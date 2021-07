Arvostelussa Poly Studio P15

Poly on yrityksenä varsin tuore nimi, sillä se muodostui vasta vuonna 2018 Polycomin ja Plantronicsin yhdistyttyä. Vaikka tunnetut valmistajat kulkevat nykyisin yksinkertaisemman nimen alla, valmistavat ne edelleen tuttuja ääni- ja kuvaratkaisuja yrityskäyttöön. Painopiste on tosin koronapandemian jälkeen kallistunut aiempaa enemmän kotikonttorin suuntaan.

Poly tai Polycom on ollut pitkään suosittu valmistaja erilaisiin neuvottelulaitteisiin liittyvissä valinnoissa. Nyt suosittujen mallien rinnalle on tullut erityinen P-sarja, jonka kirjain on lyhenne englanninkielen sanasta 'Personal' eli 'henkilökohtainen'. Tämä antaakin jo osviittaa kohdeyleisöstä. Malliston tarkoitus on tarjota kotitoimistoon soveltuvat laitteet, jotka huomioivat olosuhteet perustuotteita paremmin. Kotitoimistolla kun on pandemia-aikana monesti hiukan turhan paljon taustamelua sekä kenties heikompi valaistus kuin yrityksen varsinaisissa tiloissa.

Kotikäyttöön optimoitu Poly Studio P15 on monipuolinen sekä hiottu neuvottelukamera yksinkertaisessa ja helposti asennettavassa paketissa. Se tarjoaa useita kiinnostavia tekoälyominaisuuksia, jotka huomioivat erityisesti valaistuksen sekä mahdollisen taustamelun.

Poly Studio P15 on saatavissa useammalta suomalaiselta jälleenmyyjältä noin 600 euron hintaan. Loppuhinta tekee tästä all-in-one-ratkaisusta kalliimman kuin perinteiset webkamerat, mikrofonit ja erilliset kaiuttimet. Hintalappu on silti perusteltu, sillä saat mukana kaikenkattavan kokonaispaketin 4K-resoluutiota myöden.

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

Muotoilu

Poly Studio P15 muistuttaa ulkoisesti perinteistä soundbar-kaiutinta. Se on tosin huomattavasti pienempi, sillä laite on kooltaan 42,5 x 6,5 x 7,8 cm (L x K x S). Kamera on sijoitettu vempaimen keskelle.

Poly Studio P15:n etuosa on hillityn tyylikäs. Yksikkö on verhottu harmaaseen tekstiiliin siten, että kamera on asetettu symmetrisesti keskelle ja varsin näkyvä logo puolestaan oikealle. Selusta muistuttaa väriltään ja muodoltaan pitkälti tietokoneen tai näytön takaosaa. Se ei ehkä kerää tyylipisteitä, mutta kokonaisuus istahtaa työpöydälle nätisti.

Selustan hitusen vanhahtavan harmaa sekä pyöristetyillä reunoilla varustettu ulkoasu ei ollut täysin meidän mieleen. Tämä on kuitenkin vahvasti työpisteestä riippuvainen asia, sillä suurin osa käyttäjistä ei näe selustaa laisinkaan. Lisäksi Poly Studio P15 on voittanut palkintoja Red Dotin ja IF Designin kanssa tehdystä muotoilusta, joten tyyli on tälläkin kertaa vahvasti makuasia.

Kiinnitys tapahtuu laitteen alaosan ruuvinreiän avulla. Siinä on paikka sekä kameran kolmijalalle että mallin mukana tulevalle pidikkeelle. Näiden avulla saat kameran hyötykäyttöön niin kotitoimistolla kuin tarpeen mukaan vaikkapa kesämökin laiturille sijoitetussa etätyöpisteessä.

Pohjassa on paikat virtapiuhalle sekä USB-C-liitännälle, jolla laite yhdistetään tietokoneeseen. Tämän lisäksi mukana on kaksi USB-A-porttia, joihin voi liittää lisävarusteita. Periaatteessa malli toimii myös USB-jakajana, joskin hitusen kalliina sellaisena.

Kuva: Poly (Image credit: Poly)

Avaruusharmaan tekstiilin taakse on piilotettu kaiuttimet, joiden taajuusalue on 100 Hz - 20 kHz ja lähtöteho 80 desibeliä. Etuosassa on jemmassa myös mikrofoneja, jotka osaavat vaimentaa taustamelua.

