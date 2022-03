Arvostelussa Razer Blade 17 (2022)

Pika-arvio

Razer Blade 17 (2022) on kannettava, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tyypillistä tasapaksuutta. Läppärimallisto on itse asiassa ollut jo pidemmän aikaa arvostettu juuri sen soveltuvuudesta ja monipuolisuudesta. Etsitpä tehokannettavaa pelikäyttöön tai ammattimaista ulkonäköä työpaikalle, Razerin mallisto tekee vaikutuksen.

Vuoden 2022 malli ei tuo kummoisia muutoksia muotoiluun. Sen sijaan uudistukset näkyvät suorituskyvyssä, jossa 12. sukupolven Intel Alder Lake -suorittimet, DDR5 RAM -muisti sekä Nvidian uusi GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjain takaavat sujuvan arjen. Myös jäähdytysjärjestelmä on parhaita näkemiämme.

Vaikka Razer on tunnettu erityisesti pelipuolestaan, tarjoaa valmistajan uutuuslaite mainion vaihtoehdon myös graafista suunnittelua, videoeditointia tai muita raskaita työtehtäviä tekeville. Huikea suorituskyky takaa menestyksen missä tahansa projektissa, eikä pelikäyttöön tarkoitetut komponentit yskähtele muussakaan käytössä.

Tästä huolimatta voidaan pitää hienoisena yllätyksenä, että kyseessä on virallinen Nvidia Studio -kannettava. Kyseisen merkinnän saavat laitteet, jotka täyttävät artistien sekä muiden suunnittelijoiden tarpeisiin kohdennetut kriteerit. Blade 17 pärjää siis todistetusti tarvittavien sovellusten kanssa.

Vaikka ylisanat ovat monilta osin paikallaan, ei Razer Blade 17 ole täysin ongelmaton. Ensinnäkin mallisto on todella kallis. Edullisimman version suositushinta Suomessa on 2 999 euroa, jolloin sisuksissa jyllää RTX 3060 -näytönohjain. Monien budjetti ei siis yksinkertaisesti taitu Razerin lippulaivaläppäreihin. Lisäksi akkukesto aiheuttaa ennenaikaista hiustenlähtöä. Koska suorituskyky on tehokkaiden komponenttien ansiosta huipussaan, on tällä dramaattinen vaikutus virrankulutukseen. Akkukesto on sanalla sanoen surkea.

Jos olet hankkimassa peli- tai teholäppäriä matkakäyttöön siten, että olet käytännössä aina töpselipaikan vieressä, on Razer Blade 17 (2022) huikea vaihtoehto. Sen raaka suorituskyky sekä tyylikäs rakenne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin ja käyttötarpeisiin. Edes raskaimmat 3D-mallinnukset tai uusimmat pelijulkaisut eivät saa konetta kyykkyyn, joten Razer on valmistaja ansainnut asemansa tehokoneiden huippumerkkinä.

Hinta ja saatavuus

Tekniset tiedot Tällainen Razer Blade 17 (2022) -malli lähetettiin arvosteltavaksi TechRadarille:



Suoritin: Intel Core i7 12800H

Näytönohjain: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Muisti: 32 Gt DDR5-4800

Näyttö: 17,3-tuumainen QHD, 240 Hz, G-Sync

Kiintolevy: 1 Tt M.2 PCIe NVMe SSD

Liitännät: 2 x Thunderbolt 4, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x SD Card reader, 1 x HDMI, 1 x Power, 1 x Ethernet

Yhteydet: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Kamera: FHD Webcam w/ IR

Paino: 2,75 kg

Mitat: 19,9 x 260 x 395 mm

Razer Blade 17 on saatavissa useana eri vaihtoehtona. Näistä halvin ja teknisesti heikoin variaatio maksaa 2 999 euroa, jolloin koneessa on RTX 3060 -näytönohjain, 16 Gt DDR5 RAM -muistia ja 165 Hz QHD-näyttö.

Kaikissa malleissa on yhden teratavun SSD-kovalevy. Lisäksi kaikki paitsi yksi malli hyödyntää Intelin uusinta Alder Lake Core i7-12800H -prosessoria. Ainoa poikkeus on tehokkain malli, jossa suorittimena on Intel Core i9-12900H.

Näytönohjaimien tapauksessa on enemmän valinnanvaraa. Tarjolla ovat RTX 3060, RTX 3070 Ti sekä RTX 3080 Ti. Lisäksi näyttötarkkuuden kohdalla on tarjolla kaikkea 1080p:n ja 4K:n välillä. Arvosteluun saadussa kannettavassa oli RTX 3080 Ti -näytönohjain, Intel Core i7-12800H -suoritin sekä 240 Hz 1440p-näyttö. Laitteen myyntihinta on Suomessa 4 499 euroa.

