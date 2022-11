Bon plan Topachat : obtenez 110€ de réduction sur le volant de course et le pédalier Logitech G29

Voici un volant qui a déjà fait ses preuves sur les consoles Playstation. Le Logitech G29, conçus pour fonctionner parfaitement sur les consoles de Sony, possède toutes les qualités et fonctionnalités pour s’immerger dans une course automobile. Le volant fonctionne également sur PC avec le logiciel Logitech – Assistant pour jeux vidéo.

Deux moteurs sont intégrés à la base du volant, pour un ressenti incroyable du transfert de masse et des dérapages. Vous pourrez ressentir virtuellement tous les défauts de la route et les mouvements du châssis sur des jeux tels que Gran Turismo 7, le fraîchement sorti F1 2022 ou encore sur Assetto Corsa. Le retour de force simule avec précision les effets de la force. La roue peut tourner jusqu’à 900°.

La qualité de fabrication est également au rendez-vous grâce à la présence d’un roulement à bille dans l’axe du volant et de leviers de vitesses et pédales en acier inoxydable. La roue du volant est recouverte d’un vrai cuir perforé cousu main, afin de simuler la sensation d’un vrai voulant d’une voiture de sport.

L’ergonomie est également bien pensée grâce à des commandes de jeu qui tombent facilement sous la main. Tous les boutons de la manette Playstation sont directement intégrés au volant.

Le pédalier est équipé de trois pédales comprenant celle pour l’accélération, le freinage et l’embrayage, comme sur une voiture de sport à boîte manuelle. Elles simulent avec précision la conduite sportive grâce à une pression proportionnelle et non linéaire.