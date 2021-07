Arvostelussa Owl Labs Meeting Owl Pro

Videoneuvotteluihin soveltuvat all-in-one-laitteet ovat tarjonneet samanaikaisen kuvan ja äänen jo pitkän aikaa. Näiden suosio on kuitenkin jäänyt vajaaksi, sillä todellista tarvetta ei ole ollut ennen kuin vasta vuonna 2020 alkaneen koronapandemian jälkeen. Pikainen siirtyminen etätöihin on vaatinut monissa yrityksissä panostuksia videopalavereihin, sillä Teams-profiilikuvan katsominen ei pidemmän päälle ole optimaalinen ratkaisu.

Tilanne on lisännyt neuvottelukameroiden ja muiden hybridilaitteiden suosiota räjähdysmäisesti. Todennäköisesti emme ole enää palaamassa ainakaan täysin entisenlaiseen toimistoelämään, joten sijoitukset on syytä tehdä huolella. Sopivan laitteen avulla välimatkat ja etäpäivät eivät muodostu minkäänlaiseksi ongelmaksi.

Tähän markkinarakoon pyrkii iskemään Owl Labs Meeting Owl Pro. Sen avulla kokoustajien ei tarvitse istua saman neuvottelupöydän ääressä tai kyhjöttää kannettavan tietokoneen kameran äärellä.

Meeting Owl on varustettu 360 asteen kameralla, mikrofonilla ja kaiuttimilla. Lisäksi se tukee käytännössä kaikkia perinteisiä videoneuvotteluohjelmia (muun muassa Zoom ja Teams). Kuva esitellään kahdessa laatikossa, joista toinen on 360 asteen panoraamakuva neuvottelutilasta. Tämän lisäksi toinen puolikas tarkentaa puhuvia osallistujia, mikä tekee esiintymisestä selvästi henkilökohtaisempaa.

Mallista on saatavana kaksi eri vaihtoehtoa: yksinkertainen perusmalli Meeting Owl sekä huomattavasti kattavampi ja testiimme päätynyt Meeting Owl Pro. Näistä jälkimmäinen tarjoaa Full HD -resoluution (1080p), laadukkaan nauhoituksen kahdeksalla mikrofonilla sekä kolme tilan täyttävää kaiutinta. Edullisempi perusmalli jää vertailussa kakkoseksi, vaikka 720p-tarkkuus sekä sisäänrakennettu kaiutin tekevät siitäkin pätevän vaihtoehdon.

Owl Pro -neuvottelukamera kustantaa Suomessa noin 1 099 euroa. Se on tilattavissa niin valmistajan kotisivuilta kuin muutamia kotimaisilta jälleenmyyjiltäkin.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Kuten nimestä voi päätellä, Owl Labs Meeting Owl Pro on muotoilultaan varsin pöllömäinen. Se on lieriömäisyydessään noin 27 cm korkea ja 11 cm leveä. Laite on paksuimmillaan vyötärön kohdalla, minkä jälkeen se kapenee ylöspäin. 360 asteen kamera on sijoitettu keskelle pöllön päätä.

Meeting Owl Pro on väriltään harmaavalkoinen, joten Harry Potteria turhankin ahkerasti fanittavat testaajamme nimesivät sen välittömästi Hedwigiksi. Perusmalli on puolestaan saatavana mustana.

Laite on sekä tyylikäs että erittäin huomaamaton. Vaaleanharmaa väritys saa vempaimen sujahtamaan huoneen sisustukseen vaivattomasti. Laite ei vie tilaa tai häiritse.

Pöllön pohjassa sijaitsee painikkeet äänenvoimakkuudelle ja mikrofonien sammuttamiseen. Yhteensä kahdeksan mikrofonia varmistavat yhdessä todella hyvän äänenlaadun. Tämän lisäksi varsinainen ohjelmisto optimoi puheen ja tunnistaa puhujan, jotta kamera osaa kohdentaa oikeaan tahoon.

Sovellus tunnistaa Meeting Owlin käyttäjät. Asetuksia voi hallita manuaalisesti mieluisiksi. (Image credit: Future)

Liitännät

Owl Labs Meeting Owl Pro kytketään pistorasiaan laitteen mukana toimitettavalla virtalähteellä ja tietokoneeseen mikro-USB-USB-A-kaapelilla. Jälkimmäinen tuntuu hieman vanhentuneelta, ja sen olisi suonut olevan ennemmin USB-C-kaapeli. Ongelma korostuu erityisesti uudempien tietokoneiden kohdalla. Mikäli käytössäsi on esimerkiksi MacBook Air (M1, 2020), tarvitset erillisen donglen. Muilta osin Meeting Owl Pro toimii ongelmitta sekä Macin että Windowsin kanssa.

Kun yhdistimme Owl Labs Meeting Owl Pron virtapiuhan kiinni, käynnistyi laite välittömästi hyvin selkeällä tervehdysäänellä. Tämän jälkeen käyttöönotto vaatii Meeting Owl -sovelluksen lataamista älypuhelimeen tai tablettiin. Tukiapplikaation asennuksen jälkeen kaikki on erittäin vaivatonta ja yksinkertaista, eikä neuvottelukameran tunnistamisessa ollut minkäänlaista ongelmaa.

Sovelluksen kautta voit valita, mitä videoneuvotteluohjelmaa käytät palaverissa. Kaikki yleisimmät vaihtoehdot on tarjolla, mutta jostain syystä voit valita vain yhden palvelun oletusalustaksi. Tämän vaihtaminen onnistuu onneksi myöhemmin.

Kun olet liittänyt Meeting Owlin tietokoneeseen, ohjelmisto löytää sen suoraan plug and play -ominaisuuden avulla. Ja videoneuvotteluohjelmistossamme (testasimme sekä Zoomin että Teamsin kanssa) Meeting Owl aktivoitui välittömästi kokouksen alkaessa. Samalla "pöllö" tuntui heräävän eloon kaikkine ominaisuuksineen.

