPT, il software viene da te in base al contesto tanto quanto al nome. Non apri l'app. L'app si unisce alla conversazione.

Naturalmente, è anche una mossa di potere da parte di OpenAI. Dopotutto, diventando una piattaforma, OpenAI ora possiede l'interfaccia e possibilmente l'economia delle app al suo interno. Proprio come Google controlla il traffico di ricerca o Apple controlla la distribuzione mobile, OpenAI potrebbe presto determinare quali app compaiono in ChatGPT, come vengono classificate e cosa serve per essere rilevabili.

ChatGPT OS

Il cambiamento viene distribuito oggi a tutti gli utenti ChatGPT, tranne quelli nell'UE per ora. OpenAI afferma di pianificare l'espansione del roster di partner di terze parti durante tutto l'anno, aiutata dal fatto che gli sviluppatori possono iniziare a costruire le proprie app proprio ora utilizzando l'SDK. OpenAI non ha ancora definito esattamente come gli sviluppatori di app guadagneranno da questo nuovo ecosistema, ma un modello di entrate è inevitabile.

Dal punto di vista dell'utente, utilizzare una di queste nuove app ChatGPT assomiglia meno all'installazione di software e più all'invitare un ospite utile nella tua chat. La prima volta che utilizzi una nuova app, ChatGPT chiederà il permesso e ti mostrerà quali dati prevede di condividere, con un prompt per connettere i tuoi account se necessario. Una volta connesse, queste app sono interattive e offriranno ogni tipo di aiuto in base a ciò di cui hai discusso con ChatGPT.

Tuttavia, se la visione di OpenAI si concretizza, potremmo guardare indietro a oggi come al giorno in cui l'IA ha smesso di essere un servizio e ha iniziato a diventare una vetrina.

