Arvostelussa Realme GT 2 Pro

Pika-arviossa Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Pro ottaa selvän pesäeron valmistajalle tyypilliseen muottiin. Siinä missä Realme on tavannut olla synonyymi edulliselle puhelimelle, tällä kertaa kosiskellaan parasta Android-puhelinta etsivien tarpeita.

Markkinoiden parhaiden puhelimien kokonaisvaltaisuuteen ei ylletä. Tätä tuskin voi pitää kovinkaan yllättävänä, sillä malli pyrkii erottumaan kilpailijoistaan hinnallaan. Suomessa 749 eurolla (8+128 Gt) myytävä puhelin on useita satasia halvempi kuin vastaavat kilpailevat vaihtoehdot.

Selvästi edullisemmalle huippupuhelimelle onkin kysyntää, sillä Samsung Galaxy S22- ja iPhone 13 -mallien hinta ei ole kaikkien budjettiin sopiva.

Puhelin tuntuu ja näyttää hyvältä. Sen alumiinisen rungon takana on mallista riippuen mattaviimeistely lasipinta (Steel Black) tai paperimainen biopolymeerimateriaali (White Paper). Selustan erikoisuuden kruunaa suunnittelija Naoto Fukusawan allekirjoitus, joka jakanee yksityskohtana mielipiteet puolesta ja vastaan.

Maailmalla on tarjolla myös hauska vihreä värivaihtoehto, mutta se ei ole rantautunut ainakaan toistaiseksi Suomeen.

Huippumallilta sopii odottaa erinomaista suorituskykyä, eikä Realme GT 2 Pro tee tällä saralla poikkeusta. Sen nopea Snapdragon 8 Gen 1 -suoritin tarjoaa sulavan ja vikkelän Android-käyttökokemuksen. Käytitpä puhelinta suoratoistoon, pelaamiseen tai verkkoselaukseen, tasapintainen 1440p-näyttö jopa 120 Hz virkistystaajuudella tekee käytöstä todella miellyttävää.

6,7-tuumainen 2K WQHD+ -näyttö hämmästyttää myös kirkkaudellaan. Sen 1 400 nitin enimmäiskirkkaus tekee katselukokemuksesta miellyttävän jopa kirkkaassa auringonpaisteessa.

Kamerakokonaisuus osoittautui ennakoitua paremmaksi. 50 MP pääkamera napsii hyviä kuvia, ja erilaiset kuvaustilat kruunaavat kokonaisuuden. Valitettavasti zoomaus ei kuulu kuitenkaan puhelimen vahvuuksiin. Optisen tarkennuksen puuttuminen näkyy, eikä digitaalinen zoom säästy kuvien rakeutumiselta. Kolmoiskameran viimeisenä lenkkinä nähtävä mikroskooppikamera on hauska lisä kokonaisuuteen.

6,7-tuumainen puhelin on varsin kookas, joten sitä on hyvä kokeilla ennen ostopäätöksen tekemistä. (Image credit: TechRadar)

Puhelimessa ei ole langatonta latausta, mutta onneksi 5 000 mAh akku on muilta osin hyvä. Myyntipakettiin sisältyvä pikalaturi täyttää tyhjentyneen akun täyteen hiukan yli 30 minuutissa.

Realme GT 2 Pro sisältää kasvontunnistuksen sekä näyttöön sijoitetun sormenjälkitunnistimen. Molemmat toimivat testijakson aikana pääsääntöisesti erittäin hyvin.

Kaikkinensa Realme GT 2 Pro on erinomainen debyytti lippulaivapuhelimien taistoon. Sen suorituskyky ja kokonaisvaltaisuus ovat hintalapun huomioiden erinomaisella tolalla.

Hinta ja saatavuus

Julkaistu Suomessa huhtikuussa 2022

Suositushinta 749 €

Realme GT 2 Pro on Suomessa myytävänä usealla eri jälleenmyyjällä 749 euron suositushintaan.

Suomessa on myynnissä ainoastaan 128 Gt tallennustilalla varustettu malli. Maailmalla tarjotaan myös 256 Gt vaihtoehtoa, mutta kotimaan kamaralle se ei ole rantautunut.

