ChatGPT-5 Pro arriva su Plus, ma con poche richieste mensili

In seguito alle critiche per la rimozione di ChatGPT-4o al momento del lancio di ChatGPT-5, OpenAI ha deciso di ripristinare l’accesso a ChatGPT-4o, ma solo per gli abbonati ChatGPT Plus.

Gli utenti del piano gratuito, per ora, possono utilizzare esclusivamente ChatGPT-5, ma sembra che il CEO Sam Altman e OpenAI non abbiano ancora terminato i cambiamenti alla propria offerta di modelli linguistici.

Rispondendo su X a un post che elogiava le prestazioni di GPT-5 Pro, Altman ha dichiarato: “Stiamo valutando di offrire a un numero (molto) limitato di abbonati Plus alcune query mensili con GPT-5 Pro, così da poterlo provare!”.

we are considering giving a (very) small number of GPT-5 pro queries each month to plus subscribers so they can try it out! i like it too.but yeah if you wanna pay us $1k a month for 2x the input tokens feels like we should find a way to make that happen...

Gli utenti ChatGPT Plus possono attualmente scegliere tra ChatGPT-5, che fornisce risposte rapide, e ChatGPT-5 Thinking, più lento ma capace di elaborare risposte più approfondite. ChatGPT Pro rappresenta di fatto il meglio di entrambe le modalità, offrendo risposte approfondite con la stessa rapidità del modello standard.

Rendere disponibili anche solo alcune query mensili con GPT-5 Pro agli abbonati Plus costituirebbe un notevole valore aggiunto per il piano da 20 euro al mese.

OpenAI descrive ChatGPT-5 Pro come un’IA “research grade”, attualmente riservata esclusivamente agli abbonati ChatGPT Pro da 200 euro al mese.

Model confusion

Prima di entusiasmarsi troppo, vale la pena sottolineare che nel tweet di Altman compare la parola “considerando”, il che significa che non c’è ancora alcuna conferma ufficiale. Tuttavia, se il CEO riterrà l’idea valida, è probabile che possa concretizzarla.

Uno dei principi alla base di ChatGPT-5 era proprio eliminare la complessa gamma di modelli e le convenzioni di denominazione che si erano create con ChatGPT-4. L’introduzione di ChatGPT-5 puntava a semplificare le opzioni e a scegliere automaticamente la versione del modello più adatta in base alla richiesta dell’utente.

Se però agli utenti Plus venisse concesso l’accesso a ChatGPT-5 Pro, e contestualmente fosse reintrodotto ChatGPT-4o, si tornerebbe di fatto alla situazione di prima, con troppe opzioni tra cui scegliere e il rischio che OpenAI si ritrovi nuovamente con un problema di naming e organizzazione dell’offerta.