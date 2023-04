Test de l'outil de création de site web Wix (2023)

Avec ses tonnes de templates, son éditeur facile à utiliser mais puissant et l'accè à un large éventail d'applications, Wix vous aide à créer à peu près n'importe quoi. Qu'il s'agisse d'un portfolio en ligne, d'un blog personnel, d'une petite boutique en ligne ou d'un site d'entreprise en plein essor, Wix a tout prévu. Étant donné que Wix est un peu plus cher que d'autres solutions similaires, vous pouvez commencer avec l'offre gratuite à vie et l'augmenter par la suite.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Wix (s'ouvre dans un nouvel onglet) est un outil de création de sites web pour débutants et surtout un outil tout-en-un qui vous fournira tout ce dont vous aurez besoin pour créer un beau site web. Il est livré avec un service d'hébergement web et un nom de domaine, gratuit ou payant.

Il propose plus de 800 modèles que vous pouvez personnaliser à votre guise, se connecte à plus de 300 applications tierces et offre de superbes fonctionnalités avancées telles que des galeries de photos, une planification en ligne et des zones réservées aux membres. Il couvre également tous les principaux outils de commerce électronique, ce qui vous permet de créer une boutique en ligne et de vendre vos produits ou services sans problème.

La société Wix, Wix.com Ltd, existe depuis près de vingt ans. Basée à Tel Aviv (Israël), elle a commencé son histoire en 2006 en tant que simple créateur de site, qui a évolué au fil des ans pour devenir la plateforme en ligne que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit de l'une des meilleures solutions pour les petites et moyennes entreprises de commerce électronique. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce constructeur de sites est utilisé par plus de 200 millions d'utilisateurs à travers le monde et est disponible en 19 langues.

Wix vous intéresse ? Consultez le site web ici (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Le processus de construction commence par quelques questions simples (Image credit: Wix)

Caractéristiques de Wix

En tant que solution unique de création de sites, Wix est associé à un service d'hébergement dans le cloud et à un nom de domaine. Cependant, pour connecter un domaine personnalisé, vous devrez choisir l'une des formules payantes - avec la formule gratuite, c'est un domaine Wix ou rien. En revanche, toutes les formules payantes incluent un domaine gratuit pendant un an et couvrent les noms de domaine les plus populaires tels que .com, .net et .org.

Un autre inconvénient de l'utilisation de la formule gratuite ou de la moins chère appelée "Connexion Domaine", c'est que votre site sera envahi de publicités Wix, ce qui pourrait détourner les visiteurs de votre marque. Si vous envisagez de gagner de l'argent avec votre site dans un avenir proche, ces publicités devront être supprimées.

Tous les forfaits sont accompagnés d'un certificat SSL gratuit, qui permet de sécuriser les données sensibles de votre site (telles que les identifiants, les mots de passe et les informations relatives aux cartes de crédit). En revanche, l'espace de stockage est limité pour toutes les formules (y compris pour les solutions destinées aux entreprises) et la bande passante est illimitée pour la majorité des offres, mais pas pour toutes. Par exemple, si vous optez pour la solution la moins chère, vous ne disposerez que de 500 Mo d'espace de stockage. En revanche, la formule la plus chère - appelée "Business VIP" - vous permettra de disposer de 50 Go d'espace, pas plus.

Si vous avez l'intention de créer un site de commerce électronique, vous devrez opter pour l'une des solutions destinées aux entreprises, à partir de la version "Business Basique". Ces solutions couvrent toutes les fonctions de base du commerce électronique et vous permettent de vendre un nombre illimité de produits et de services. En outre, vous pouvez vendre dans plusieurs devises, proposer des abonnements, calculer automatiquement la taxe sur les ventes et commercialiser vos produits sur les places de marché en ligne les plus populaires (telles qu'Amazon, eBay et Wish).

De plus, Wix vous permet d'accepter des réservations en ligne pour des rendez-vous, de planifier des services en ligne, de gérer votre personnel, de diffuser des vidéos, et bien plus encore.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) 1. Wix - un constructeur de sites web de premier ordre (s'ouvre dans un nouvel onglet) Wix propose de puissantes formules payantes, à partir de 6,60€ TTC par mois pour la formule Connexion domaine, qui vous donne droit à 3 Go d'espace de stockage, à un domaine gratuit et à un certificat SSL gratuit.

L'utilisation de l'éditeur automatique de base donne accès à une gamme limitée d'outils d'édition (Image credit: Wix)

Les outils Wix

Avec le constructeur de sites Wix, vous pouvez utiliser trois types d'éditeurs pour créer votre site et chacun d'entre eux a ses avantages et ses inconvénients.

