Arvostelussa Logitech Brio 505

Logitech Brio 505 on yrityskäyttöön tarkoitettu webkamera, joka tarjoaa kohtuulliseen hintaan runsaasti hyviä ominaisuuksia. Ainoa isompi kompastuskivi koskee resoluutiota, joka on "vain" 1080p. Vastapainoksi saatavat yksityisyydensuoja, joustava alusta, tarkka kuva sekä pätevä Logi Tune -sovellus paikkaavat vajeen onneksi helposti.

Logitech Brio 505 laajentaa suositun valmistajan kattavaa webkameroiden valikoimaa. Yrityskäyttöön suunnattu malli on pitkälti samanlainen kuin peruskäyttäjälle tarkoitettu Brio 500.

Toisin kuin 4K-resoluutioon yltävä Logitech Ultra HD Pro, Brio 505 tarjoaa 1080p-tarkkuuden. Videopalavereissa ei yleensä kuitenkaan tarvita 4K-tarkkuutta, joten ratkaisusta tuskin saa kynnyskysymystä.

Mallin vahvuus piilee sen monipuolisuudessa. Brio 505 loistaa hämärissä olosuhteissa, minkä lisäksi katselukulman voi valita 65, 78 ja 90 asteen väliltä. Myös asetuksia riittää pilvin pimein, joten kuvan saa muokattua juuri toivotunlaiseksi.

Hinta ja saatavuus

Logitech Brio 505 on saatavissa useilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä 149 euron suositushintaan.

Malli on saatavana kolmessa eri värivaihtoehdossa, jotka ovat grafiitinharmaa, luonnonvalkoinen ja roosa. Näistä kaksi viimeisintä on kuitenkin Logitech.comin yksinoikeuksia.

Webkameran asettelu ei vaadi ylimääräisiä kiinnikkeitä. (Image credit: Future)

Tekniset tiedot Tarkkuus: 1080p/30 fps (1 920 x 1 080), 720p/60 fps (1 280 x 720)

USB-liitäntä: USB-C

Tarkennus: automaattinen

Zoom: 4x digitaalinen zoom

Valonkorjaus: RightLight 4

Mikrofoni: Stereomikrofoni 1,22 metrin kantamalla

Suojasuljin: Integroitu

Webkameran liittäminen jalustaan onnistuu ilman työkaluja. (Image credit: Future)

Muotoilu

Logitech Brio 505 erottuu muotoilunsa puolesta tavanomaisista webkameroista. Se on tavanomaista matalampi, mutta vastaavasti koko näkyy leveytenä. Lopputulos on sylinterimäinen.

Kamerassa on kiinteä 1,5-metrinen USB-C-piuha, joka lähtee kameran takaa. Kaapelin pituus on enemmän kuin riittävä ainakin läppärikäytössä. Sen sijaan perinteistä pöytäkonetta käyttävien kannattaa varmistaa, että USB-C-liitäntä on riittävän lähellä.

"Putkilo" on pituudeltaan 11 cm ja syvyydeltään sekä korkeudeltaan 3,15 cm. Rungon keskellä olevassa syvennyksessä on varsinainen linssi, jonka päälle saa pyöräytettyä yksityisyydensuojan. Näkösuojaa hallitaan kameran päässä olevalla pyöritettävällä säätimellä, jonka saa päälle tai pois. Mitään välimuotoja ei ole.

Kameran pohjaan saa asetettua pakettiin kuuluvan jalustan. Yksinkertainen kiinnitysmekaniikka tekee kokonaisuudesta hieman syvemmän, mutta järin merkittävästä lisästä ei voida puhua.

Pyöreä kiinnitysmekaniikka pohjautuu magneettiseen kiinnitykseen, jonka ansiosta kamera napsahtaa tukevasti paikalleen. Tämän jälkeen kameraa voi pyörittää haluttuun suuntaan ilman tarvetta näytön tai kannettavan siirtelylle.

