Bon plan Fnac : ce gigantesque disque dur externe Seagate de 10 To profite d'une baisse de prix redoutable

10 To. C’est la capacité du disque dur externe proposé via cette offre promotionnelle. Certes, ce n’est pas un SSD, mais un HDD, aux vitesses de lecture et d’écriture convenables pour un disque dur classique. L’avantage, c’est qu’un HDD de 10 To est moins cher qu’un SSD de la même capacité.

Côté transport, on est sur un appareil plutôt massif, qui pèse 950g. Toutefois, il se glisse facilement dans un sac et apparaît finalement assez bien transportable. C’est un bon support de stockage pour les professionnels qui souhaitent disposer de fichiers volumineux et majeurs partout sur eux, et ainsi travailler en déplacement. Cela vaut aussi pour les étudiants qui ont besoin d'éditer des montages lourds en cours comme à domicile. Le HDD se connecte à un PC Windows via USB 3.0. mais est rétro compatible avec l’USB 2.0. Il s'adapte aussi à macOS, si vous le formater au préalable. Une opération facile qui ne prend qu’une minute tout au plus.

Ce HDD externe Seagate peut tout simplement servir à alléger votre ordinateur pour améliorer ses performances, tout en gardant vos données tant professionnelles que personnelles sur un support externe.

(opens in new tab) HDD externe Seagate Expansion Desktop STEB10000400|-42%|149,99€ (au lieu de 259,99€) (opens in new tab) Une offre qu’il ne faut pas louper. En ce moment, le HDD bénéficie d’une réduction de 110€ sur le site de la Fnac. Un prix extrêmement avantageux compte tenu de son prix de départ : 259€. Pour en profiter, c’est tout simple. Il suffit simplement d’acquérir l’article et de le glisser dans votre panier : la réduction est immédiate.