Comme son nom l'indique, Wix ADI est un éditeur doté d'une intelligence artificielle destiné aux débutants qui n'ont jamais utilisé de constructeur de site auparavant. Pour créer un site de base, ils devront répondre à quelques questions sur le site qu'ils souhaitent créer, et c'est tout. Une fois que c'est fait, un site sera créé pour eux en quelques minutes.

En plus de l'éditeur piloté par l'IA, vous disposez également de l'éditeur standard Wix et de l'éditeur X, leur dernière nouveauté. L'éditeur Wix répond à toutes les attentes. Vous commencez par choisir un modèle, puis vous le personnalisez à votre guise grâce à un éditeur convivial doté de la fonctionnalité "glisser-déposer".

Présenté au public il y a près de trois ans, Editor X est le plus avancé des trois éditeurs. Il permet aux utilisateurs de personnaliser complètement leur site tout en le rendant superbe sur tous les types d'appareils. Vous pouvez ajouter du nouveau contenu et supprimer l'ancien sans le moindre effort.

Si vous vous interrogez sur les templates prêts à l'emploi, sachez qu'il y en a plus de 800 parmi lesquels vous pouvez choisir - et ils peuvent convenir à tous les types de blogs, de boutiques en ligne et de sites d'entreprise en général.

Pour vous assurer que votre site apparaisse en tête des résultats de recherche de Google (ou presque), vous pouvez utiliser les outils de référencement intégrés. Ils vous guideront tout au long du processus et vous donneront des conseils et des astuces pour améliorer le classement de votre site.

Vous pouvez passer à l'éditeur normal, mais vous ne pouvez pas vraiment revenir en arrière si vous changez d'avis. (Image credit: Wix)

Il convient également de mentionner Wix App Market, qui permet d'ajouter des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires à votre site. Plus de 500 applications sont proposées, couvrant tous les domaines, du marketing à la vente en ligne en passant par les outils de communication. Cela inclut les applications créées par Wix ainsi que des outils tiers populaires tels que QuickBooks, Mailchimp et Google AdSense.

Grâce à l'outil d'analyse intégré de Wix, vous pouvez obtenir des rapports réguliers sur le trafic, les ventes, les réservations, les abonnements, le comportement des visiteurs, etc. Et si vous en voulez plus, vous pouvez installer Google Analytics, mais seulement si vous avez acheté l'offre premium ou plus. Il n'y a donc pas de Google Analytics dans la version gratuite à vie.

De plus, Wix Ascend, une solution commerciale tout-en-un pour les propriétaires de sites Wix, est disponible dans les abonnements Premium de votre compte Wix. Comprenant plus de 20 outils dans des domaines tels que le marketing par e-mail, la stratégie de marque, le référencement, le chat et l'adhésion à un site, vous pouvez développer vos ventes en ligne sans avoir à écrire le moindre code.

Vous pouvez télécharger des images à partir d'une grande variété de sites, ou utiliser des images d'archives directement à partir de l'interface de Wix. (Image credit: Wix)

Wix est-il facile à utiliser ?

Grâce à son approche conviviale pour les débutants, Wix est l'un des constructeurs de sites les plus faciles à utiliser, en particulier si vous n'hésitez pas à faire confiance à son outil Wix ADI, doté d'une intelligence artificielle.

Pour utiliser Wix ADI, rendez-vous sur le site officiel de Wix et cliquez sur le bouton "Démarrer". Vous serez ensuite invité à répondre à quelques questions sur le site que vous créez. En quelques minutes, Wix ADI construira un site pour vous, même s'il s'agit d'un site de base. Vous voudrez donc toujours utiliser l'éditeur et retoucher votre site nouvellement créé. Vous pouvez modifier les couleurs, les images, les polices de caractères, etc., ajouter de nouvelles pages et de nouveaux éléments à votre site, consulter le marché des applications et trouver de nouveaux outils à intégrer.

Et si vous avez besoin d'un coup de main, l'équipe d'assistance de Wix est disponible 24 heures sur 24 pour tous les utilisateurs payants.

(Image credit: Wix)

Prix de Wix : un bon rapport qualité-prix ?

Si l'offre de gratuité permanente de Wix semble trop bellepour être vraie, c'est parce qu'elle ne l'est pas du tout. Oui, elle est entièrement gratuite, mais elle est assortie de sérieuses conditions. Pour commencer, vous êtes coincé avec la marque Wix sur votre site jusqu'à ce que vous mettiez à jour votre offre vers une offre payante. De plus, vous ne pouvez pas ajouter Google Analytics si vous ne passez pas à l'option premium. Et comme si cela ne suffisait pas, vous ne pouvez pas connecter un domaine personnalisé avec l'offre gratuite- il faut donc un domaine Wix.com ou l'une des offres payantes.