Razer Blade 17 on saatavissa Razerin kotisivuilta sekä muutamilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä. Saatavuus on korkean hintalapun vuoksi hieman tavallista rajatumpaa, mutta esimerkiksi Jimms kauppaa eri versioita.

Muotoilu

(Image credit: Future)

Razer on pidättäytynyt varsin uskollisesti lestissään läppäriensä ulkonäön suhteen. Tämän vuoksi Blade 17 -mallin musta väritys sekä värikäs logo näytön takana eivät tule kummoisena yllätyksenä. Muilta osin lopputuloksesta huokuu tyylikkyys sekä modernius. Vaikka kyseessä on peliläppäri, ei mukana ole kilpailijoiden kaltaista RGB-ilotulitusta tai muita ylimääräisyyksiä. Toki näppäimistössä on Razer Chroma RGB -taustavalaistus, mutta sekin on maltillinen ja jopa työympäristöön soveltuva. Ainoa todellinen murheenkryyni koskee rungon materiaalia, joka tuntuu vetävän sormenjälkiä sekä tahroja puoleensa.

Näppäimistö itsessään on upea. Painikkeilla on runsaasti tilaa läppäreille tyypillinen ahtauden tunne loistaa poissaolollaan. Kirjoituskokemus muistuttaakin enemmän erillistä näppäimistöä kuin peruskannettavaa.

Kirjoittamisen miellyttävyyttä on lisätty painikkeiden tuntumalla. Niissä on jopa pientä mekaanisuuden tuntua, eikä tavalliselle läppärille ominaista "lässähdystä" tarvitse tuntea sormenpäissä. Yksi huomioitava asia koskee kuitenkin virtapainiketta, joka on sijoitettu näppäimistön oikeaan yläreunaan. Pikakirjoittajat saattavat hyvinkin painaa sitä vahingossa muutamaan kertaan, mutta ongelma katoaa muutaman virhepainalluksen jälkeen. Kantapää opettaa kumman tehokkaasti.

(Image credit: Future)

Blade 17 on kookas läppäri. Sen 17,3-tuumainen näyttö 16:9-kuvasuhteella vaatii tilaa, ja tämä on tuonut laitteelle elopainoa 2,75 kilogrammaa. Vaikka ulkonäkö onkin moderni ja tyylikäs, kone painaa selkärepussa tavallista enemmän. Kuvasuhde tuntuu niin ikään hiukan vanhentuneelta, sillä monet kilpakumppanit ovat jo kallellaan 16:10-kuvasuhteeseen. Onneksi näyttö on sen verran iso, ettei lisäkorkeudelle ole samanlaista tarvetta kuin pienemmillä läppäreillä.

Vaikka näyttö ja laite on kookas, mahtuu kone tavalliseen reppuun ongelmitta. Lennolle lähtevät voivat joutua hiukan painimaan painorajan kanssa, mutta muutoin läppäri kulkee vaivatta mukana. Toki tehokkaat komponentit tekevät mallista nykysuuntauksen vastaisesti melko paksun. Ultrabookien näppäryyteen ei siis ole asiaa.

Koko on kuitenkin myyntivaltti. Kuten mainittua, malli on saatavilla useammalla erilaisella IPS-näytöllä. Voitkin siis valita matkaasi koneen, jonka resoluutio sekä virkistystaajuus tukevat tarpeitasi mahdollisimman hyvin. Mikäli luova suunnittelu on lähellä sydäntä, 4K-tarkkuus 144 Hz virkistystaajuudella lienee optimaalisin valinta. 400 nitin kirkkaus sekä 100% Adobe RGB -värisyvyys tekevät siitä oivallinen työkalun esimerkiksi videoeditointiin.

(Image credit: Future)

Jos kone tulee pelikäyttöön, ei RTX 3080 Ti -näytönohjaimella varustettua versiota kannata ohittaa. Tällöin voit valita joko 1080p-tarkkuuden ja 360 Hz virkistystaajuuden tai 1440p-resoluution ja 240 Hz kuvataajuuden. Näissä molemmissa enimmäiskirkkaus on kuitenkin 300 nitiä.

Yksi merkittävimmistä vahvuuksista koskee liitäntöjä. Razer Blade 17 tarjoaa väyliä jokaiseen lähtöön, joten missään vaiheessa ei tarvitse valita piuhojen välillä. Kaikki lisälaitteet mahtuvat ongelmitta koneen kylkeen.

