Arvostelussa Technics EAH-A800

Pika-arviossa Technics EAH-A800

Langattomien vastamelukuulokkeiden markkinoilla riittää kuhinaa, eikä vaihtoehdoista ole kuin runsaudenpula. Merkittävä kansainvälinen valmistaja Technics pyrkii silti erottumaan edukseen keväällä 2022 julkaistulla EAH-A800-mallillaan. Se yhdistää tyylikkään ulkonäön, laadukkaan rakenteen sekä mainiot ominaisuudet. Näille vahvuuksille onkin tarvetta, sillä kuulokkeet vaikuttavat hiukan ylihinnoiteltuilta.

Kokonaisuus onneksi onnistuu lähes joka osa-alueella. Aktiivinen vastamelutoiminto jättää jonkin verran toivomisenvaraa, mutta poikkeuksellisen hyvä akkukesto, miellyttävä käyttömukavuus ja mainio äänenlaatu paikkaavat puutteen nopeasti.

Technics EAH-A800 teki meihin vaikutuksen. Voit lukea kattavamman arvostelun alapuolelta.

Technics EAH-A800 on myynnissä muutamalla suomalaisella jälleenmyyjällä. (Image credit: TechRadar)

Hinta ja saatavuus

Saatavana nyt

Suositushinta 349 €

Langattomat Technics EAH-A800 -kuulokkeet ovat myynnissä Suomessa Hifimestalla ja Kruunuradiolla 349 euron suositushintaan. Mahdolliset tulevat jälleenmyyjät ovat nähtävissä valmistajan tuotesivuilla.

Malli pyrkii haasteellisille markkinoille, sillä saman kohdeyleisön huomiosta taistelee moni paremmin tunnettu valmistajamerkki. Erityisesti Sonyn lippulaivamallin sukupolvenvaihdos saattaa poikia monia houkuttavia alennuksia Sony WH-1000XM4 -mallista, sillä uusi Sony WH-1000XM5 ilmestyi toukokuussa 2022.

Muiden valmistajien vastaavat mallit ovat Bose Noise Cancelling Headphones 700 sekä Shure AONIC 50. Markkinoilla on monia vaihtoehtoja, mutta erottuminen akkukestolla nostaa Technicsin osakkeita.

Kuulokkeissa on kosketuspainikkeet sekä fyysiset painikkeet. (Image credit: TechRadar)

Muotoilu ja ominaisuudet

Bluetooth 5.2 ja LDAC-tuki

Vaikuttava akkukesto

Tukisovellus, kosketuspainikkeet ja äänikomennot

Mullistavalle sekä vakiintuneita käytäntöjä rohkeasti rikkovalle muotoilulle on aikansa ja paikkansa, mutta kuulokkeiden saralla se on harvemmin tarpeen. Technics ei ole lähtenyt koettamaan tällä saralla onneaan. EAH-A800 näyttää ja tuntuu hyvin tyypilliseltä kuulokemallilta, jollaisia on markkinoilla kolmetoista tusinassa.

Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 298 grammaa Taajuusvaste: 4 Hz - 40 kHz Elementit: Dynaamiset 40 mm Akkukesto: Jopa 60 tuntia Aktiivinen vastamelutoiminto? Kyllä Ominaisuudet: Kosketuspainikkeet, Alexa/Siri-tuki, säädettävä taajuuskorjain

Malli on saatavissa mustana ja hopeisena, joskin ensin mainittu muistuttaa muoviosiltaan enemmän tumman metallista sävyä kuin perinteistä pikimustaa. Rakenne itsessään on kestävää ja hyvin mietittyä, mikä on valmistajalle tyypillistä. 298 gramman paino on juuri riittävän kevyt pitkäaikaiseen käyttöön, minkä jälkeen kuulokkeet saa taiteltua munanmuotoiseen pieneen suojakoteloon.