En ce qui concerne les formules payantes, Wix propose quatre formules pour les particuliers et trois pour les entreprises, ce qui est plus que ce que proposent d'autres fournisseurs populaires. L'offre la plus abordable est "Connexion domaine" et commence à 6,60€ par mois avec une facturation annuelle, mais si vous prévoyez de créer autre chose qu'un petit blog personnel, nous vous recommandons de ne pas l'utiliser. Elle s'accompagne d'un espace de stockage très réduit de 500 Mo, d'une bande passante de 1 Go et de publicités Wix indésirables.

Les autres offres coûtent entre 12€ et 34,8€ par mois, mais aucune d'entre elles n'offre un espace de stockage illimité. Pour obtenir les fonctions essentielles de commerce électronique, vous devrez acheter un forfait "Business Basique" pour 24€ par mois ou plus, ce qui est plutôt raisonnable et dans la norme de l'industrie.

Avec toutes les formules payantes, vous pouvez choisir entre des cycles de facturation mensuels, annuels et bisannuels - comme vous vous en doutez, plus vous vous engagez longtemps, plus vous pouvez économiser de l'argent.

Bien qu'il n'y ait pas d'essai gratuit, toutes les formules payantes sont assorties d'une garantie de remboursement de 14 jours.

En ce qui concerne les méthodes de paiement prises en charge, Wix accepte toutes les principales cartes de crédit/débit (y compris Visa, Mastercard et American Express), PayPal et les paiements par débit SEPA.

Le magasin en ligne est prêt à être personnalisé en fonction de vos besoins. (Image credit: Wix)

Commerce électronique Wix

La création d'une boutique en ligne avec Wix semble très simple. Parcourez un éventail de modèles, ajoutez les composants supplémentaires dont vous avez besoin, et les aperçus visuels et les exemples d'images vous permettent de définir facilement l'aspect et la convivialité de votre boutique. Ne vous y trompez pas, cependant : il y a beaucoup de puissance sous le capot.

Wix prend en charge les produits numériques et physiques, par exemple, et inclut également des services.

Les produits peuvent être illustrés par des vidéos, ainsi que par des images. Vous pouvez leur donner des options personnalisées (taille, couleur), un poids ou un SKU (un code produit qui permet de gérer automatiquement votre inventaire). Vous pouvez les promouvoir avec des coupons, les organiser en collections ou définir vos propres règles d'expédition et de taxation. Wix prend en charge un grand nombre de fournisseurs de paiement et vous indique même uniquement ceux qui sont disponibles dans votre pays, y compris leur propre système de paiement.

Les boutiques Wix ne peuvent pas rivaliser avec les solutions de commerce électronique spécialisées (ni d'ailleurs avec les meilleurs fournisseurs d'hébergement web), mais ce n'est pas une grande surprise. Le service permet toutefois aux particuliers et aux petites entreprises de commencer facilement à vendre en ligne, et compte tenu du prix peu élevé que vous payez, c'est une très bonne motivation.

Sécurité de Wix

Avec Wix, vous pouvez être sûr que votre site et tous ses visiteurs sont correctement protégés contre toutes sortes de cybermenaces. Ce constructeur de sites prend la sécurité très au sérieux, car il est doté d'un ensemble de fonctions de sécurité intégrées solides comme un roc.

Toutes les formules Wix sont livrées avec un certificat SSL et une protection anti-DDoS, ce qui signifie que toutes les données sensibles de votre site - telles que les identifiants, les mots de passe et les détails des cartes de crédit - sont sécurisées. De plus, grâce à l'authentification à deux facteurs (2FA), les paiements frauduleux sont encore moins susceptibles de se produire.

En outre, Wix est conforme à la norme PCI (qui est un standard d'or pour le commerce électronique) et s'est engagé à respecter plusieurs réglementations internationales en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

Il convient également de noter que l'équipe de sécurité de Wix garde un œil sur tous ses sites 24 heures sur 24 afin que les utilisateurs n'aient pas à le faire. De plus, comme tous leurs sites sont automatiquement sauvegardés, vous ne perdrez pas votre contenu en cas de problème.

Support Wix

Une fois que vous entrez dans l'éditeur Wix, vous remarquerez certainement de petits boutons d'information disséminés un peu partout - ils servent de petits guides étape par étape pour l'éditeur lui-même. Si vous ne vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à consulter ces boutons.

En ce qui concerne les canaux d'assistance plus personnels, Wix propose un service de rappel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'une assistance par chat en direct du lundi au vendredi, de 2 heures à 18 heures (heure de l'Est). En plus de l'anglais, le chat en direct est également disponible dans dix autres langues, dont le français, l'allemand et l'italien. Vous pouvez également tenter votre chance sur les sites de réseaux sociaux (principalement sur Twitter, Facebook et Instagram) et sur le forum communautaire officiel de Wix.

Le centre d'aide de Wix propose de nombreux guides étape par étape que vous pouvez parcourir via des catégories ou une boîte de recherche (ce que nous préférons). Les guides eux-mêmes semblent assez simples, avec des captures d'écran appropriées dans la plupart des guides.