Kamera tarjoaa useita eri tarkkuuksia, joista keskeisimmät ovat Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD (1080p) ja HD (720p). Lisäksi se yltää 90 asteen näkökenttään. Erityisen mielenkiintoinen lisä on automaattinen kehystys, joka käytännössä seuraa liikkeitäsi. Poly Studio P15 sisältää myös nelinkertaisen elektronisen zoomauksen sekä erillisen Poly Lens Desktop -sovelluksen kameran asetusten manuaalista ronklaamista varten.

Koska yksityisyys on monille erittäin tärkeä asia, on mukana manuaalinen yksityisyydensuojaus. Sen avaus ja sulku onnistuu kameran linssin ympärillä olevaa rengasta pyörittämällä. Ominaisuuden ansiosta et joudu koskaan arvuuttelemaan sitä, onko laite päällä vai ei.

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

Kun laitteen yhdistää tietokoneeseen mukana tulevalla USB-C-kaapelilla, läppäri tunnisti vempaimen välittömästi. Ja koska Poly Studio P15 on sertifioitu Microsoft Teams- ja Zoom-käyttöön, on sen käyttöönotto entistä vaivattomampaa. Laite käynnistyykin oletuksena molemmissa videoneuvotteluohjelmissa, minkä lisäksi sekä äänen- että kuvanlaatu on poikkeuksellisen hyvää ilman asetusten kanssa näpertelyä.

Mikäli kuitenkin haluat mukauttaa asetuksia, onnistuu se erillisen Poly Lens Desktop -tukisovelluksen avulla. Se paljastaa runsaasti ominaisuuksia ja säätimiä erilaisiin tarpeisiin. Sovelluksen avulla voit päättää tekoälyn aktiivisuuden, mahdolliset piilotettavat äänet sekä taustamelun blokkaamisen määrän.

Kameralle on tarjolla runsaasti asetusvaihtoehtoja, joita voi tallentaa eri profiileiksi. Halusitpa muokata valkotasapainoa, kirkkautta tai vaikkapa zoomauksen tasoa, onnistuvat nämä kaikki tukisovelluksen avulla.

Kuva: Poly (Image credit: Poly)

Liitännät ja yhteensopivuus

Jotta neuvottelukamera on järkevä hankinta yrityksen tai kotikonttorin tarpeisiin, on sen tuettava tarpeellisia ohjelmistoja. Tältä osin Poly Studio P15 saa puhtaat paperit.

Laite on sertifioitu Microsoft Teamsin ja Zoomin käyttöön. Tämän lisäksi se on myös yhteensopiva kaikkien viestintäsovellusten kanssa, jotka hyödyntävät USB-/UVC-standardeja. Käytännössä kaikki videopalaverisovellukset ovat siis tuen piirissä.

Valitettavasti malli on yhdistettävä verkkovirtaan käyttöä varten, mikä tekee sen liikutettavuudesta hitusen toivottua rajatumpaa. Poly Studio P15 yhdistyy tietokoneeseen USB-C-liitännällä. Tämän lisäksi laite sisältää kaksi USB-A-väylää, joihin voi yhdistää kuulokkeet tai muut langattomat laitteet. Periaatteessa laite toimii siis ylimääräisenä USB-jakajana eri tarpeisiin. Vaikka se tuskin on monille hankintaperuste, eivät ylimääräiset USB-paikat ole koskaan turha asia.

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

Käyttöönotto ja toimivuus

Poly Studio P15 on erittäin helppo asentaa. Laite toimii suoraan sekä Microsoft Teamsin että Zoomin kanssa ilman ylimääräisiä asetusten räpläämisiä. Lisäksi automaattinen kehystys todella toimii, sillä testiemme perusteella kamera seurasi liikkuvaa esiintyjää aktiivisesti. 4K-resoluutio pysyi erittäin tarkkana kaikesta ylimääräisestä härväämisestä huolimatta.

Jo aiemmin mainittu Poly Lens Desktop -tukisovellus tarjoaa kattavat mahdollisuudet asetusten mukauttamiseen. Säätimet tuntuivat ikävä kyllä erityisesti valkotasapainon ja valotuksen osalta hitusen epätarkoilta äärimmäisen hienovaraiseen näpertelyyn. Mahdollisuus valkotasapainon tai muiden asteikkojen arvojen ennakkomäärittämiseen olisi ollut toivottava lisä. Totesimmekin nopeasti, että automaattiset asetukset ovat riittävän hyvät, sillä lisävaivannäkö ei tuottanut toivottua tulosta.

