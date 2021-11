Arvostelussa NHL 22

Arvostelutiedot Pelattu: 20 tuntia

Suomessa huippusuosittu NHL-pelisarja on palannut myös syksyllä 2021. Uusin NHL 22 siirtää virtuaalikiekkoilun Frostbite-pelimoottorin päälle, joka tekee pelistä upeamman kuin koskaan. Erityisesti jäänpinta kiiltää eläväisesti. Hahmoanimaatioissa riittää edelleen työmaata, sillä jääkiekkoilun globaali pienuus tarkoittaa tekijöille valitettavan rajallista budjettia.

Muilta osin suurin uutuus on X-Factor. Pohjois-Amerikan kiekkoliigan 50 parhaalle pelaajalle on annettu erikoiskyky, joka esimerkiksi auttaa nopeissa laukauksissa, takaperin luistelussa tai muissa tempauksissa. Lisäys riipii jo lähtökohtaisesti kiekkoromantikkoa, jonka mielestä jääkiekossa on kyse taidosta ja harjoittelusta, ei superkyvyistä. Onneksi X-Factor näkyy lähinnä animaatioissa ja selostajien puheissa, joten tasapaino ei kärsi liiaksi. Tosin vaatimaton muutos tekee taasen koko uutuusjujusta varsin merkityksettömän.

NHL 22 tarjoaa pelattavaa runsain mitoin. Mukana on jälleen kattavasti paikallisia pelimuotoja aina seuratilasta Be a Pro -uraan ja rankkareista irto-otteluihin. Etenkin Be a Pro on kasvanut vuosien saatossa, ja nytkin iso osa peliajasta kuluu kaukalon ulkopuolella. Matsien välissä rupatellaan esimerkiksi koutsin ja median kanssa, jolloin saa valita mikäli haluaa olla tiimipeluri vaiko oman tähtikehän kiillottaja.

Verkkopeli on tietysti päivän sana, ja Hockey Ultimate Team sekä World of CHEL todella tarjoavat tätä. Mukana on erilaisia tiloja perusotteluista 3vs3-arcadeen. Uudistuksia saa etsiä täikamman kanssa. Toisaalta sarja on vakiinnuttanut asemansa ja kehitystyö on varmasti keskittynyt pelimoottoriin, joten kenties ensi vuonna nähdään suurempia uudistuksia.

Nettipelin kannalta on sääli, että mukana ei ole alustarajojen ylitystä. Etenkin konsolisukupolven vaihdos olisi tehnyt tämän tarpeelliseksi lisäksi. Mikäli peliseurasi on PS5:n puolella, ei Xbox Seriesin versiota kannata hankkia. Ja sama tietysti toisin päin.

NHL 22 on laadukas virtuaalikiekkoilu, jonka ongelma on sen tuttuus. Jos hyllyssäsi on NHL 21, ei uuden osan hankinta ole millään tavoin välttämätöntä. Toisaalta jos illanistujaisten ohjelmaan on perinteisesti lukeutunut lätkä, ei pelin ohittamisellekaan ole perustetta.

Kiekko jäähän

Jääkiekkokausi on jälleen täydessä vauhdissa, kun sekä kotimainen Liiga että Pohjois-Amerikan taalaliiga NHL ovat päässeet käyntiin. Ja mikä tärkeintä, tänä syksynä on saatu pelata jälleen elävän yleisön edessä. Vaikka menneen kevään mestaruudet ovat tietysti hienoja juttuja voittaneille organisaatioille, ei niiden juhlinta aivan tuttuihin sfääreihin yltäneet. Toivottavasti katsojarajoitukset ovat nyt pysyvästi historiaa.

NHL 22 on EA Vancouverin kehittämä ja EA Sportsin julkaisema virtuaalijääkiekkoilu, jonka parissa on tarkoitus viettää kausi 2021/22. Tarjolla on paitsi taalajäiden jokainen seura ja pelaaja mutta myös runsaasti muiden maiden joukkoja. Pääseepä otteluita pelailemaan niin maajoukkueilla kuin Liigankin jengeillä.

Tämän vuoden teos lupaa merkittäviä harppauksia. Kyseessä on paitsi sarjan ensimmäinen PS5:lle ja Xbox Seriesille julkaistu osa mutta myös siirtymä uuteen Frostbite-pelimoottoriin. Pelillisesti isoin uudistus on X-Factor, joka tuo 50 nimekkäimmälle kiekkoilijalle omat erikoiskykynsä.

