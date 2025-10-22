ChatGPT Atlas: tutto sul nuovo browser AI e le sue 5 funzioni

OpenAI ha lanciato ufficialmente oggi il browser web ChatGPT Atlas, dotato di intelligenza artificiale, per gli utenti macOS in tutto il mondo. Le versioni per Windows, iOS e Android sono in arrivo, con una tempistica "a breve". ChatGPT Atlas integra le funzionalità di ChatGPT direttamente nel browser. Quindi, invece di cambiare scheda per parlare con un chatbot, l'assistente è incorporato nell'esperienza di navigazione. OpenAI ha costruito Atlas attorno all'idea che il web non sia solo un posto dove guardare le cose, ma anche un posto dove completare tutti i tipi di attività. ChatGPT Atlas si posiziona anche come sfidante di Google Chrome, ripensando cosa può fare un browser quando smette di essere passivo. Mentre Chrome rimane il predefinito per milioni di persone grazie a velocità, sincronizzazione e al suo vasto ecosistema di estensioni, continua a comportarsi come una finestra statica sul web. Qualsiasi azione spetta all'utente, mentre i browser assistiti dall'IA come Atlas partecipano attivamente. Ecco cinque cose da sapere su come funziona, cosa lo rende diverso e cosa significa per il vostro rapporto con il web.

1. Atlas è un browser ChatGPT, non un browser con ChatGPT

Atlas non è stato progettato per sembrare un browser tradizionale con un chatbot aggiunto. Al contrario, OpenAI ha preso gli strumenti, la logica e l'interfaccia di ChatGPT e ha costruito un browser intorno a essi. Non si visita semplicemente un sito web e poi si apre ChatGPT per fare una domanda. Invece, si chiede un riepilogo o aiuto per prenotare un hotel "come questo ma più economico", e Atlas capisce che si vuole un'azione, non solo risposte. ChatGPT funge da assistente dal vivo, visibile nella propria finestra per impostazione predefinita. Da lì, è possibile chiedergli di scrivere email, creare un foglio di calcolo o pianificare un viaggio senza cambiare scheda. Questo da solo conferisce ad Atlas più potenza dei browser tradizionali. Tuttavia, il CEO di OpenAI Sam Altman ha una visione molto più ampia. Lui e il suo team vedono Atlas come modello per le interazioni tra umani e IA, dove l'assistente digitale non aspetta una richiesta, ma funge da navigatore attivo online.

2. Memoria e consapevolezza del contesto trasformano ChatGPT in un co-pilota esperto del web

ChatGPT Atlas include una funzione opzionale chiamata memoria del browser, che consente a ChatGPT di ricordare dettagli dalla cronologia di navigazione, proprio come già ricorda dettagli dalle conversazioni. Queste memorie offrono riferimenti contestualizzati che ChatGPT può richiamare quando si fanno domande in seguito. ChatGPT non avrà bisogno che ci si ripeta e può trovare i siti visitati, i confronti effettuati e persino i segnalibri che si potrebbero aver dimenticato. Ad esempio, si può dire: "Trova gli appartamenti che stavo guardando la settimana scorsa e dimmi quali sono più vicini a un parco per cani", oppure "Aiutami a finire quella scaletta che avevo iniziato per il mio blog di viaggi". Le memorie sono opzionali, private per il proprio account ChatGPT e visibili nelle impostazioni. È possibile visualizzarle, archiviarle o eliminarle in qualsiasi momento. Si può anche navigare in modalità incognito o disattivare la memoria su siti specifici.

3. La modalità agente permette a ChatGPT di agire

Il cambiamento più significativo rispetto ai browser tradizionali per Atlas è la modalità agente, che ricorda lo strumento Operator attualmente offerto da OpenAI. La modalità agente è ancora in anteprima e disponibile solo per gli utenti Plus, Pro e Business per ora, ma essenzialmente consente a ChatGPT di eseguire attività in più passaggi all'interno del browser, seppur sotto supervisione. È più del semplice completamento automatico. Si può chiedergli di pianificare una cena e mettere insieme ricette, o confrontare più siti web e analizzare le loro differenze in una presentazione. ChatGPT aprirà schede, leggerà contenuti, estrarrà informazioni e inizierà persino a formattare i risultati. Ma mentre la modalità agente dà al browser la capacità di fare clic, scorrere e interagire con i siti, non può scaricare file, installare nulla o accedere al file system. E chiederà il permesso su siti più sensibili come la banca. Ci sono molte altre misure di sicurezza messe in atto, ma c'è un motivo per cui la modalità agente rimane sperimentale. Se va male, è molto peggio di un'email scritta in modo confuso.

4. Funzioni di privacy e controllo avanzate

Dato il potere che Atlas conferisce a ChatGPT, non sorprende che OpenAI abbia riflettuto molto sul controllo dell'utente. C'è un interruttore di visibilità chiaro e persistente nella barra degli indirizzi, e la navigazione in incognito è sempre un'opzione. È possibile gestire le memorie nelle impostazioni e impedire a qualsiasi sito visitato di attivare la creazione di memoria. Per le famiglie, il controllo va oltre. Se un genitore ha impostato la supervisione ChatGPT per un bambino, tali restrizioni si trasferiscono in Atlas. I genitori possono disattivare completamente la memoria e la modalità agente per gli account supervisionati.

5. Atlas tra i rivali

Queste funzionalità di privacy probabilmente aiuteranno Atlas a distinguersi mentre affronta numerosi rivali tra i browser potenziati dall'IA. Vanno da Dia di The Browser Company e Opera Neon al nuovo browser Comet di Perplexity. Ma Atlas, come suggerisce il nome, vuole sostenere maggiormente il carico della vostra esperienza web. ChatGPT non si limita a leggere o riassumere; partecipa e aiuta a completare le attività collegandole alle conversazioni con il chatbot. Si può iniziare un compito in ChatGPT, continuarlo in Atlas e tornare su ChatGPT in seguito senza perdere traccia. È un cambiamento enorme rispetto a Chrome, nonostante la sua facilità d'uso. Chrome può permettere di aprire una dozzina di schede, ma Atlas aiuta a riassumerle, ricorda che sono state visitate e può persino manipolarle o compilare moduli al loro interno per conto dell'utente. In questo senso, Atlas non cerca di battere Chrome in termini di semplicità o velocità, ma di ripensare a cosa serve un browser web, rendendolo più attivo di conseguenza.

Atlas probabilmente non sarà per tutti. Ci sono probabilmente elementi come ricerca o organizzazione in cui i rivali di Atlas vincono, ma se siete già utenti di ChatGPT, Atlas vi sembrerà probabilmente abbastanza fluido come aggiunta al vostro toolkit. E l'idea di un assistente IA che agisce all'interno del browser potrebbe sembrare un po' troppo invadente. Ma per chiunque abbia mai aperto 27 schede per ricercare un singolo argomento, provato a ricostruire un percorso di acquisto dalla memoria, o perso tempo a rifare qualcosa iniziato a metà giorni fa, Atlas offre qualcosa di allettante, almeno se riesce a mantenere tutto ordinato e privato.

