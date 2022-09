Economisez plus de 230€ sur l'un des meilleurs smartphones OnePlus

OnePlus a débarqué sur le marché français comme une tornade : proposer des smartphones puissants capable de tenir tête aux meilleurs flagships, à prix contenu. On se souvient tous du OnePlus 3 qui tenait tête à l’iPhone 7 Plus avec un tarif bien plus attractif. Mais aujourd’hui, la stratégie commerciale de la marque a quelque peu changé avec une volonté non dissimulée de concurrencer les plus grands. Ce qui passe irrémédiablement par des technologies plus onéreuses et donc un prix d’achat bien plus élevé qu’auparavant.

Le One Plus 9 Pro répond à cette ligne premium. Il possède des arguments solides, dont une très belle dalle AMOLED de 6,7 pouces avec WQHD+, ce qui donne des couleurs fidèles et nuancées ainsi qu’un contraste quasi-infini. Il se révèle de ce fait un excellent appareil multimédia pour regarder vos séries et films.

Il est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 888 qui a déjà fait ses preuves chez d’autres smartphones Android concurrents. Vous pourrez lancer tous vos titres préférés sans aucun problème. Ils tourneront avec les paramètres graphiques au maximum à une fréquence de rafraichissement élevée. D’ailleurs, l’écran du smartphone bénéficie d’un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. Les jeux compatibles tourneront à 120 FPS.

Il y a également du mieux côté capteurs. La photographie a toujours été le point faible des One Plus. Toutefois, pour cette itération, l’entreprise chinoise s’est associée à Hasselblad, légendaire marque de photo moyen format. Les clichés sont ainsi plus jolis, même en basse lumière, et la fidélité des couleurs a passé un nouveau cap. Pas de téléobjectif néanmoins, mais un traitement logiciel amélioré sur le zoom numérique.

Enfin, le smartphone est également plus endurant. La batterie de 4 500 mAh vous permettra de passer une journée entière sans devoir recharger la batterie. Le chargeur rapide Warp Charge 65T permet de recharger le smartphone à 100% en une demi-heure seulement.

(opens in new tab) OnePlus 9 Pro 5G|-36%|419€ (au lieu de 650€) (opens in new tab)

Difficile de laisser passer cette offre proposée par la marque elle-même. Le smartphone est sans aucun doute un appareil haut de gamme avec presque toutes les technologies de pointe dont vous aurez besoin au quotidien, pour jouer ou photographier. Saisissez le code promo TAKE9PRO à l'achat et vous bénéficierez d'une remise exceptionnelle.