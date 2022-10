Offrez-vous le casque audio bluetooth JBL Tune 760NC à moins 40%

Le casque d'écoute JBL Tune 760 NC a été lancé au prix initial de 129,99€. Un an après sa sortie, il conserve des arguments solides, comme une réduction adaptative du bruit, une finition soignée et une qualité sonore agréable. Il s'est avéré être un excellent rapport qualité prix pour les audiophiles ne souhaitant pas débourser des sommes folles pour un casque d'écoute. Et bien, en ce moment, ce fameux rapport qualité / prix fait un très gros bond en avant, puisque le casque audio sans-fil JBL Tune 760NC est proposé à moins de 60€ chez Micromania. Une somme dérisoire pour un casque de qualité.

Le produit a en effet des atouts à mettre en valeur. A commencer par des basses optimisées au maximum, où que vous vous trouviez, grâce au mode Pure Bass JBL. Il bénéficie d'une connexion multipoint permettant à l'utilisateur de jumeler le casque avec deux appareils distincts et ainsi basculer facilement entre eux. Une fonctionnalité appréciable si vous regardez un film sur votre ordinateur portable, et que vous voulez ensuite écouter de la musique via votre smartphone. La réduction de bruit adaptative vous permet de vous enfermer dans un cocon et de vous concentrer uniquement sur votre musique.

Une autre force de ce casque d'écoute est son autonomie au dessus de la moyenne. Avec la réduction de bruit désactivée, vous pouvez écouter jusqu'à 50 heures de musique sans recharger. Cette autonomie tombe à 35 heures avec la réduction de bruit activée.

JBL Tune 760NC Noir 59,99€ (au lieu de 100€)

Pour profiter de cette offre, il vous suffit d'acquérir le produit sur le site Micromania. Vous aurez le droit à une réduction immédiate pour l'obtenir à 59,99€.