Äänenlaatu on etäkokouksissa erittäin hyvä. Kun kysyimme vastapuolelta neuvottelun jälkeen kommentteja, kuulimme runsaasti kehuja äänen kirkkaudesta. Vaikka hetkittäin kuljimme etäämmälle neuvottelukamerasta, ei tämä aiheuttanut minkäänlaista häiriötä kuvaan tai ääneen. Malli siis sopii erittäin hyvin pieneen neuvottelutilaan, jossa saatetaan liikkua jonkin verran.

On myös syytä nostaa esille, että malli soveltuu hyvin useamman ihmisen esiintymiseen. Mikäli kameran eteen istahtaa osallistujajoukko, on tämä syytä kertoa kameralle asetusvalikon kautta. Tällöin laite ei ryhdy seuraamaan käyttäjiä vaan taltioi äänen kauttaaltaan laitteen edestä.

Kaikkinensa Poly Studio P15 teki meihin vaikutuksen. Sen tyyris hinta saattaa säikäyttää monet, mutta rahalle saa hyvän vastineen. Lisäksi kokonaisvaltainen all-in-one-neuvottelukamera on työpisteelle selvästi tyylikkäämpi ratkaisu kuin erilleen kytketyt webkamerat, kaiuttimet ja mikrofonit.

Kuva: Poly (Image credit: Poly)

Yhteenveto

Poly Studio P15 ei ole halpa lisävaruste. Jos haluat kuitenkin panostaa paitsi koronapandemian aikaiseen kotikonttoriin että tulevienkin vuosien etätyöpisteeseen, on se hyvä ja pitkäaikainen sijoitus.

Tarpeen voi toki ratkaista huomattavasti edullisemmallakin ratkaisulla. Mikäli päätät hankkia erillisen webkameran, mikrofonin ja kaiuttimet (tai jopa käyttää kannettavan tietokoneen sisäänrakennettuja laitteita), säästät todennäköisesti pitkän pennin. Poly Studio P15 tarjoaa tämän kaiken kuitenkin tyylikkäänä all-in-one-ratkaisuna, jossa sekä äänen- että kuvanlaatu nousee selvästi peruslaitteita paremmaksi. Tämä tuo kotitoimistoosi rutkasti lisää ammattimaisuutta. Tämän vuoksi hitusen tyyriimpi kertasijoitus on mielestämme perusteltu päätös.

Jos kotikonttorisi valaistus tai taustamelu jättävät toivomisenvaraa, on Poly Studio P15 mainio hankinta. Se saa aikaan laadukkaan äänen ja kuvan myös haasteellisissakin olosuhteissa. Poikkeukselliset kuvakulmat tai zoomaus toki vaativat hiukan manuaalista asetusten kanssa näpertelyä, mutta voit onneksi hyödyntää erilaisia profiileja. Niiden ansiosta saat vaihdettua asetukset halutuiksi vaikka työpisteesi sijainti siirtyisi kotikonttorilta kesäasunnolle.

Poly Studio P15 perustelee hintansa nopeasti. Se tarjoaa pitkäikäisen ratkaisun, jonka avulla kotitoimistosi yleisilme nousee kertaheitolla ammattimaisemmaksi.

Osta, jos...

Haluat hyvät neuvottelupuitteet kotitoimistoosi

Poly Studio P15 on markkinoiden parhaita all-in-one-neuvottelukameroita. Sen avulla saat erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun myös heikosti valaistuun tai äänekkääseen tilaan.

Haluat webkameran 4K-tarkkuudella

Markkinoilla on lukuisia 4K-webkameroita, joista monet ovat selvästi halvempia. Ne eivät kuitenkaan tarjoa automaattisen kehystyksen kaltaisia ominaisuuksia, jotka tekevät Poly Studio P15 -neuvottelukamerasta niin laadukkaan. Se tarjoaa erinomaisen kameran lisäksi hyvät kaiuttimet ja mikrofonin näppärässä paketissa, joka tarjoaa rahallesi mainion vastineen.

Älä osta, jos...

Tarvitset kameraa muuhunkin kuin videopalavereihin

Jos striimaat tai luot erilaisia videoesityksiä, saatat tarvita joustavampaa ratkaisua. Tällöin kannattaa kenties harkita ennemmin 4K-tarkkuuteen yltävää järjestelmäkameraa, joka mahdollistaa monipuolisemman leikkaamisen sekä editoinnin.