Kuva 1/2 (Image credit: Future) Kuva 2/2 (Image credit: Future)

Mukana on kolme USB3.2 Gen 2 Type-A -porttia, kaksi Thunderbolt 4 -väylää (USB-C 3.2 Gen2), yksi Ethernet-paikka, yksi HDMI 2.1 -liitäntä sekä paikka muistikortille. Laadukkaasti suunniteltu virtapiuha on taittuvaa mallia, joten työtaso pysyy tyylikkäänä ja siistinä.

Jos väylälistauksen laittaa käytäntöön, tarkoittaa se paikkaa hiirelle, näppäimistölle, kuulokkeille sekä näytölle ilman tarvetta ylimääräisille USB-C-jakajille. Ennen kaikkea Razer kerää ratkaisullaan pisteet suivaantuneilta Applen käyttäjiltä, sillä MacBook Pron karsitut väylät aiheuttavat monille päänvaivaa. Liitännät tekevät kokonaisuudesta tietysti kookkaamman ja paksumman, mutta hyväksymme kompromissin milloin tahansa.

Suorituskyky

Benchmark-tulokset Näin Razer Blade 17 (2022) suoriutui meidän benchmark-testeissä:

3DMark: Night Raid: 53 450; Fire Strike: 26 806; Time Spy: 12 843

Cinebench R20 moniydin: 5 996;

GeekBench 5: 1 410 (yksi ydin); 12,798 (moniydin)

PCMark 10 (Home Test): 8 397 pistettä

PCMark 10 Battery Life: 3 tuntia ja 3 minuuttia

Battery Life (TechRadarin elokuvatesti): 2 tuntia ja 38 minuuttia

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 106 fps; (1080p, Low): 337 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra): 89.9 fps; (1080p, Low): 190 fps

Razer Blade 17 (2022) näyttää paperilla todelliselta tehomyllyltä, eikä todellisuus tuota pettymystä. Kaikki arjen haasteet ovat pelkkää paperia laitteen 32 gigatavun DD5 RAM -muistin edessä. Vaikka täytimme kaksi näyttöä mahdollisimman suurella määrällä Chromen välilehtiä, kuuntelimme samalla Spotifyä ja ja pidimme taustalla auki graafiseen työhön tarkoitettuja sovelluksia (Adobe Photoshop, Clip Studio Paint, ja Blender), ei kone yskähdellyt kertaakaan.

Benchmark-testitulokset jatkavat voittojen tiellä. Vaikka kyseessä on läppäri, lukemat eivät kalpene edes pöytäkoneiden vierellä. Ennen kaikkea vaikutuimme tulosten tasaisuudesta, sillä mikään testi ei tuntunut Akilleen kantapäältä. Jopa Metro: Exodus rullasi Ultra-asetuksilla yli 90 fps ruudunpäivityksellä, mikä on merkittävästi enemmän kuin mitä miellyttävä pelikokemus vaatii.

Äärimmäisille asetuksille nostettu Cyberpunk 2077 ylsi sekin 78 fps ruudunpäivitykseen. Kun huomioi odotetun jättipelin kokemat suorituskykyongelmat konsoleilla sekä tietokoneilla, on lukema erittäin hyvä. Käytännössä pelaajat voivatkin siis huokaista helpotuksista kaikissa tapauksissa. Edes VR-pelit eivät koidu ongelmaksi.

(Image credit: Future)

Luovaa työtä tekevät voivat yhtä lailla huokaista helpotuksesta. Blade 17 setvi tiensä läpi Blender Classroom -testin vain 7 minuutissa ja 47 sekunnissa. Vastaavasti Handbrake-testistä saatiin tulostaululle 58 fps. Kokonaisuutena läppärin suorituskyky pärjää kaikilla osa-alueilla. Tämä tosin tulee akkukeston kustannuksella, mutta sitä käsittelemme tarkemmin omassa kappaleessaan.

Vaikka akkukesto aiheuttaa harmaita hiuksia, läppäri ei onneksi kuumene missään olosuhteissa. Edes äärimmilleen viedyt rasitustestit eivät saaneet tuulettimia ääntelehtimään.

Hiljaisuudesta kertoo paljon se, että epäilimme laitteen olevan alkuvaiheessa jopa rikki. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan runko ei vain yksinkertaisesti ime itseensä lämpöä. Ylikuumentumisen pelkoa tai muita lämmön aiheuttamia haasteita ei siis tarvitse miettiä.

