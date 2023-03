Test du Samsung Jet Bot AI+ : un aspirateur robot géant avec reconnaissance d'objets

Le Samsung Jet Bot AI+ est indéniablement beau et saura s'intégrer même dans les maisons les plus élégantes. Il est doté de l'un des systèmes de filtration les plus complexes jamais vus dans un aspirateur robot, ce qui devrait séduire les personnes allergiques et les amateurs de propreté. Avec une base de chargement qui fait office de poubelle, vous n'aurez pas à vous salir les mains en vidant quotidiennement cet aspirateur. La puissance de nettoyage est également impressionnante, en particulier sur les sols en bois dur. La note la plus basse a été attribuée à cause de l'incapacité de l'appareil à effectuer un travail programmé sans assistance. De plus, il s'est tout simplement montré trop volumineux pour passer sous la plupart des meubles, notamment les chaises de la salle à manger.

Lancé il y a plus d'un an, le Jet Bot AI+ de Samsung reste l'aspirateur robot haut de gamme le plus sophistiqué de la marque à ce jour. Ses fonctionnalités avant-gardistes comprennent un LiDAR avec la navigation 3D, la reconnaissance (et l'évitement) d'objets ainsi que des caméras de contrôle à distance.

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons-le. Travailler dans l'industrie de la décoration intérieure peut conduire à un certain snobisme en matière de design, mais nous n'avons rien eu à redire lorsque nous avons déballé le Samsung Jet Bot AI+. Un croisement élégant entre un Stormtrooper et un Monster Truck, mais avec une finition digne d'une Porsche, c'est sans aucun doute l'un des aspirateurs robots les plus élégants que nous ayons testés.

Revenons à la technologie. L'une de nos caractéristiques préférées du Jet Bot AI+ est sa capacité à reconnaître les objets. Même s'il ne parvient généralement pas à les identifier avec précision - 90% des objets ont été enregistrés sur l'application comme des chaussettes/serviettes ou des câbles, ce qui était exact 0% du temps ! Cependant, il a réussi à contourner les jouets des chiens, ce qui a souvent arrêté les autres aspirateurs robots dans leur élan. Les personnes ayant de jeunes enfants ne devraient pas avoir à passer leur temps à ramasser des jouets ou des vêtements abandonnés (des chaussettes, peut-être ?) avant de lâcher leur robot.

Nous avons testé le Samsung Jet Bot AI+ sur différents types de sols - moquette, bois, porcelaine, terre cuite et stratifié - au rez-de-chaussée de notre maison familiale. La surface totale est d'environ 100 mètres carrés, mais une bonne partie de cette surface est recouverte de meubles sous lesquels l'aspirateur ne pouvait pas passer. Donc, en réalité, le Samsung Jet Bot AI+ n'avait qu'environ 70 mètres carrés à couvrir.

Au cours de l'année écoulée, les commentaires en ligne des propriétaires du Jet Bot AI+ ont été plutôt mitigés. Certains prétendent l'aimer plus que tout, le classant parmi les meilleurs aspirateurs robots du moment. D'autres veulent le jeter à la poubelle et revenir à leur aspirateur. Lisez la suite pour connaître notre opinion sur le sujet...

Samsung Jet Bot AI+ : prix et disponibilité

Prix de lancement : 1499 € (actuellement en baisse, soit 699 €)

Disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et chez plusieurs revendeurs en France

Il ne fait aucun doute que le Samsung Jet Bot AI+ est un sacré investissement. Si nous devions faire des comparaisons de prix avec l'industrie automobile, ce robot tiendrait plus d'une Porsche 911 que d'une Peugeot 307. Ses caractéristiques, son prix et ses capacités sont similaires à ceux du robot autovidangeur Roomba s9+ d'iRobot.

Si vous avez le budget, vous pouvez vous procurer le Samsung Jet Bot AI+ directement auprès de Samsung, dans le monde entier, ainsi que chez les principaux détaillants tels qu'Amazon ou Boulanger...