Sekä Meeting Owlin asennus että liitäntä on tehty erittäin sujuviksi ja helpoiksi. Kun laite käynnistyy ja aktivoituu, antaa se selkeän äänimerkin ja valaisee pöllön silmät. Kyseessä on hauska yksityiskohta, joka ottaa kaiken ilon irti laitteen pöllömäisestä luonteesta.

(Image credit: Future)

Käyttöönotto ja toimivuus

Asennus on erittäin helppoa ja laite toimi testimme perusteella sekä Microsoft Teamsin että Zoomin kanssa ilman mitään ylimääräistä säätämistä. Valitsimme Meeting Owl Pron aktiiviseksi videolaitteeksi videopalaveriohjelmiston asetuksista kokouksen alkaessa.

Kokouspöllö kannattaa sijoittaa neuvottelupöydän keskelle. Jos olet yksin kameran edessä, näet vain yhden kehyksen panoraamakuvan alapuolella. Mutta heti kun kokoushuoneessa on enemmän puhujia, kuva jaetaan kahteen. Jos kaksi kokoushuoneessa olevaa ihmistä puhuu keskenään, myös Meeting Owlin kamerat jakavat näytön ja keskittyvät näihin. Sama pätee myös kolmanteen keskustelijaan, jolloin ruutuja ilmestyy yksi lisää.

Kokonaisuuden toimivuus tekee vaikutuksen. Owl Pro reagoi uuteen puhujaan hämmästyttävän nopeasti, joten kamera kohdistuu esiintyjään käytännössä välittömästi.

Sovelluksen avulla voi hallita niin halutessaan kameraa manuaalisesti. Voit lukita kameran yksittäiseen henkilöön tai sijaintiin, minkä lisäksi esiintyvän henkilön liikkumista voi seurata automaattisesti. Ominaisuudet toimivat testeissämme moitteettomasti.

Kaikki äänet taltioituivat kahdeksaan mikrofoniin äärimmäisen selvästi puhujien sijainnista riippumatta. Laite taltioi hetkittäin jopa turhankin tarkasti, sillä esimerkiksi vesilasin täyttö tai pöydän äärestä nousevan aiheuttama mekkala kuuluvat kristallinkirkkaasti.

Kolme kaiutinta luovat saman kirkkauden etäpuhujien ääneen. Owl Pron avulla etäpalaverien puheensorina kantautuu aivan kuten saman pöydänkin äärellä istuessa.

Se on kuitenkin syytä mainita, että laite on suunniteltu yksinomaan palavereja varten. Vaikka mukana on kolme kaiutinta, ei niiden läpi toistettava musiikki kuulosta juuri miltään. Olemattoman basson takia on selvää, että esimerkiksi firman pikkujoulujen äänentoiston on tultava aivan toisista ämyreistä. Tämä tuskin on kenellekään suuri yllätys, mutta asia on silti hyvä tiedostaa.

Meeting Owl Pro on kaikkinensa erittäin hyvä neuvottelukamera videoneuvotteluihin. Sen tarjoava kuva ja ääni ovat erinomaisella tasolla, joten satsaus etäpalavereiden mukavuuteen todella kannattaa.

Kuva 1/4 (Image credit: Future) Meeting Owl Pro kohdistaa kameran puhuvaan henkilöön riippumatta siitä, on esiintymisvuorossa henkilö... Kuva 2/4 (Image credit: Future) ...vai kaksi, tai ehkäpä jopa... Kuva 3/4 (Image credit: Future) ...kolmekin puhujaa. Kuva 4/4 (Image credit: Future)

Yhteenveto

Meeting Owl Pron hinta on roimat 1 000 euroa, joten se ei ole lisälaitteena edullisimmasta päästä. Edullisempi malli tarjoaa pitkälti samat ominaisuudet hiukan heikommilla teknisillä tiedoilla. Kompromissin avulla on joka tapauksessa mahdollisuus säästää muutaman satasen verran. Aktiivisesti kokoustavan yrityksen käyttöön suosittelemme kuitenkin Pro-mallia, joka tarjoaa toimivan kokonaisratkaisun pitkälle tulevaisuuteen.

Meeting Owl Pro tuo etäpalavereihin runsaasti lisäeloa ja ammattimaisuutta. Sen rinnalla työläppärien onnettomat webkamerat epätarkkoine kuvineen näyttävät laiskoilta ja puolivillaisilta. Työpaikan neukkariin hankittava neuvottelukamera on nopeasti jokaisen työntekijän suosikkilaite, jonka asentamatta jättäminen olisi yksinkertaisesti pöllöä (pahoittelut puujalkavitsistä).

Vaikka Meeting Owl Pro saattaa tuntua kalliilta, laite on hintansa puolesta samalla viivalla monien kilpakumppanien kanssa. Omien testiemme perusteella Meeting Owl Pro tuntuu nykyisellään ylivertaiselta lisävarusteelta kokoushuoneeseen. Kunhan saamme kilpakumppanit tarkemmin syynättyä, teemme tarkemman vertailun vaihtoehtojen välille. Tällä erää olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä neukkarin pöllöömme.

Osta, jos...

Haluat pitkäikäisen ratkaisun etäpalavereihin neukkariin

Owl Labs Meeting Owl Pro on poikkeuksellisen laadukas all-in-one-ratkaisu neuvotteluhuoneeseen, jossa on useampia kokoustajia samanaikaisesti. Laitteen avulla jokainen voi esiintyä vaivattomasti omalta paikaltaan ilman ylimääräistä paikanvaihtelua.

Älä osta, jos...