One Plus Nord 2 : le meilleur moyen d'obtenir la 5G à moins de 300€

One Plus, proche cousin d’Oppo, a débarqué au milieu des années 2010 en proposant des smartphones très puissants à un prix incroyablement contenu. On se souvient du One Plus 3 proposé à l’époque à 400€, capable de tenir tête à des iPhone 7 à plus du double du prix. Les années ont passé et le constructeur chinois est devenu une marque résolument plus premium grâce à ses derniers One Plus 9 Pro et 10 Pro proposés aux alentours des 1000€.

Pour autant, One Plus n’a pas oublié ses racines et l'objectif qui se cache derrière la série Nord est sensiblement le même que pour ses premières itérations du flaghship killer. C’est justement le Nord 2 qui nous intéresse aujourd’hui, grâce à une réduction exceptionnelle proposée par Orange et donnant droit à des performances très honorables.

Côté processeur, il est équipé d’un MediaTek Dimensity 1200 et a été développé en partenariat avec One Plus pour une utilisation optimale sur les smartphones de l’entreprise chinoise. Le SoC a effectivement de la patate puisqu’il est capable de faire tourner tous les jeux du Play Store dans des conditions optimales, tout en gardant un bon framerate. Les 8 Go de RAM attribués permettent au téléphone de rester fluide en toutes circonstances grâce à une gestion optimisée des applications en arrière-plan.

Du côté de l’écran, on a le droit à une belle dalle AMOLED de 6,43 pouces avec résolution Full HD+ (1080x2400 pixels). Le contraste est quasi infini, les couleurs sont bien calibrées et se révèlent nuancées et agréables à l’œil. Le taux de rafraichissement est limité à 90 Hz.

Concernant l’autonomie, elle est excellente et le téléphone tient très facilement une journée entière. Pour couronner le tout, le smartphone prend en charge la recharge rapide de 65W, ce qui permet une recharge en 30 minutes.