Samsung Jet Bot AI+ travaillant dans le salon (Image credit: Future)

Prix : 2/5

ASPIRATEUR ROBOT SAMSUNG JET BOT AI+ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prix : 1499 €, revu à la baisse, soit 699 €

1499 €, revu à la baisse, soit 699 € Alimentation : batterie Li-ion 21,6V

batterie Li-ion 21,6V Capacité du bac (embarqué) : 0.2L

0.2L Capacité du bac (Clean Station) : 2.5L

2.5L Niveau sonore : 74 dBA

74 dBA Durée de fonctionnement : 90 minutes

90 minutes Dimensions : L305 x H136.5 x D320mm

L305 x H136.5 x D320mm Poids : 4.4kg

Configuration du Samsung Jet Bot AI+ (Image credit: Future)

Aspirateur Samsung Jet Bot AI+ : design

Un objet esthétique

Barre lumineuse visuelle à LED

Trop grand

Solidement construit et d'une robustesse impressionnante, c'est le monster truck des aspirateurs robots, et son design est difficile à critiquer, du moins en ce qui concerne son look. La couleur Blanc Brumeux conviendra à la plupart des intérieurs, et la poubelle/station de recharge Clean Station est tout aussi épurée et luxueuse. Une barre lumineuse à l'avant du robot émet des signaux blancs lorsqu'il est en mouvement et des signaux jaunes lorsqu'il est en charge.

En mode Effet sonore, le Jet Bot émet un tintement joyeux lorsqu'il démarre et retourne à la base de chargement, ce qui constitue un indicateur audible que tout va bien. Vous pouvez changer les paramètres du mode Son en Voix et il existe aussi une option de sourdine pour ceux qui ont une aversion sérieuse pour le bruit.

Il y a peu de boutons utiles sur la machine elle-même - il suffit d'arrêter, de démarrer et de rentrer à la base, ainsi qu'un interrupteur coulissant sur le côté qui permet d'activer et de désactiver complètement l'aspirateur. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, il est préférable de maîtriser l'application. Il s'agit de l'application domotique SmartThings de Samsung, que nous utilisons déjà pour notre téléviseur Frame et notre barre de son. L'ajout d'un nouveau dispositif a été simple et la section de contrôle de l'application Jet Bot est très bien conçue pour une utilisation intuitive.

Gros plan sur le Samsung Jet Bot AI+ qui se coince dans une chaise de salle à manger. (Image credit: Future)

Si l'aspect général du Jet Bot AI+ est très réussi, sa hauteur (36,5 mm) est un défaut de conception majeur ; il n'est pas non plus très fin. Il est essentiellement trop haut pour se glisser sous les plinthes et trop large pour passer entre les pieds des chaises, ce qui signifie que vous ne pourrez pas vous débarrasser complètement de votre aspirateur manuel.

Dessous du Samsung Jet Bot AI+ (Image credit: Future)

Retournez-le, et la première chose que ceux qui ont l'expérience des aspirateurs robots peuvent remarquer est l'absence de brosse tournante. Celles-ci ont tendance à faire saillie dans un coin, dirigeant les débris errants vers la zone d'aspiration centrale. Au lieu de cela, il y a juste le rouleau habituel, qui est également dépourvu de véritables poils, ce qui est inquiétant. Il ne semble certainement pas capable de s'attaquer à tous les poils d'animaux domestiques et humains que l'on trouve dans notre maison.

La partie supérieure du robot est dotée d'un couvercle amovible qui révèle ses entrailles. Celles-ci sont très impressionnantes, tant en termes de conception que de fonctionnalité. Il y a un filtre à poussière fine extractible, ainsi que deux filtres supplémentaires à l'intérieur du couvercle du bac, qui se soulève également très facilement à l'aide d'une poignée. Au total, vous disposez de cinq couches de filtration, ce qui signifie que 99,99 % des micro-poussières sont piégées à l'intérieur de la poubelle et ne sont pas rejetées dans la pièce.

