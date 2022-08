Profitez de 33% de réduction sur la tablette Lenovo Tab P11

Sans doute l’un des meilleurs rapport qualité-prix grâce à cette réduction.

La conception de la Lenovo Tab P11 est de très bonne qualité et ne fait penser en aucun cas à un produit d'entrée de gamme. Le choix d’une dalle IPS s'avère bénéfique pour les cinéphiles et sérivores appréciant les grandes gammes de couleurs et un confort visuel absolu. Pour les jeux vidéo, la tablette est équipée d’un processeur Snapdragon 662 huit cœurs et d’une carte graphique intégrée. Autant le dire tout de suite, cette tablette ne battra aucun record en termes de benchmarks : les performances restent honorables mais cette tablette n’a pas été pensée pour jouer dans les meilleures conditions. La plupart des titres du Google Play Store tourneront correctement, mais avec des concessions graphiques à paramétrer pour gagner quelques images par seconde.



Ses qualités sont ailleurs, comme une certification IP52 qui garantit une protection contre les éclaboussures. Sa grosse batterie de 7 700 mAh lui permet de tenir environ 13h, avant d’être rechargée en un peu moins de trois heures grâce à son chargeur inclus de 20w, et moins si vous optez pour un chargeur plus puissant.

Elle est donc plus axée pour un usage multimédia voir de travail grâce à son écran de 11 pouces et sa définition de 2000 x 1200 pixels qui garantit une image détaillée et des pixels non visibles à l’œil nu.