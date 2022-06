100€ remboursés pour l'achat d'un Xiaomi 11T Pro : une vraie affaire en or

Présent sur toutes les gammes de prix, Xiaomi flirte avec le haut de gamme avec son 11T Pro et son prix de lancement fixé à 649€ pour sa version 128 Go. En ce moment, le prix de base est à 569,90€. Et vous pouvez l'obtenir avec 100€ de moins.

L'appareil possède une fiche technique alléchante. Le 11T Pro dispose d'un écran de 6,67 pouces OLED d'une définition Full HD+ et d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. L'avantage réside dans une navigation plus fluide et agréable sur le web et sur les réseaux sociaux. Les jeux vidéo compatibles 120 FPS s'afficheront donc à 120 images par seconde. La dalle OLED permet d'afficher un constraste quasi infini et des couleurs éclatantes grâce à l'excellente calibration d'usine. Xiaomi nous a habitué à des écrans superbes et le 11T Pro n'y fait pas exception.

Côté performances, on a droit au chipset Qualcomm Snapdragon 888, d'un GPU Adreno 660 et de 8 Go de RAM. Sans surprise, les jeux les plus gourmands ne feront aucune concession graphique et tourneront comme une horloge. Les applications s'ouvrent vite et le téléphone ne connaît pas les lags.

Le constructeur chinois a intégré sur son smartphone la nouvelle technologie de recharge rapide 120 W. La batterie de 5000 mAh passe de 0 à 100% en moins de 20 minutes, du jamais vu jusqu'à maintenant. Enfin côté photo, on a droit au capteur principal de 108 Mpx, d'un ultra grand angle de 8 Mpx et d'un objectif macro de 5 Mpx.