Le couvercle supérieur est retiré pour révéler l'accès au bac à poussière et au filtre (Image credit: Future)

Cet aspirateur vertical est également doté d'un joint complet anti-allergène, qui capture et emprisonne 99,9 % de la poussière et des allergènes à l'intérieur de l'aspirateur. Bien que cela soit difficile à tester, nous avons remarqué que nous n'éternuions pas et que nous n'avions pas les yeux qui pleuraient lorsque nous utilisions l'aspirateur, ce qui représente une victoire.

Design : 4.5/5

Test du Samsung Jet Bot AI+ : performances

Aspire bien sur les sols durs

L'évitement des objets est impressionnant

Surveille vos animaux de compagnie lorsque vous êtes absent.

Cela fait maintenant plus d'un mois que nous utilisons l'aspirateur robot Samsung Jet Bot AI+ pour nettoyer le rez-de-chaussée de notre maison, et ce n'est qu'à la toute fin de cette période de test qu'un travail a été effectué sans problème. En fait, nous avons dû demander si nous pouvions le garder plus longtemps que d'habitude, juste pour atteindre cet objectif. Bizarrement, le Jet Bot est un excellent cartographe, et a livré une carte crédible de notre rez-de-chaussée plus rapidement que n'importe quel autre aspirateur robot testé. Il est équipé de capteurs LiDAR et 3D de pointe, et n'a pas perdu de temps pour déterminer l'emplacement de tous nos meubles et comment entrer dans les pièces à entrées multiples. Dès le premier essai, il a réussi à trouver notre rez-de-chaussée. Sans précédent.

La carte de notre rez-de-chaussée créée sur l'application SmartThings. (Image credit: Future)

Malheureusement, ces excellentes compétences cartographiques n'ont pas semblé faciliter la navigation dans la vie réelle. Le Samsung Jet Bot AI+ ne s'est pas montré très doué pour trouver sa base de chargement ou les pièces qu'il devait nettoyer. Au cours des trois premières semaines, nous avions à peine démarré la voiture pour aller à l'école que nous recevions une notification indiquant que le robot ne trouvait pas la pièce qu'il était censé nettoyer. Nous avons essayé de redémarrer le robot, de déplacer la base de chargement (qui avait plus que l'espace libre recommandé autour d'elle, tout en étant à deux pas de notre routeur Wi-Fi) et de réinstaller l'application sur notre iPhone. Rien à faire.

Comme mentionné précédemment, la reconnaissance d'objets est brillante. Ou plutôt, la navigation autour desdits objets. Apparemment, cette fonction a été développée pour résoudre le problème des robots qui répandent les déchets dans la maison pendant que vous êtes absent.

Une autre fonction pratique qui a bien fonctionné est le contrôle intelligent de la puissance, qui adapte automatiquement la puissance en fonction du type de sol, ce qui permet d'économiser la batterie. Il est également possible de régler la puissance sur Max ou Normal - mais pourquoi le feriez-vous alors qu'il y a un bouton intelligent qui le fait pour vous ?

Mis à part les problèmes de navigation et de vitesse, le Samsung Jet Bot AI+ a-t-il été efficace pour le nettoyage ? La réponse courte est oui...et non ! Au début, nous avons eu du mal avec les bords de la pièce ; l'aspirateur ne s'approchait pas suffisamment pour aspirer les poils de chien.

Les choses se sont améliorées lorsque nous avons changé le mode de nettoyage pour "Nettoyer d'abord les murs et les bords", plutôt que de nettoyer le centre avant les murs ou de procéder en zigzag (ce qui est plus rapide, mais moins efficace). Cependant, les coins sont restés difficiles à nettoyer et nous ne pouvions que regretter que le Samsung Jet Bot AI+ ne soit pas équipé d'une brosse rotative destinées aux angles.