Alternatives à Wix

Si la création d'un site avec Wix n'est pas assez rapide pour vous, vous devriez envisager Weebly. Son éditeur est tout aussi facile à utiliser, mais l'approche de l'édition est plus structurée et beaucoup plus directe. Toutefois, si vous souhaitez donner un aspect unique à votre site, Wix est un choix plus judicieux.

Si vous envisagez de créer un blog personnel ou professionnel, Squarespace est la solution idéale. Bien qu'il y ait moins de modèles, ils sont tous entièrement réactifs et parfaits pour tous les types de blogs. Certes, l'éditeur est plus compliqué que celui de Wix, mais c'est un petit prix à payer pour un beau blog.

Wix est-il fait pour vous ?

L'avantage de Wix, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Que vous souhaitiez créer un joli blog personnel, une superbe boutique en ligne ou un site professionnel pour promouvoir votre entreprise, Wix a tout ce qu'il vous faut.

Et si vous souhaitez ajouter des caractéristiques ou des fonctionnalités supplémentaires à votre site, vous trouverez probablement ce que vous cherchez dans la boutique d'applications de Wix. Toutefois, la plupart des applications tierces ne sont pas gratuites. En outre, Wix n'offre pas de ressources illimitées avec ses formules, ce qui le rend moins idéal pour les sites de grande taille et à croissance rapide.

Bien qu'il ne soit pas parfait, Wix reste l'un des meilleurs constructeurs de sites et mérite certainement d'être découvert.

FAQ sur le créateur de site web Wix

Quels sont les inconvénients de Wix ? Si l'on fait abstraction de l'édition gratuite limitée, le principal inconvénient de l'utilisation de Wix est l'absence de templates adaptés aux mobiles. Bien que les modèles Wix soient adaptés aux mobiles, vous devrez travailler avec l'éditeur de vue mobile pour vous assurer que votre site s'affiche correctement sur tous les appareils. De plus, une fois que vous avez choisi un modèle, vous ne pouvez pas revenir en arrière et le remplacer par un autre. Non, avec Wix, vous devrez commencer à construire votre site à partir de zéro.

Que choisir : Wix Editor ou Editor X ? Si vous recherchez un éditeur plus puissant qui vous permette de personnaliser complètement votre site, l'Éditeur X est fait pour vous. Cependant, il s'accompagne d'une courbe d'apprentissage plus abrupte et n'est donc peut-être pas le meilleur choix pour les débutants complets.

La vente sur Wix en vaut-elle la peine ? Si vous vous demandez si Wix facture des frais de transaction supplémentaires, la réponse est non. Cependant, il y a des frais de traitement standard pour l'utilisation de Wix Payments pour traiter les commandes. Si vous souhaitez connaître les frais de traitement, consultez la section "Wix Payments Processing Fees" sur le site officiel de Wix. Alors, vendre sur Wix en vaut-il la peine ? Oui, probablement. Wix offre toutes les fonctionnalités essentielles (et certaines supplémentaires) du commerce électronique et tout ce qu'une boutique en ligne devrait avoir. C'est aussi une solution puissante, superbement sécurisée et évolutive, excellente pour toute entreprise de commerce électronique.

Wix est-il bon pour le référencement ? Wix dispose d'une large gamme d'outils de référencement pour aider les sites web à bien se classer dans les résultats des moteurs de recherche. Wix vous donne la possibilité de personnaliser les balises méta de votre site, la structure de l'URL, les balises canoniques, le marquage des données structurées, le fichier robots.txt et bien d'autres choses encore.

Peut-on passer de Wix à WordPress ? Il y a deux façons de convertir votre site Wix en site WordPress. La première consiste à utiliser un plugin de migration automatique et la seconde à utiliser le flux RSS pour importer tous vos articles, puis à migrer manuellement vos pages, images et autres contenus sur votre site web. Les propriétaires de sites web qui ont construit sur le New Wix Blog peuvent utiliser un plugin de migration automatisé de CMS2CMS.

Les sites Wix apparaissent-ils sur Google ? Les sites Wix sont adaptés aux moteurs de recherche, Wix garantissant que tout le contenu de votre site web peut être exploré et indexé par les moteurs de recherche (par exemple Google et Bing), que vous ayez un site Premium ou non.

Le paiement sur Wix est-il sécurisé ? Oui, les paiements Wix sont sécurisés et conformes aux normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS).

Pourquoi Wix est-il si lent ? Si le temps de chargement de votre site web est lent, cela peut être dû aux images et aux médias utilisés. Si vous avez choisi des images et des vidéos de haute définition, elles occupent beaucoup d'espace. Le serveur charge d'abord l'image avant de charger le site, de sorte que les images et vidéos de haute qualité prendront plus de temps à charger.