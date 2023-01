Arvostelussa Blue Yeti -mikrofoni

Blue Yeti on erinomainen mikrofoni käyttäjälle, joka haluaa vain kytkeä laitteen piuhalla kiinni ja ryhtyä nauhoittamaan. Sen avulla suoratoistot ja striimit saavat rutkasti ammattimaista lisäpotkua ilman ylimääräistä asetusjumppaa.

Pika-arviossa Blue Yeti -mikrofoni

Blue Yeti -USB-mikrofoni on ollut myynnissä jo hyvän aikaa, mutta malli nousi jälleen esille uusien värikuosien ansiosta. Tämän vuoksi otimme hiukan vanhemman mallin tarkempaan syyniin.

Logitech toi syksyllä 2022 myyntiin Aurora-tuoteperheen, jonka muodostavat pelihiiri Logitech G705 pelinäppäimistö Logitech G715 ja pelikuulokkeet Logitech G735. Näiden rinnalle julkaistiin myös erillinen Blue Yeti Aurora -mikrofoni, joka on suunnattu tavallisen pelikäytön sijaan striimaajille, podcastien tekijöille sekä sisällöntuottajille.

Tarjolla onkin käytännössä sama mikrofoni kahtena eri vaihtoehtona. Perinteinen Blue Yeti maksaa Suomessa 99 euroa ja se on saatavissa valkoisena sekä mustana.

Blue Yeti Aurora maksaa puolestaan 139 euroa. Se on muun Aurora-malliston tavoin saatavissa erottuvissa sekä hiukan naisellisissa väreissä. Tavanomainen valkoinen (White Mist) on turvallinen valinta jokaiselle pelipisteelle, mutta pinkki (Pink Dawn) varastaa varmasti huomion.

Tarjolla on myös hiukan pienempi Blue Yeti Nano, joka on hinnaltaan perus- ja Aurora-mallin välimaastoa. Sen merkittävin puute koskee suuntakuvioita, sillä siinä on tarjolla vain hertta- ja pallokuvio.

Kaiken keskiössä on helppokäyttöisyys. Vaikka erilaiset kuulokkeelliset pelikuulokkeet ovat varastaneet monien huomion, USB-liitännällinen mikrofoni tarjoaa merkittävästi enemmän joustavuutta ja helppoutta.

Ulkonäössä on otettu miellyttävä askel musiikkimaailmaa sekä 1950-lukua kohden. Klassinen tyyli peittää alleen varsin kookkaan rakenteen. Blue Yeti -mikrofoni painaa 0,55 kiloa, mutta sen jalusta mittauttaa peräti kilon verran. Lopputulos pysyy tukevasti paikallaan.

Rakenne on koostaan huolimatta onnistunut. Laite näyttää tyylikkäältä ja upealta. Siinä missä erityisesti monet edullisemmat mikrofonit näyttävät muovisilta, samaa ei voi sanoa Blue Yetistä. Toki värivaihtoehto määrittää asiaa jonkin verran, mutta arvosteluun saatu valkoinen Blue Yeti teki työpisteellä vaikutuksen.

USB-microUSB--piuhalla kiinnitettävä mikrofoni mahdollistaa ominaisuuksien sekä painikkeiden sijoittelun suoraan mikrofoniin. Rungossa on erilliset säätimet äänenvoimakkuudelle, mikrofonin vahvistusta sekä vastaanottokuviota. Lisäksi etupuolella on vielä painike mykistämiselle. Pohjaan saa taasen kytkettyä kuulokkeet sekä virtapiuhan, minkä ohella käytössä on 5/8-kierre erillistä jalustaa tai pidikettä varten.

Blue Yeti -mikrofonin eri suuntakuviot (Image credit: Logitech) - Herttakuvio on paras striimaamiseen, videopuheluihin ja podcasteihin - Pallokuvio sopii hyvin monen osallistujan konferenssipuheluihin - Kahdeksikko käy haastattelun äänittämiseen yhdellä mikrofonilla - Stereokuviolla saa äänitettyä mahdollisimman realistisen äänikuvan

Säätimet eivät suinkaan ole samasta puusta veistettyjä. Siinä missä volyymiä ja vahvistusta saa säädettyä hyvin hellin ottein, vastaanottokuvion kohdalla tarvitaan lähestulkoon pihtejä. Erittäin tiukassa oleva säädin tarjoaa neljä eri kuviota, jotka ovat hertta-, pallo-, kahdeksikko- ja stereokuvio.

Mikrofonin asentoa voi säätää jalustan puitteissa vapaasti. Kahden ruuvattavan pidikkeen hallinta kannattaa kuitenkin omaksua nopeasti, sillä muutoin mikrofonin paino saa sen "tipahtamaan" metallista jalustaa vasten hyvin ikävästi. Toiseen suuntaan kallistaessa mikrofonin saa näppärästi kasaan ja suojaan, jolloin sen liikuttaminen on helppoa – mikäli paino ei siis haittaa. Koko voi muodostua ongelmaksi esimerkiksi toimittajakäytössä, sillä mitat sekä paino saattavat aiheuttaa haasteita käsimatkatavaroiden joukossa.

Äänenlaatu itsessään on erittäin hyvää ja selkeää. Testasimme arvostelujakson aikana kaikkia eri kuvioita, joista jokaiselle tuntui olevan sopiva tilanteensa. Tämän vuoksi olemmekin keränneet viereen erilliseen laatikkoon kuvaukset suositelluista käyttötilanteista.

Mikrofonin päällä oleva tuplaverkotus pitää äänen miellyttävän kirkkaana, eikä ääneen lipsunut turhaa häiriötä. Tekniset ominaisuudet ovat taajuusvastetta (20 Hz - 20 kHz), 16-bittistä tiedonsiirtonopeutta ja 48 kHz näytteenottotaajuutta myöten kunnossa. Halutessaan äänenlaatua voi vielä hallita Blue Vo!ce -tukisovelluksen kautta hyvinkin mieluisiksi. Valtaosalle tämä ei ole tarpeen, mutta muokkausmahdollisuus on aina hyvä olla. Lisäksi erilaiset suodattimet ja tehosteet osoittautuivat testijakson aikana hauskoiksi leikkikaluiksi.

Kokonaisuutena Blue Yeti -mikrofoni on mainio lisä suoratoistosta kiinnostuneen työpisteelle. Se tarjoaa hyvän äänenlaadun kohtuulliseen hintaan, minkä lisäksi muotoilu saa sen näyttämään hyvältä. Mikäli ei ole erityisen innostunut hankkimaan pinkkiä Aurora-versiota, useamman kympin halvempi perusversio ajaa asiansa erinomaisesti.