Kupit ja pannan sisäosa on valmistettu memory foam -vaahdosta ja päällystetty keinonahalla. Lopputulos tekee mallista erittäin käyttömukavan jopa useamman tunnin kuuntelujakson ajan. Tykästyimme materiaalien kykyyn lämmönjohtavuuteen sekä keveyteen.

Kuppien sisuksissa on 40 mm dynaamiset elementit, jonka taajuusvaste on 4 Hz - 40 kHz. Akustiikka on huomioitu sisäänrakennetulla "kammiolla" (Acoustic Control Chamber), jonka on määrä tarjota ilmavirtaa tilaäänen luomiseen. Tällä taataan myös matalien äänien syvyys.

Technics hyödyntää langatonta Bluetooth 5.2 -yhteyttä. Koodekkien osalta tuettuna ovat SBC, AAC ja LDAC. Moderni Bluetooth mahdollistaa paitsi korkearesoluutioisen äänen mutta myös energiatehokkuuden, joka parantaa akkukestoa roimasti. LDAC-koodekki ja vastamelutoiminto yltävät 30 tunnin akkukestoon, AAC:lla ja ilman taustahälyn poistoa voi kuunnella jopa 60 tunnin ajan. Tyhjäksi kulutettu akku täyttyy pullolleen noin kolmessa tunnissa. Vartin lataushetki tarjoaa pikaisen lähdön yllättäessä noin 10 tunnin kuunteluajan.

Korvakupit käyttävät memory foam -vaahtoa sekä keinonahkaa. (Image credit: TechRadar)

Technicsin vastamelutoiminto pohjautuu valmistajan omaan järjestelmään. Se hyödyntää kahdeksaa erillistä mikrofonia, joiden tarkoitus on minimoida ympäristön meteli niin kuulokkeiden sisä- kuin ulkopuolellakin. Valmistaja luottaa tekniikkaansa vahvasti, ja sitä onkin mainostettu mallin suurimpana valttina. Neljän mikrofonin säteenmuodostus yhdessä melunvaimennusteknologian kanssa lupaa erinomaisen äänenlaadun myös puhelukäyttöön.

Mikrofonit on sijoitettu vasempaan kuulokekuppiin, kun taas varsinaiset toiminnot ja painikkeet löytyvät oikean korvan päältä. Kuulokkeen selustassa on hyvin rajallisilla ominaisuuksilla varustettu kosketuspinta sekä kolme fyysistä monitoimipainiketta. Jälkimmäisillä hallitaan äänenvoimakkuutta, toistoa, biisinvaihtoa sekä puheluita. Lisäksi kuulokkeessa on virtapainike, USB-C-liitäntäväylä sekä 3,5 mm kuulokeliitäntä langallista kuuntelua varten.

EAH-A800 tukee Technicsin omaa Audio Connect -tukisovellusta. Se mahdollistaa halutun virtuaaliavustajan (Siri tai Alexa) valitsemisen sekä vastamelutoiminnon ja äänitilan voimakkuuden säätämisen (asteikolla 0-100). Mukana on esiasetettuja taajuuskorjainasetuksia, mutta halutessaan kuuntelukokemusta voi näprätä vapaasti viittä vipua rukkaamalla. Myös kosketuspainikkeiden käytössä olevia eleitä saa vaihdettua hyvin rajallisesta valikoimasta.

Tukisovelluksen taajuuskorjaimella voi muokata kuuntelukokemusta mieluisakseen. (Image credit: TechRadar)

Äänenlaatu

Yksityiskohtainen, avara ääni

Kohtuullinen vastamelutoiminto

Technics tarjoaa käyttäjälle vapaat kädet äänenlaadun muokkaamiseen, mikä on tietysti lähtökohtaisesti hyvä asia. Tästä huolimatta valmistaja korostaa kuuntelukokemuksen olevan parhaimmillaan oletusasetuksia käyttämällä. Äänimaiseman painotuksien muuttaminen kuuluu käytössä, mutta Technicsin insinöörit ovat selvästi osanneet hommansa.