Malli on tarjolla mustana (Steel Black) ja biopolymeeripintaisena valkoisena (Paper White). Maailmalla myynnissä olevaa vihreää mallia ei ole ainakaan toistaiseksi saatavilla, mutta sen tilaaminen ulkomailta on mahdollista.

Biopolymeeripintainen malli on ekologinen valinta. (Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Alumiininen runko

Paperimainen tekstuuripinta

Ei IP-luokitusta

Realme GT 2 Pro on kookas puhelin, mutta sen käyttäminen onnistuu myös pienikätisemmiltä. Mittojensa puolesta (163,2 x 74,7 x 8,2 mm) laite on kohtuullista keskitasoa, eikä 189 gramman elopaino ole lainkaan raskaimmasta päästä.

Saimme testikäyttöön Paper White -version, joka on erittäin tyylikäs kokonaisuus. Vaikka vihreän värivaihtoehdon puuttuminen Suomen markkinoilta on harmillista, ei sitä liiaksi jäänyt kaipaamaan. Paperimaisella tekstuurilla varustettu selusta pysyy jämäkästi kädessä ilman pelkoa lipsumisesta. Ainoa valkoisen mallin ongelma on puhelimen herkkä likaantuminen, joten suojakotelo on hyvä hankkia ettei tyylikkyys katoa elämän jälkien tieltä.

Selustan vasemmassa yläkulmassa on kolmoiskamera. Sen viereen sijoitettu Fukasawan allekirjoitus on hauska lisä, joka jakanee kuitenkin mielipiteitä. Ainakin se on persoonallinen lisäsäväys.

Alumiininen runko ja biopolymeeripintainen selusta yhdistyvät tyylikkäästi. (Image credit: TechRadar)

Etukamera on sijoitettu puhelimen vasempaan yläkulmaan, joten se on vähemmän häiritsevä kuin monessa kilpakumppanissa oleva näyttölovi.

Puhelimen sivustassa ovat perinteiset volyymipainikkeet sekä virtanäppäin. Pohjasta taasen paljastuvat lataukseen käytettävä USB-C-väylä, kaiuttimet sekä SIM-korttipaikka. Kuulokeliitäntää ei ole mukana.

Sormenjälkitunnistin on sijoitettu huippumalleille ominaisesti näyttöön. Sen toimivuus teki vaikutuksen eikä käytössä ilmennyt ongelmia.

Aivan täydelliseksi ei kokonaisuutta voi kuitenkaan kehua. Puhelimella ei ole lainkaan IP-luokitusta, joten sen vesi- ja pölytiiviys ovat hyvin epävarmoja. Vaikka kyseessä ei ole markkinoiden kallein puhelin, emme lähtisi kokeilemaan onneamme veden äärelle.

Lisäksi langallinen USB-C-lataus on ainoa keino saada akkuun lisäpuhtia. Malli ei tue langatonta latausta.

Näyttö

6,7-tuumainen AMOLED-näyttö

1 440 x 3 216 -tarkkuus

120 Hz virkistystaajuus

Realme GT 2 Pron näyttö on lippulaivamallille sopivalla tasolla. Sen tarkka 2K-resoluutio hivelee silmiä. Erityisesti kesällä osaa arvostaa ruudun 1 400 nitin kirkkautta, jonka ansiosta edes kirkas auringonpaiste ei häiritse katselua.

Puhelin hyödyntää LTPO 2.0 -teknologiaa, jonka avulla se saa skaalattua virkistystaajuutta tilanteen vaatimalle tasolle. 120 Hz kuvataajuus on omiaan esimerkiksi Call of Duty Mobilen kaltaisen kiihkeätempoisen räiskintäpelin parissa. Vastaavasti valokuvaa katsoessa riittää vähempikin.

Käytitpä Realme GT 2 Prota missä tahansa tilanteessa, näyttö tekee vaikutuksen. Se on tarkka, värikäs ja sulava. Käytännössä näyttö on juuri sitä, mitä OLED-paneelilta sopii odottaakin.