Jalusta pysyi testijakson aikana tukevasti kiinni niin ohuessa Huawei MateBook -kannettavassa kuin Huawei MateView -näytössäkin. Jalustassa on oma liimapintansa tukevampaa kiinnittämistä varten, mutta tälle ei liikkuvan arjen vuoksi ollut tarvetta. Pysyipä kamera paikallaan vaivatta ilmankin.

Syyniin saatu Logitech Brio 505 on webkameran grafiitinharmaa versio, joka erottuu tavanomaisista harmaista ja mustista malleista pienillä pistekoristeilla. Lopputulos on maltillisen hillitty muttei tylsä. Halutessaan Logitech.comista saa myös valkoisen tai vaaleanpunaisen värityksen.

Grafiitinharmaa väritys on tyylikkään neutraali. (Image credit: Future)

Käyttöönotto

Logitech Brio 505:n käyttöönotto on tehty äärimmäisen helpoksi. Kunhan jalusta on paikallaan ja kamera halutun näytön tai läppärin päällä, tarvitsee vain kytkeä USB-C-piuha kiinni koneeseen. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ja muut merkittävimmät videopalaverisovellukset tunnistavat kameran automaattisesti.

Jos haluaa saada kaiken irti uudesta webkamerastaan, kannattaa koneelle asentaa Logi Tune -tukisovellus. Sen avulla voi näperrellä paitsi kuvanlaatua mutta myös hallita muita Logitech-laitteita. Kaikkien vempaimien asetusten sijoittamineen yhteen paikkaan tekee Logitechin tuoteperheeseen sijoittamisesta entistä kiinnostavamman vaihtoehdon.

Logi Tune -sovellus on helppokäyttöinen ja hyödyllinen lisä Brio 505:n kaveriksi. Ainoa selkeämpi vajaus koskee lokalisointia, sillä sovellusta ei ole saatavissa suomenkielisenä.

Logi Tune -sovelluksessa voi esimerkiksi valita halutun katselukulman kolmesta vaihtoehdosta (65, 78 ja 90 astetta). RightSight-työkalulla kamera puolestaan seuraa jutustelijaa automaattisesti. Vaikka sen tarpeellisuus on niin ja näin, toimii se juuri toivotulla tavalla.

Erillinen ShowMode-tila puolestaan säätää kontrastia ja kuvaa siten, että esimerkiksi kuvien näyttäminen onnistuu tavallista paremmin.

Kuvaa saa luonnollisesti säädettyä monipuolisesti eri asetuksilla. Filttereiden lisäksi voi hallita autofokusta, valotusta, valkotasapainoa, HDR:ää sekä monia muita asetuksia. Lopputulemana kuvan saa juuri omaa silmää sekä käytössä olevaa tilaa mukailevaksi.

Logi Tune -sovelluksen toimivuudessa on havaittu muutamia pieniä ongelmia. Vaikka itse ei näihin törmännyt, TechRadar Ruotsin Johan Winsborn törmäsi haasteisiin kameran tunnistamisen kanssa. Sittemmin julkaistut ohjelmistopäivitykset ovat kuitenkin saattaneet hyvin korjata virheet, mikä selittäisi näiden katoamisen.

Yksityisyyssuoja näkyy harmaana esteenä, joten sen päällä oleminen ei jää huomaamatta. (Image credit: Future)

Kuvanlaatu

Brio 505:n erikoisuus on sen erittäin laaja ultrawide-kuva. Tämän ansiosta se sopii hyvin neuvotteluhuoneisiin, joissa keskusteluhetkeen osallistuu useampi rupattelija. Toisaalta lähelle katsojan silmiä asetettuna ominaisuus jää vähemmälle huomiolle, jolloin myös tilan yksityisyys pysyy hyvässä jamassa.

Kuten mainittua, Brio 505 ei yllä 1080p-resoluutiota tarkempaan kuvaan. Vaikka ratkaisu rajaa jonkin verran mahdollisuuksia, ei se ole suurikaan ongelma toimistokäytössä. Videoneuvotteluihin suunnattujen webkameroiden markkinoilla 1080p on pitkälti vakiintunut standardi, jota esimerkiksi Elgato Facecam tarjoaa.