Pelimekaanisesti tarjolla on tuttua kiekkoilua. Jo 15 vuotta sitten esitelty Skill Stick on tietysti tutuin ja tyypillisen tapa ohjata peliä, mutta myös muita vaihtoehtoja on tarjolla. Joka tapauksessa valtaosa pelureista tykännee ohjata mailaa oikealla tatilla.

Asetuksista voi säätää itselleen mieluisimman kiekkokokemuksen. Jos arvostat kevyempää viihdekiekkoa, voi pelinopeutta nostaa. Vastaavasti simulaatiosta innostuvat saavat tehtyä pelistä hyvinkin aidonnäköistä lätkää. Parhaimmillaan peli myös tuntuu aidolta jääkiekolta, jossa maalin edustalla olevalle sotatantereelle pääseminen on oikeasti työn ja tuskan takana. Vastaavasti höntyilevä puolustaja sössii koko viisikkonsa pulaan ja aiheuttaa vaaranpaikkoja.

Napakampi ranneliike

NHL 22:n uusi juju on X-Factor. 50 parhaalle pelaajalle myönnetyt erikoistaidot nostavat pelaajat rivikiekkoilijaa paremmiksi ratkaisijoiksi. Erikoistaitoja on onneksi rajoitettu, jotta supertähdet eivät ratkaise otteluita samoin konstein kerta toisensa jälkeen.

X-Factor-kyvyt saattavat nopeuttaa takaperinluistelua, parantaa kikkataitoja tai helpottaa laukauksia suoraa syötöstä. Se, onko uutuus jääkiekkosimulaatiota tavoittelevaan peliin tarpeen, on vahvasti näkökulmakysymys. Sisäinen kiekkoromantikkoni haluaa lätkän aitona. Supersankaripelit ovat asia erikseen, mutta mielestäni poikkeuskyvyt eivät kuulu urheiluun.

Onneksi nopeasti käy selväksi, että X-Factor on lopulta varsin pintapuolinen uudistus. Se ei mullista peliä, vaan on lähinnä selostajien sekä grafiikoiden esittelemä juttu. Jos kommentaattori ei huudattaisi Auston Matthewsin supertaitoa, ei sitä välttämättä edes huomaisi. Tältä osin X-Factoriin kohdistuneet pelot ovat aiheettomia. Vastaavasti uudistuksen merkitys jää pienuuden vuoksi pieneen rooliin.

Sen sijaan verkkopelissä tilanne on toinen. Kun omaa World of CHEL -peluria luo, saa tälle määritettyä ykkös- ja kakkostaitoja. Elektroniseen kilpapelaamiseen syventyneet saavat tästä merkittävää lisäiloa, mutta viikonlopun illanistujaisten kiekkohetket eivät X-Factorista mullistu.

Pelaa haluamallasi tavalla

NHL 22 tarjoaa runsain mitoin eri pelitiloja. Jos verkkopeli ei tunnu kiehtovalta, on pelattavaa silti valtavasti. Seuratilassa voi rakentaa oman organisaation Stanley Cup -jahtiin. Seattle Krakenin liittyminen kirkkaisiin valoihin tuo mahdollisuuden johdattaa merihirviö välittömään kunniaan. Vastaavasti voit myös aloittaa täysin omalla 33. organisaatiolla kannujahdin.

Omat Be a Pro -kokemukset ovat muutamien vuosien takaa, joten muutokset tuntuvat valtavilta. Meno ei keskity enää vain kaukaloon, vaan otteluiden välissä rupatellaan valmentajan, kapteeniston, median ja agentin kanssa. Kaiken keskiössä on luoda omanlainen kiekkoilija, joka voi olla joko vankkumaton tiimipeluri tai oman arvonsa tunteva egoisti. Ensin mainittu pääsee haasteissaan vähemmällä, jälkimmäinen kerää kiitosta ratkaisevasta voittomaalistaan. Tilan askeleet ovat kiehtova lisä, jonka ansiosta se on parempi kuin aiemmin. FIFA-sarjan The Journey -tarinatilaan on silti runsaasti matkaa.