Upea näyttö on Realme GT 2 Pron suurimpia vahvuuksia. (Image credit: Future)

Kamera

50 MP + 50 MP + 3 MP

32 MP etukamera

Kamerasovelluksessa on hauskoja kuvaustiloja

Realme GT 2 Pron kamerakokonaisuus on paperilla varsin tyypillinen. Kolmoiskamera koostuu 50 MP pääkamerasta, 50 MP ultralaajakulmakamerasta ja 3 MP mikroskooppikamerasta. Etupuolella on taasen 32 MP selfiekamera.

Onneksi toteutus on vaikuttavampi kuin megapikselien määrä. 150 asteen kuvakulmalla varustettu ultralaajakulmakamera ikuistaa tyylikkäitä ja yksityiskohtaisia otoksia. Vaikka teleskooppikameraa tuleekin ikävä, laajakulmalla napsitut potretit paikkaavat vajetta hienosti.

40x-suurennosvaihtoehdon mahdllistava mikroskooppikamera on yllättävä tuttavuus. Se on linssi, jota ei tiennyt kaipaavansa. Jo nopealla harjoittelulla saa taltioitua täysin uudenlaisia kuvia ehostamaan kuva-albumia.

Kolmoiskamera on käytännössä parempi kuin mitä teknisten tietojen perusteella saattaisi uskoa. (Image credit: TechRadar)

50 MP pääkamera on arkikäytössä yleisin valinta. On silti mukava huomata miten paljon selkeästi erottuvat ja omalaatuiset lisäkamerat voivatkaan tuoda kokonaisuuteen.

Kamerasovellus tuo nopeasti mieleen OnePlus-puhelimien applikaation. Se tekee vaikutuksen helppokäyttöisyydellään sekä erilaisilal tiloillaan. Erikoisempiin kuvaustiloihin lukeutuvat Tähtitila, Katu sekä 3D-valokuva.

Kaikkinensa kuvat ovat värikkäitä, luonnollisia sekä yksityiskohtaisia. Ainoa selkeämpi ongelma koskee digitaalista tarkennusta, joka on varsin kehno. Sillä napsitut kuvat kärsivät turhan selvästä rakeisuudesta.

Videokuvaus luonnistuu pääkameralla 8K/24fps-laadulla. Lisäksi alhaisempaan 4K-, 1080p tai 720p-tarkkuuteen tyytyvät saavat valittua 30 tai 60 fps kuvatiheyden.

Ultralaajakulmakameralla videokuvaus onnistuu 4K-tarkkuudella 30 fps -nopeudella tai 1080p- ja 720p-tarkkuudella 30 sekä 60 fps -nopeudella. Erikoisempia ikuistuksia saa hidastuskuvauksen asetuksilla 1080p/240fps ja 720p/480fps.

Etukamera ei valitettavasti tarjoa tukea 4K-tarkkuudelle. Sen sijaan 1080p- ja 720p-kuvaus onnistuvat 30 fps -nopeudella.

Esimerkkikuvia

Suorituskyky

Tehokas Snapdragon 8 Gen 1 -suoritin

Tallennustilaa vain 128 Gt

Nopea ja sulava käyttökokemus

Realme GT 2 Pro suoriutui Geekbench 5 -testeistä kiitettävin arvosanoin. Yhden ytimen tulokseksi muodostui 1 244 pistettä, joka päihittää vaivatta esimerkiksi Samsung Galaxy S21 Ultran 924 pojon suorituksen.

Moniydintestissä tulokseksi kertyi 3 021, joka on niin ikään erittäin kilpailukykyinen saalis.

Kokonaisuutena Realme GT 2 Pro on erittäin tehokas puhelin, joka pärjää missä tahansa käytössä. Pelikäyttöä varten ladattu Call of Duty Mobile avautui vikkelästi, joten mobiilipeleistä innostuneet saavat laitteesta erinomaisen työjuhdan. Niin ikään tavallinen arkikäyttö verkkoselauksineen, sosiaalisen median applikaatioineen sekä pikaviestimineen sujuu kuin vettä vain.