Resoluutio ei nimittäin ole kaikki kaikessa. Brio 505:n kuvanlaatu on pääsääntöisesti erinomainen. Elgaton huippumalliin verrattuna on silti nähtävissä eroavaisuuksia. Elgato Facecam on kalliimpi, mutta vastapainoksi se tarjoaa oletuksena terävämmän kuvan. Tilannetta voi kuitenkin paikata LogiTune-sovelluksella, jonka avulla kuvanlaatua saa hiottua tarpeeseen sopivaksi. Pienellä säätämisellä kuvan saa erittäin tasapainoiseksi ja hyväksi.

Brio 505 tekee erityisen vaikutuksen hämärissä olosuhteissa. Vaikka kotikonttori ei olisi aamuvuoron alkaessa täysin valaistu, ei kuvanlaatu ole tästä moksiskaan. Lopputuloksena kuva on selvästi kilpakumppania luonnollisempi.

Ultrawide-kuva on laajempi kuin tavallisella webkameralla. (Image credit: Future)

Äänenlaatu

Brio 505 sisältää kaksi sisäänrakennettua mikrofonia, jotka hyödyntävät kohinanvaimennustekniikkaa. Vaikka tämä ei sinänsä ole poikkeuksellista, ominaisuuden toimivuus hämmästyttää positiivisesti. Logitech lupaa stereomikrofonien kantamaksi 1,22 metriä, mutta todellisuudessa ääni kuului testikäytössä helposti kauempaakin.

Äänenlaatu ei itsessään tietenkään vertaudu Blue Yetin kaltaiseen varsinaiseen mikrofoniin. Tästä huolimatta ääni on webkameraksi varsin hyvä. Kun työpäivänä peruskuulokkeet sanoivat sopimuksensa irti, sujuivat loput palaverit yksinomaan webkameraa tähänkin käyttäen. Vastapuolelta ei tullut ensimmäistäkään moitetta ainakaan tekniikan puolelta. Puheen sisältö on tietysti asia erikseen.

Yhteenveto

Logitech Brio 505 on onnistunut webkamera. Sen joustava asettelu, kattavat kuvakulmat, monipuoliset asetukset, laadukas mikrofoni ja kuvanlaatu hämärissäkin olosuhteissa tekevät vaikutuksen. Lisäksi muotoilu on onnistunutta.

Hinta on hiukan kaksipiippuinen asia. Toisaalta se on halvempi kuin monien kilpailijoiden huippumallit, mutta samalla esimerkiksi Logitech C920 tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun selvästi edullisemmin.

Rahalle saa kuitenkin hyvän vastineen. Jos on valmis satsaamaan webkameraan hiukan yli satasen, on Logitech Brio 505 ehdottomasti tutustumisen arvoinen.

Erikoisvärityksillä saa runsaasti lisäpersoonallisuutta. (Image credit: Logitech)

Kannattaako Logitech Brio 505 ostaa?

Osta, jos...

Haluat tyylikkään webkameran

Logitech Brio 505 erottuu sylinterimäisellä muotoilullaan, joka näyttää näytön päällä hyvältä. Grafiitinharmaan värityksen rinnalle on saatavissa vaaleanpunainen ja valkoinen vaihtoehto, jotka tuovat runsaasti lisäeloa työpisteelle.

Kaipaat kameralta monipuolisuutta

Logitech Brio 505 tarjoaa runsaasti ominaisuuksia, katselukulmia sekä erilaisia suodattimia. Logi Tune -sovelluksen avulla kuvan saa personoitua juuri mieluisaksi.

Haluat sisäänrakennetun mikrofonin

Vaikka Brio 505:n sisäänrakennettu mikrofoni ei tietenkään vedä vertoja laadukkaille headseteille, pärjää sen kanssa pitkänkin palaveriputken ongelmitta.

Älä osta, jos...

Haluat 4K-tarkkuuden

Logitech Brio 505 tarjoaa "vain" 1080p-takkuuden. Se ei aiheuta ongelmia, mutta 4K-kuvaa haluavat joutuvat katsomaan muualle.