Verkkopelin puolella katse kiinnittyy tiloihin Hockey Ultimate Team (tutummin HUT) sekä World of CHEL. HUT on pysynyt hyvinkin ennallaan, eli tarkoituksena on luoda korteista oma joukkue. Uusia lappuja saa hankittua pakoista, joita tienaa palkintona onnistuneista suoritteista. Jos tämä ei houkuta ja oikopolku on mieluisempi, lompakkoa raottamalla saa avattua portit huippupelureihin välittömästi. Kannattaa kuitenkin varautua, että halpaa lystiä tämä ei ole.

World of CHEL tarjoaa kevyempää ja viihdyttävämpää lätkää. Mukana on erilaisia tiloja ja haasteita aina sesonkijuhlista 3vs3-mittelöihin. Omaa virtuaalikiekkoilijaa saa kehitettyä kattavasti eri suuntiin ja jokainen peli tuntuu vievän hommaa eteenpäin. CHEL-maailma nostaa myös X-Factorin paremmin esille. Vaikka muut uudistukset ovat vähissä, on sen rentous ja kepeys mukavaa viihdettä arki-iltojen stressinpurkuun. HUT-tilassa kun pinna tapaa olla tiukemmalla kuin pahimmankaan palaverirupeaman yhteydessä.

Kaikkinensa pelitilat ovat pysyneet pääasiassa ennallaan. Jotain uutta olisi kiva saada, sillä nykyinen valikoima on ollut mukana jo vuosien ajan. Vaikea on kuitenkaan sanoa, mitä uutta NHL-sarja kaipaisi. Kenties vähemmän olisi sittenkin enemmän?

Uusittu ulkoasu

Uusi Frostbite-pelimoottori tekee audiovisuaalisesta puolesta komeamman kuin koskaan. Tämä ei kuitenkaan kerro vielä liikoja. NHL 22 näyttää eittämättä hyvältä ja etenkin kaukalokokemukseen on satsattu, mutta useat kulmat kaipaisivat vielä hiomista.

Erityisesti jää kiiltää ja kuluu hienommin kuin aiemmin. Ero tosin vaatii käytännössä suoran vertailun, sillä muutoin siihen ei kiinnitä määräänsä enempää huomiota. Sen sijaan selostuskopin rupattelijat tuntuvat ottaneen parin viime vuoden aikana merkittäviä harppauksia. Noin 20 tunnin pelaamisen aikana ei tullut vastaan täysiä typeryyksiä tai jatkuvasti toistuvia kommentteja. X-Factor-puheet ovat asia erikseen, mutta kantani käytiinkin jo aiemmin läpi.

Pelaajien kasvonpiirteissä on edelleen karheutta, joka kuvastaa pelisarjan pienempää budjettia. Kiekkoilijat onneksi tunnistaa pääasiassa esikuviksiin. Elävyyttä ja aitoutta saa kuitenkin etsiä suurennuslasin kanssa.

Siirtymä uudelle konsolisukupolvelle ei kummoisesti näy. Vaikka peli näyttää paremmalta, valikoiden kankeus on yhä mukana. Etenkin paitavaihdot ja asetusten rukkaaminen ennen matsin alkua turhauttaa. Onneksi päävalikot itsessään ovat selvästi paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten.

Yhteenveto

NHL 22 on laadukas virtuaalikiekkoilu, jonka ainoa isompi ongelma on uudistusten puuttuminen. Frostbite-pelimoottori kaunistaa kokemusta ja X-Factor-lisäys maustaa kokonaisuutta, mutta mullistuksesta ei voida puhua.

Samalla on silti sanottava, että NHL 22 on erittäin hyvä ja viihdyttävä kokemus. Illanistujaiset sekä muut paikalliset moninpelihetket ovat täynnä tunteenpurkauksia. Olisiko molarin pitänyt ottaa laukaus kiinni? Miten syöttö meni kuuden mailan vierestä? Miksi tuomari on puusilmä? Kuten aina, NHL 22 osuu suomalaiseen kiekkohulluun kulttuuriin.

Jos NHL-pelisarja on lähellä sydäntä, on uusin osa selvä hankinta. Harvakseen pelaaville ja nettipelistä vähät veisaaville voi kuitenkin suositella edellisvuoden osaa, sillä saman sohvan pelissä uudistukset ovat vähissä.