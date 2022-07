Faites des économies en vous offrant l’un des meilleurs écrans gaming Full HD

Encore largement utilisée dans le monde du jeu vidéo, la définition Full HD est idéale pour les écrans gaming de 24 pouces. Cela tombe bien, car le moniteur présenté ici est d’une qualité presque irréprochable et contient toutes les spécificités techniques pour jouer dans les meilleures conditions.

L’écran est doté d’une dalle IPS affichant de superbes couleurs et idéal pour sublimer vos jeux solos AAA. Night City dans Cyberpunk 2077 montrera ses plus belles couleurs et le Far West de Red Dead Redemption 2 sera plus vrai que jamais.

L’écran est aussi pensé pour les joueurs compétitifs. La fréquence de rafraichissement atteint 165 Hz, et se révèle être très pratique pour les joueurs de FPS, qui demandent à avoir la plus grande fluidité possible lors de parties multijoueur endiablées.

Grâce au temps de réponse de seulement 1 ms, soyez le premier à effectuer l’action cruciale pour gagner sur Call of Duty : Warzone ou encore dans Battlefield 2042. Le temps de rémanence de seulement 1 ms est vraiment excellent pour une dalle IPS et contribue à un confort visuel accru et une grande rapidité d’action.

Le moniteur est équipé de la technologie AMD FreeSync, qui synchronise la fréquence de rafraichissement du moniteur à celle qu’envoie votre carte graphique, afin de réduire les effets de saccades et de déchirures d’images.

Vous l’aurez compris, ce modèle de moniteur fabriqué par BenQ est adapté à tous les styles de jeu et sa qualité de fabrication se révèle être très correcte grâce à l’emploi de plastiques robustes. La résolution Full HD est encore d’actualité et permet d’afficher les plus hauts taux de rafraichissement. Le moniteur est actuellement en promotion sur Amazon et s’affiche à 35€ de moins que d’habitude.