La majeure partie de notre rez-de-chaussée est recouverte de bois et de carrelage, et la puissance d'aspiration du Jet Bot, tout comme vraisemblablement les têtes de rouleau situées en dessous, ont fait un travail fantastique. Les gros débris tels que le foin et les cornflakes sont souvent écartés par les aspirateurs robots, mais le Jet Bot n'a rien laissé derrière lui. Il a perdu des points sur le tapis en laine du salon, où il a laissé les cheveux coincés dans les fibres du tapis. L'absence de brosse sur les rouleaux semble en être la cause. Il a apparemment fait du bon travail en aspirant la poussière profondément dans le tapis et lorsque nous avons passé la même zone avec notre (excellent) aspirateur sans fil, nous avons été heureux de trouver très peu de poussière dans le bac.

Pour ce qui est du nettoyage ponctuel, cet aspirateur robot ne s'est pas montré très performant. Nous avons éparpillé de la farine dans un coin de la cuisine, puis nous avons envoyé le Jet Bot faire un nettoyage ponctuel, deux fois. Les résultats étaient corrects dans la zone principale, mais démontrent clairement que les coins ne sont pas vraiment son point fort.

Utilisation de Spot Clean pour nettoyer de la farine (Image credit: Future)

Le test de la farine révèle des compétences médiocres en matière de nettoyage des coins et des bords. (Image credit: Future)

Le nettoyage et l'entretien du Jet Bot AI+ sont très faciles, notamment parce que le bac se vide automatiquement dans la station de nettoyage lorsqu'il est mis à terre. L'aspirateur est livré avec deux sacs à poussière, et nous n'avons pas rempli le premier pendant la période d'essai de six semaines. Ces sacs poubelles remplaçables devraient contenir jusqu'à trois mois de saleté, en fonction de la taille de votre maison et de son degré de saleté.

Les nombreux filtres et le bac à poussière interne peuvent facilement être sortis et lavés sous le robinet, et le rouleau est également super simple à déclipser et à retirer pour le nettoyage. Pas besoin de tournevis ou de diplôme scientifique. Non pas que nous ayons eu besoin de retirer le rouleau. Il est soutenu par des extracteurs à haute efficacité (des pièces triangulaires à l'avant du boîtier du rouleau) qui broient les poils pour les empêcher de s'emmêler autour de la brosse, et cela fonctionne brillamment.

Gros plan sur les rouleaux ! (Image credit: Future)

L'application SmartThings n'est pas très compliquée, ce qui est une bonne chose. Parmi les points forts, citons les rapports de nettoyage, qui vous permettent de voir exactement où le robot s'est bloqué avant d'abandonner le nettoyage, et l'aspirateur robot Find, qui vous évite d'avoir à errer sans but pour le chercher (il était généralement coincé dans les toilettes du hall, où il parvenait fréquemment à fermer la porte sur lui-même).

Les rapports de nettoyage sur l'application (Image credit: Future)

La fonction de programmation est utile et facile à configurer/modifier, et l'application comprend également un système de surveillance de la maison, qui est très amusant. Vous pouvez envoyer l'aspirateur dans toute la maison pour vérifier ce que font les animaux quand vous n'êtes pas là (ils dorment, la plupart du temps) et, si vous téléchargez un widget détecteur de mouvement, vous pouvez également lui faire détecter les mouvements et envoyer une alerte si l'aspirateur détecte une perturbation.

Surveillance du chien (Image credit: Future)

Performances : 3.5/5

Samsung Jet Bot AI+ : batterie

Pas la plus longue autonomie du marché

Recharge lorsqu'il reste 10 % du réservoir.

Recharge en 3,5 heures environ

Les 90 minutes de temps de fonctionnement promises se sont révélées exactes et auraient dû suffire à couvrir l'ensemble de notre rez-de-chaussée. Cependant, le Samsung Jet Bot AI+ doit être particulièrement lent ou plus minutieux peut-être que les autres robots que nous avons testés. Il n'est parvenu à nettoyer que trois pièces avant de devoir retourner à sa base pour faire le plein d'énergie.

Le Jet Bot est assez silencieux. L'évaluation officielle de 74dBA doit faire référence au mode de puissance maximale, car notre sonomètre a enregistré environ 53dBA en mode de nettoyage intelligent, ce qui n'est pas trop gênant.

