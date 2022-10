La Samsung Galaxy Tab S7 FE est de nouveau disponible à son prix le plus bas

Envie d'un appareil multimédia pour travailler, regarder des programmes en streaming ou même pour jouer à bon prix ? Non, il ne s'agit pas d'un modèle bas de gamme, mais bien de la Samsung Galaxy Tab S7 FE et son grand écran de 12,4 pouces.

L'appareil est animé par une puce mobile Qualcomm Snapdragon 778G et d'un processeur Adreno 619 pour des performances solides dans les jeux ou autres applications gourmandes. La mémoire vive de 4 Go assure une fluidité sans faille dans la navigation et ce, quelles que soient les applications. Sur ce modèle, exit l'écran OLED de la Tab S7 classique, place à une dalle LCD qui est malgré tout de très bonne facture en affichant des couleurs fidèles et une très belle qualité d'image grâce à sa résolution de 2560x1600 pixels. Les deux haut-parleurs stéréo vous conféreront un excellent confort lorsque vous regarderez des programmes Netflix ou Disney+. La batterie géante de 10 090 mAh est taillée pour de très longues d'heures d'utilisation sans recharger. Sa finition soignée lui confère un effet métal mat agréable au toucher.

Cette Samsung Galaxy Tab S7 FE est certes le modèle "lite" de la Tab S7, qui est dépourvu de 5G, mais elle bénéficie ici d'un Wifi 6 et d'une meilleure puce (Snapdragon 750G sur la S7 "classique") avec le Snapdragon 778G. Le modèle 4 Go RAM / 64 Go bénéficie d'une belle remise pour une durée très limitée.