Kuten Snapdragon 8 Gen 1 -suorittimelle on tyypillistä, puhelin kuumenee käytön aikana selvästi. Polttavan kuumaksi laite ei käy missään vaiheessa, mutta kovan käytön aiheuttaman seurauksen tuntee selvästi.

Puhelimessa on 8 gigatavua RAM-muistia. Se riittää nykytarpeisiin vaivattomasti. Sen sijaan tallennustilan suhteen tilanne on hiukan hankalampi. Puhelimesta on tarjolla kaksi erilaista versiota, mutta Suomessa myynnissä on vain 128 Gt tallennustilalla varustettu malli. Tämän ongelmallisuus korostuu microSD-muistikorttipaikan puuttuessa.

Käytännössä 128 Gt riittää valtaosalle käyttäjistä, mutta aivan rajattomasti ei videotallennuksia, sovellusasennuksia sekä muita tilasyöppöjä voi puhelimeen taltioida.

Jos mallista haluaa 256 Gt tallennustilalla varustetun version, on se hankittava ulkomailta.

Realme GT 2 Prossa on esiasennettu Android 12 sekä valmistajan oma Realme UI -käyttöliittymä. Mukana on muutamia esiasennettuja sovelluksia, mutta Tik Tokin, LinkedInin sekä sosiaalisen median applikaatiot ovat keskimääräisesti katsottuna varsin hyödyllisiä. Kokonaisuus onkin kilpailijoihin verrattuna varsin puhdas.

Realme lupaa GT 2 -sarjan älypuhelimilleen kolme vuotta merkittäviä Android-käyttöjärjestelmäversiopäivityksiä ja neljä vuotta tietoturvapäivityksiä. Tämä on merkittävästi keskivertoa parempi takuu tulevaisuuteen.

Mainittakoon lopuksi, että mallissa on stereokaiuttimet, Dolby Atmos -tilaäänituki sekä Wi-Fi 6 -tuki. Sen sijaan vielä nopeampi Wi-Fi 6E ei ole ominaisuuksien joukossa.

Puhelimen stereokaiuttimet tarjoavat Dolby Atmos -tilaäänituen. (Image credit: TechRadar)

Akkukesto

5 000 mAh

Ei langatonta latausta

Pikalataus

Realme GT 2 Pro sisältää 5 000 mAh akun sekä useita ominaisuuksia, joilla akkukestoa voi venyttää. Käytännössä lataustarpeen määrittää käyttötapa, mutta jopa aktiivikäyttäjä selviää helposti läpi päivän.

Kun lataukselle on viimein tarve, täyttyy puhelin Realmen 65 watin SuperDart Charge -pikalaturilla. Sen avulla tyhjentynyt akku palautuu täyteen latinkiin vain 30 minuutissa.

Laturi sisältyy myyntipakettiin, mikä on tätä nykyä miellyttävä yllätys. Langatonta latausta ei sen sijaan ole mukana.

Kannattaako Realme GT 2 Pro ostaa?

Realme GT 2 Pro on huippupuhelin ilman lippulaivamallien hintalappua. (Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat huippumallin ilman korkeaa hintaa

Realme GT 2 Pro tarjoaa enemmän kuin mitä hintalapun perusteella voisi olettaa. Se on todellinen huippupuhelin kaikilla herkuilla, mutta hinta on satasia edullisempi kuin monilla kilpakumppaneilla.

Haluat erinomaisen suorituskyvyn

Etsitpä tehokasta puhelinta pelikäyttöön tai yksinkertaisesti sujuvaan arkeen, Realme GT 2 Pro täyttää villeimmätkin toiveesi.

Kaipaat nopeaa pikalatausta

Vaikka noin 30 minuutin latausaika nollasta sataan ei ole markkinoiden nopein, riittää se melkein mihin tahansa tilanteeseen.

Älä osta, jos...

Haluat kameran hyvällä zoomilla

Optisen zoomin puuttuminen on ainoa merkittävä särö muuten mainiossa kamerakokonaisuudessa. Digitaalinen tarkennus ei pysty paikkaamaan sen puutetta.

Kaipaat langatonta latausta

Langattoman latauksen puuttuminen tiputtaa laitteen tuotantokustannuksia, mutta sen uupuminen voi olla osalle harmi.