Akkukesto

(Image credit: Future)

Mustaa ei saa maalattua valkoiseksi, eikä sitä kannata yrittääkään. Razer Blade 17 tarjoaa väkivahvan suorituskyvyn, mutta sen tehokkaat komponentit verottavat akkukestoa rajulla kädellä. Haaveet pitkistä pelisessioista kesämökin pihassa voi kuopata välittömästi, sillä laturille ja töpselipaikalle on tarvetta.

Koneen mukana tuleva 280 W laturi nousee arvoon arvaamattomaan. Vaikka Blade 17 tukee USB-C-latausta, tällöin teho on vain 54 W. Käytännössä tämä ei riitä täyttämään akkua kulutuksen tahtiin. Se on kuitenkin hyvä lisäys kokonaisuuteen, sillä tämä helpottaa latausta koneen ollessa poissa päältä.

Spotifyä kuunteleva verkkoselaaja saa laitteesta noin 3 tunnin ja 12 minuutin akkukeston. Lukema putoaa kuitenkin välittömästi, jos koneella puuhaa mitään laskentatehoa vaativaa työtä. Esimerkiksi Blender-suunnittelu kulutti virrat nollaan vain tunnissa ja 17 minuutissa. Pelaajien tuska on vieläkin suurempi, sillä Cyberpunk 2077 imaisi akun tyhjäksi jo 57 minuutissa.

Benchmark-testit jatkoivat samalla linjalla. Tekemämme akkutesti tuotti 2 tunnin ja 38 minuutin tuloksen, kun taas PCMark10:n vastaava kellotti 3 tuntia ja 3 minuuttia. Akkukesto onkin kannettavan heikointa antia, joka kannattaa huomioida ostopäätöstä tehdessä. Jos kaipaat pidempää käyttöikää työntekoon, on Dell XPS 17 mainio vaihtoehto. Pelaajat taasen riemastuvat Asus ROG Zephyrus G15 -peliläppärin akkukestosta.

Kamera

(Image credit: Future)

Videoyhteys on nykyään yhä merkittävämmässä roolissa, eikä tämä varmasti ole muuttumassa edes pandemian jälkeisessä maailmassa. Yleensä läppärien kamerat eivät tarjoa aihetta kummoisille hurraahuudoille. Blade-mallisto on ollut tällä saralla kuitenkin positiivinen poikkeus. Blade 17 jatkaa edellisen sukupolven mallien linjalla, sillä 1080p-tarkkuuden kamera tarjoaa yllättävän hyvän kuvan.

Kamera on pimeässä huoneessa hankaluuksissa, mutta sisäänrakennettujen läppärikameroiden kanssa on vaikea löytää parempaakaan vaihtoehtoa. Etenkin videopuheluiden laatu sai meidät myhäilemään tyytyväisenä. Jos käyttötarpeena on kaiken muun lisäksi epäsäännölliset Zoom- tai Microsoft Teams -videopuhelut, tarjoaa Razerin vuoden 2022 läppäri laadukkaan työkalun ilman lisähärpäkkeitäkin.

Jos videopuhelut ovat keskeinen osa arkeasi, kannattaa sisäänrakennetut kamerat kuitenkin unohtaa nopeasti. Markkinoiden parhaat webkamerat tarjoavat pienelläkin panostuksella niin paljon paremman kuvanlaadun, että sijoitus maksaa itsensä nopeasti takaisin. Esimerkiksi valmistajan oma Razer Kiyo Pro sopii kannettavan oheen erinomaisesti.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat kaikkeen pystyvän kannettavan

Pärjääkö se pelatessa? Onnistuuko videoeditointi? Riittääkö suorituskyky kaikissa tilanteissa? Vastaus on jokaisen kysymyksen kohdalla 'kyllä'. Razer Blade 17 on todellinen tehokannettava, jonka kanssa ei tarvitse tehdä kompromisseja.

Etsit tyylikästä läppäriä

Razer Blade 17 on melko painava, mutta sen minimalistisen moderni ulkonäkö sopii niin pelaajille kuin työkäyttöönkin.

Rakastat Razerin laitteita

Jos pidät Razerin tuotemerkistä ja laitevalikoimasta, Blade-läppäri sopii kokonaisuuteen kuin nenä päähän. Sen tyyli muistuttaa valmistajan muita tuotteita, joten pelipisteesi tyylistä saa Razeriin keskittymällä kokonaisvaltaisen ja tyylikkään.

(Image credit: Future)

Älä osta, jos...

Etsit budjettimallia

Razer Blade 17 on todella kallis. Vaikka tekninen suorituskyky hakee vertaistaan, samaisella euromäärällä saisi melkoisen paljon muutakin.