ChatGPT avrà controlli parentali per i minori: ecco come funzionano

OpenAI sta introducendo nuovi aggiornamenti di sicurezza per ChatGPT, pensati per proteggere in particolare gli adolescenti e le persone che affrontano crisi emotive. L’azienda ha annunciato l’arrivo di controlli parentali che permetteranno ai genitori di collegare i propri account a quelli dei figli a partire dai 13 anni. In questo modo potranno limitare alcune funzioni e ricevere avvisi in tempo reale se l’IA rileva messaggi problematici che potrebbero indicare depressione o altri segnali di disagio.

L’aggiornamento rappresenta un riconoscimento del fatto che i teenager stanno già utilizzando ChatGPT e, in certi casi, lo trattano come un amico o un confidente. Sebbene non sia citato direttamente, la decisione sembra anche una risposta a recenti episodi di cronaca in cui alcune persone hanno attribuito il suicidio di un familiare alle interazioni con un chatbot.

I nuovi controlli inizieranno a essere distribuiti il prossimo mese. Una volta attivati, i genitori potranno decidere se il chatbot potrà salvare la cronologia delle chat o utilizzare la sua funzione di memoria. Inoltre, saranno attive di default delle linee guida sui contenuti adeguati all’età, che regoleranno il tono delle risposte. In caso di conversazioni segnalate come critiche, i genitori riceveranno una notifica. Non si tratterà però di una sorveglianza totale: al di fuori di questi casi, i genitori non avranno accesso diretto alle conversazioni, ma riceveranno avvisi solo quando un intervento nel mondo reale potrebbe essere davvero importante.

«Il nostro lavoro per rendere ChatGPT il più utile possibile è costante e in continua evoluzione. Abbiamo visto persone rivolgersi a esso nei momenti più difficili», ha spiegato OpenAI in un post sul blog ufficiale. «Ecco perché continuiamo a migliorare la capacità dei nostri modelli di riconoscere e rispondere ai segnali di disagio mentale ed emotivo, seguendo il contributo di esperti».

Emotionally safe models

Per adulti e adolescenti, OpenAI ha annunciato che inizierà a instradare le conversazioni più delicate — quelle che riguardano temi di salute mentale o ideazione suicidaria — attraverso una versione specializzata del modello di ChatGPT. Questo modello utilizza un approccio chiamato deliberative alignment, progettato per rispondere con maggiore cautela, resistere ai prompt manipolativi e rispettare rigorosamente le linee guida di sicurezza.

Per rendere possibile il nuovo sistema, OpenAI ha creato due strutture di supporto: l’Expert Council on Well-Being and AI e il Global Physician Network, che riunisce oltre 250 professionisti medici specializzati in salute mentale, dipendenze e cura degli adolescenti. Questi esperti contribuiranno a definire come rilevare i segnali di disagio, come l’IA debba rispondere e come debbano funzionare le escalation nei momenti di rischio reale.

Da tempo i genitori si preoccupano di tempo trascorso davanti agli schermi e contenuti online, ma con l’IA entra in gioco un nuovo fattore: non solo cosa vede un ragazzo, ma con chi parla. Quando quel “chi” è un modello linguistico avanzato, capace di esprimersi come se provasse empatia pur restando un algoritmo, la questione diventa molto più complessa.

Finora la sicurezza dell’IA è stata gestita in maniera prevalentemente reattiva, ma i nuovi strumenti segnano un passo verso un approccio più proattivo nella prevenzione dei danni. L’obiettivo è ridurre al minimo i casi in cui il sistema debba inviare messaggi d’allerta ai genitori o spingersi a chiedere a un adolescente di pensare ai propri cari. Potrà sembrare invadente o sgradito, ma se queste funzioni riusciranno a deviare un grido d’aiuto dal baratro, sarà comunque un risultato positivo.