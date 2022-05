Arvostelussa Technics EAH-AZ60

Pika-arviossa Technics EAH-AZ60

Vaatii joko itsevarmuutta tai tyhmyyttä lähteä taistelemaan keskihintaisten langattomien kuulokkeiden luokassa. Onneksi Technics on edellä mainittua, ja EAH-AZ60 tukee väitettä.

Plussia on paljon. Istuvuus tuntuu ennen kaikkea hyvältä. Nappikuulokkeet vakuuttavat muotoilullaan sekä keveydellään ja mukana tulee laaja valikoima korvatyynyjä. Ergonomia on hyvää, kosketusohjaimet toimivat sopivan herkästi ja niitä voi mukauttaa hallintasovelluksessa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää erittäin herkkää ääniohjausta.

Myös Technicsin soundissa on monia positiivisia puolia. Äänimaailma on iskevä, yksityiskohtainen ja yleissoundi kuulostaa yhteneväiseltä. Vastamelu-ominaisuus toimii hyvin, eikä häiritse muuta äänimaailmaa. Vain rytmisen vakaumuksen puute kilpailijoihin nähden maksaa sen viimeisen puolikkaan tähden.

Hinta ja julkaisupäivä

Saatavana nyt

Hinta alkaen 225€

Technics EAH-AZ60-kuulokkeet ovat myynnissä halvimmillaan 225:llä eurolla. Ne painivat täten samassa hintaluokassa joidenkin parhaiden täysin langattomien nappikuulokkeiden kanssa. Sennheiserin upealta kuulostava Momentum True Wireless maksaa tällä hetkellä 249 euroa, kun taas Bosen QuietComfort Earbuds -kuulokkeet tarjoavat nimensä mukaisesti kaiken hiljaisuuden ja mukavuuden vain hieman kalliimmalla.

Eikä sovi unohtaa parhaaksikin hehkutettuja Sonyn WF-1000XM4-kuulokkeita, jotka saattavat irrota jopa halvemmalla.

Lyhyestä virsi kaunis: kilpailu on kovaa ja Technicsillä riittää vielä hommaa.

Muotoilu

Kevyt, kompakti ja mukava

Monipuolinen hallintasovellus

Kohtuullinen akunkesto

Mitä tulee suunnitteluun, Technics otti tervetulleen askeleen vähentääkseen kuulokkeiden kokoa verrattuna EAH-AZ70W-kuulokkeisiin (sen ensimmäinen tulokas täysin langattomien kuulokkeiden markkinoilla). EAH-AZ60 on muotoilultaan ergonomisempi, kevyempi (7 g per kuuloke) ja pienempi (26 x 23 x 28 mm). Lisäksi paketti sisältää seitsemän erikokoista paria korvatyynyjä, mikä tarkoittaa, että napit istuvat mukavasti koko käytön ajan.

Akun kesto ei häikäise, mutta 25 tuntia ei ole huonokaan. Maksimitulos saadaan kytkemällä vastamelutoiminto pois ja käyttämällä AAC-kompressointia. Vastamelutoiminnon kanssa ja LDAC-tiedostoilla toiminta-aika tipahtaa 16 tunnin tietämille.

Langaton yhteys tapahtuu ilahduttavasti Bluetooth 5.2:n kautta. Mukana on tuki SBC-koodekille sekä AAC:lle ja Sonyn korkearesoluutioiselle LDAC:lle. Harmittavasti aptX sekä aptX HD puuttuvat joukosta.

Amazon Alexa on mukana sisäänrakennetusti ja Siri-virtuaaliavustaja on myös saatavilla. Neljän mikrofonin rykelmät hoitavat hommansa pätevästi niin käskyjä vastaanottaessa kuin puhelun aikana vastamelutoiminnon aktivoituessa. Myös napeissa olevat hipaisukytkimet toimivat hyvin ja kelaukset, äänen säädöt ja muut hoituvat varsin mukavasti.

Säätimiä voi mukauttaa hieman ankeassa joskin perusteellisessa Technics Audio Connect -sovelluksessa. Sovelluksessa voi muun muassa säätää vastamelutoiminnon voimakkuutta tai laittaa kuulokkeet lähettämään lirkuttavaa ääntä, mikäli napit ovat kadonneet turhan hyvään piiloon.

Äänenlaatu

Jämäkät soundit

Pätevä vastamelutoiminto

Rytmisesti ei parhaasta päästä

Yleensä nappikuulokkeet paljastavat todellisen luonteensa melko nopeasti. Näin on myös EAH-AZ60:n kohdalla.

Perustasolla nämä kuulokkeet kuulostavat itsevarmoilta ja positiivisilta. Nopea läpikulku Belle & Sebastianin Nobody's Empiren läpi antaa niille mahdollisuuden osoittaa pätevyytensä. Äänimaailma on yhtenäinen eikä yksityiskohdissa pihistellä.

Asenne välittyy myös sävyjen tasapainossa. Vakiosäädöillä matalat taajuudet soivat jämäkästi, kun taas toisessa päässä diskantti toistuu kirkkaasti, mutta ei liian iskevänä edes kovemmilla äänenvoimakkuuksilla.

Keskitasolla on enemmän kuin tarpeeksi tilaa, jotta laulu voi mukavasti hoitaa hommansa. Saattaa tuntua turhalta puhua kommunikaatiosta tällaisen tuotteen kohdalla, mutta markkinoilla on paljon langattomia kuulokkeita, jotka eivät yksinkertaisesti kommunikoi. Technics EAH-AZ60:n kohdalla näin ei ole.

Myös dynaamisuutta piisaa. Napit pystyvät käsittelemään Leafcutter Johnin Yes Come Parade With Usin variaatioita sekä Samphan (No One Knows Me) Like The Piano -kappaleen hienovaraisempaa harmonista dynamiikkaa. Muusikon, laulajan tai bändin meiningeistä ei jää epäilystäkään.

Musiikin rytmiriippuvaisen puolen vuoksi EAH-AZ60 jää hieman vajaaksi verrattuna hintaluokan parhaisiin vaihtoehtoihin. Niissä ei ole samaa rytmistä varmuutta, minkä seurauksena ne kuulostavat vähemmän musikaalisilta. Erikseen kuultuina rytmisen ilmaisun suhteen ei ole liikaa kritisoitavaa, mutta vaikkapa Sonyn WF-1000XM4:n verrattuna soundit kuulostavat hieman mekaanisilta. Ero on marginaalinen mutta kuultavissa.

Melunvaimennus toimii tehokkaasti, joskaan ei aivan samalla tasolla kuin Bosen lähes aavemaisen hiljaiset QuietComfort Earbudsien kohdalla.

Kannattaako Techincs EAH-AZ60 ostaa?

Osta jos...

Pidät perusteellisesta hallintasovelluksesta

Mitä Technicsin sovelluksella ei saa tehtyä, sitä ei tarvitsekaan tehdä.

Pidät itsevarmasta ja suorasukaisesta soundista

EAH-AZ60:t ovat soundillisesti vaikuttavimpien mallien joukossa.

Pidät mukavuudesta

Paino, muotoilu sekä laaja korvatyynyvalikoima tekevät näistä helpot aseteltavat.

Älä osta, jos...

Olet tanssilattia-aktivisti

Technicsit eivät ole rytmillisesti kaikkein ilmaisuvoimaisimmat.

Jos olet aptX-intoilija

LDAC on hyvä, mutta sen vetovoima on rajallinen.