Batterie : 3,5 / 5

L'un des rares meubles sous lesquels le Samsung Jet Bot AI+ a pu passer. (Image credit: Future)

Devriez-vous acheter le Samsung Jet Bot AI+ ?

Swipe to scroll horizontally Samsung Jet Bot AI+ Attributes Notes Rating Prix N'y pensez pas à moins d'avoir le budget nécessaire. Heureusement le tarif est en baisse 2/5 Design Cette machine élégante a un look fantastique, mais elle pourrait être plus basse pour faciliter l'accès sous les meubles. 4/5 Performances Lorsqu'il n'est pas perdu ou coincé, il nettoie très bien les sols durs, mais il n'est pas si génial sur les tapis ou dans les coins. 3.5/5 Batterie Il ne parvient à couvrir que 50 mètres carrés par charge. 3.5/5

Achetez-le si...

Vous aspirez à être le prochain 007

Utilisez les caméras intégrées pour espionner les animaux domestiques et les intrus potentiels lorsque vous n'êtes pas à la maison. L'application fonctionne comme une télécommande - utilisez-la pour faire rouler votre robot dans la maison, à la recherche du danger, mais seulement au niveau de la cheville.

Vous avez une famille chevelue

Le rouleau n'est peut-être pas génial sur les tapis, mais il élimine sinon très bien les cheveux humains.

Vous détestez vous salir les mains

Une poubelle à vidange automatique - comment ne pas aimer ?

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez nettoyer sous les meubles

Le Jet Bot est tout simplement trop grand et/ou trop large pour passer sous la plupart des meubles, notamment le canapé aux pieds pourtant plus hauts que d'habitude et les chaises de la salle à manger. Il a cependant réussi à se faufiler sous les tabourets de bar.

Vous avez principalement de la moquette

C'est l'ami des sols durs ; il peut très bien s'accommoder d'une moquette à faible poil, mais ce n'est pas la meilleure option si la vôtre est très pelucheuse.

Test de l'aspirateur robot Samsung Jet Bot AI+ : considérez également

Swipe to scroll horizontally Samsung Jet Bot DreameBot L10s Ultra iRobot Roomba Combo J7 Plus Prix 1499 € 1199 € 999 € Vase à poussière 0,3L + 2,5L dans la base 0,35L + 3L dans la base 0.4L Durée de fonctionnement maximale 90 mins 210 mins 120 mins Serpillière Non Oui Oui Poids 8.4kg 3.7kg 3.24 kg Garantie 5 ans 1 an 1 an

Il a été utilisé pour nettoyer le bois, le carrelage, le stratifié, la moquette et les tapis (à poils très courts).

Nous avons utilisé le Samsung Jet Bot AI+ comme aspirateur principal au rez-de-chaussée pendant six semaines.

Nous avons utilisé le Samsung Jet Bot AI+ au moins une fois par jour, parfois plus, au rez-de-chaussée de notre maison victorienne de quatre chambres pendant six semaines. Elle compte sept pièces plus un couloir central, mais vers la fin de la période de test, nous n'avons nettoyé que trois ou quatre pièces, ce que le robot semblait trouver plus facile à gérer. Lorsque nous ne testons pas un robot, nous passons généralement l'aspirateur dans les trois pièces les plus utilisées chaque jour, ce qui est plus proche de la réalité.

Nous avons utilisé toutes les fonctions clés de l'application, mais nous n'avons pas téléchargé le capteur de détection de mouvement. Nous n'avons pas non plus connecté l'appareil à Alexa, en partie parce que nous n'avons pas trouvé comment faire, mais surtout parce que nous l'avions programmé automatiquement et que ce n'était pas nécessaire.

Cela fait maintenant plusieurs années que nous testons des aspirateurs robotisés et des aspirateurs non robotisés, ainsi que toutes sortes d'autres appareils électroménagers, de matériel de jardinage, de literie et d'appareils de fitness.

Première révision en février 2023