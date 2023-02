WhatsAppin Android-sovellukseen pieniä ja pidentäviä uudistuksia

WhatsApp on tuomassa Android-sovellukseen pieniä mutta odotettuja muutoksia. Osa arkea helpottavista lisäyksistä on jo saatavilla uusimmassa versiossa, kun taas yksi muutos näkyy toistaiseksi vain testiversiossa.

WABetaInfo kertoo uusimman Android-version mahdollistavan lähetettäviin liitteisiin raapustettavat kuvaustekstit. Tämän lisäksi viestiketjuihin voi lähettää entistä enemmän kuvia ja videoita kerralla. Aiemmin rajoitus oli 30 mediatiedostoa, vastaisuudessa katto tulee vastaan vasta sadan kohdalla.

Myös keskusteluryhmien nimeämiskäytäntö on aiempaa joustavampi. Vastaisuudessa nimi voi olla enintään sadan merkin mittainen, minkä lisäksi ryhmän kuvauksella saa kerrottua sen tarkoitusperistä.

Jo aiemmin julkaistu Katoavat Viestit -ominaisuus on saamassa uudistuksen. Tällä hetkellä betaversiossa kokeiltava työkalu mahdollistaa tiettyjen katoavien viestien tallentamisen myöhempää tarkastelua varten, kertoo WABetaInfo.

Hyödyllisiä lisäyksiä

Vaikka muutokset vaikuttavat pieniltä, ovat ne askeleita oikeaan suuntaan. Esimerkiksi katoavien viestien tapauksessa muutos voi olla tarpeellinen, sillä osa käyttäjistä tapaa ottaa hävitettäviksi tarkoitetuista julkaisuista kuvakaappauksen. Uuden ominaisuuden ansiosta viestin saa säilytettyä, mutta kuka tahansa voi käydä halutessaan poistamassa sen.

Toki on hyvä huomata, että kyseessä on toistaiseksi vain betaversiossa oleva kokeilu. On siis mahdollista, ettei se lopulta siirrykään varsinaiseen versioon.

Lisäksi lähetettävien tiedostojen tarkempi kuvailu on aina tervetullutta, jotta vastapuoli tietää mitä tuleman pitää.

Via Android Police [1 (Avaa uuteen ikkunaan), 2 (Avaa uuteen ikkunaan)]