Jätimme tämän vuoksi taajuuskorjaimen taka-alalle ja laitoimme MQA-pakatun TIDAL Masters -formaatin musiikkitoiston päälle. Kappalevalinnaksi päätyi ensiksi Paul Simonin ikivihreä Diamonds on the Soles of Her Shoes. EAH-A800 todella soi juuri kuten toivoa saattoi. Kuuntelukokemus osoittautui nautinnolliseksi ja ääntä korostavaksi.

Ääniskaalan ylä- ja alapää soivat erittäin hallitusti sekä vakuuttavasti. Bassossa piisaa jytyä, mutta se ei tunnu silti missään välissä liioitellulta. Biisin elävyys ja ilmavuus nousevat hienosti eloon. Kaipasitpa kuuntelukokemukseesi tarkkuutta tai iskevyyttä, on EAH-A800 vastaus toiveisiisi.

EAH-A800 hyödyntää perinteisiä fyysisiä painikkeita, jotka sijaitsevat kuulokekupissa. (Image credit: TechRadar)

Vaikka huomio kiinnittyy äänimaiseman ääripäihin, myös keskiäänet ansaitsevat kehuja tarkkuudestaan ja yksityiskohtaisuudestaan. Laulusuoritukset pursuavat nyansseja ja laulajan persoonallisuutta. EAH-A800 onnistuu toistamaan vokalistin pienimmätkin tunne-eleet kuuntelijan korviin ilman pelkoa yli- tai alikorostuksesta.

Äänimaisema on kauttaaltaan tasapainoinen. Erityisesti tykästyimme oletusasetuksiin, jotka ovat säädetty helpoiksi mutta myös kokonaisvaltaisiksi. Vaikka soittolistallasi olisi hiukan monimutkaisempia progeiluja tai ilmavampia tunnelmointeja, ne toistuvat upealla tavalla.

Dynaamiset tunnelmavaihtelut eivät nekään tuota haastetta. EAH-A800 saa hiljaisuuden sekä päätöskertsin nostatuksen välisen alueen tuntumaan maltilliselta, mutta ahtaaksi ei ääntä voi millään tavalla kutsua. Rytmikkyys, tasapaino ja harmonisuus tekevät kappaleille kunniaa. Emme jääneet testijakson aikana kaipaamaan mitään enempää, vaikkakin osa vahvuuksista nousi vielä muutoin erinomaisessa kokonaisuudessa muiden yläpuolelle.

Kehut koskevat kuitenkin äänenlaatua. Valitettavasti vastamelutoiminto ei nimittäin yllä samalle tasolle. Vaikka taustameteli ei liiaksi pääse häiritsemään kuunteluhetkeä, samanlaista rauhaa ei saa kuin esimerkiksi Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeiden avulla. Vastamelutoiminto saa taustamelun vaimennettua, ei poistettua.

Kannattaako Technics EAH-A800 ostaa?

EAH-A800 tarjoaa erinomaisen äänenlaadun sekä poikkeuksellisen akkukeston. (Image credit: TechRadar)

Osta, jos...

Pidät Technicsin brändistä

Technics on onnistunut nousemaan valmistajien taistossa entistä suositummaksi vaihtoehdoksi.

Haluat loistavan akkukeston

Kuulokkeiden akkukestoa voi syystäkin kuvailla poikkeuksellisen erinomaiseksi.

Kaipaat yksityiskohtaista ja kokonaisvaltaista ääntä

Technics tarjoaa oletusasetuksia käyttävällekin erinomaisen kuuntelukokemuksen.

Älä osta, jos...

Haluat korvata fyysiset painikkeet elekomennoilla

Kuulokekupin selustassa oleva kosketuslevy on ominaisuuksiensa puolesta hyvin rajallinen.

Käytät Google Assistant -virtuaaliavustajaa

Kuulokkeet ovat yhteensopivat ainoastaan Amazon Alexan ja Sirin kanssa.

Haluat täydellisen rauhan taustamelulta

Vastamelutoiminto ei onnistu täysin vakuuttamaan, joten ympäristön hälinä voi häiritä osaa käyttäjistä.