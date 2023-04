Sonos julkisti yrityskäyttöön suunnatun Sonos Pro -ohjelmistopalvelun

Huippukaiuttimistaan tunnettu Sonos on julkaissut uuden ohjelmistopalvelun. Sonos Pro -palvelu on suunnattu yrityksille, jotka tarvitsevat äänentoistoa isoon tilaan tai eri paikkoihin.

Sonos Pro tarjoaa yrityksille mahdollisuuden etähallita äänentoistoa eri toimipisteiden välillä. Palvelun luvataan toimivan kaikissa yrityksen Sonos-kaiuttimissa, vaikka ne olisi sijoitettu eri toimipisteisiin.

“Kauppiaat ja ravintoloitsijat voivat musiikin, visuaalisten elementtien ja esimerkiksi tuoksujen avulla luoda asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempia elämyksiä sekä vahvistaa asiakassuhteita”, Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence totesi julkaisutiedotteessa.

“Sonosin kaupallisten asiakkaiden osuus on kasvanut merkittävästi, kun yritykset panostavat äänentoistoon sitouttaakseen asiakkaitaan uudella tavalla. Olemme kasvattaneet ymmärrystämme yritysten tarpeista ja kaupallisten tilojen äänentoistosta testaamalla eri ominaisuuksia sadoissa erilaisissa toimitiloissa. Sonos Pro on rakennettu alusta alkaen vastaamaan juuri tämän kohderyhmän tarpeisiin.”

Sonos Pro tarjoaa yleiskatsauksen eri toimipisteistä sekä niissä toistettavasta musiikista. (Image credit: Sonos)

Etähallinta tuo joustavuutta

Sonos Pro on valmistajan ensimmäinen ohjelmistopalvelu (Software as a service). Kuukausimaksullisen palvelun avulla on mahdollista etähallita ja seurata verkkopalvelun kautta musiikkitoistoa ympäri maailmaa. Esimerkiksi kauppakeskus voi valita soitettavat kappaleet ja esitykset yhdestä paikasta.

Valmistaja lupaa palvelun olevan helposti skaalautuva ja erikokoisille yrityksille sopiva. Ohjelmistopalvelun hinta on julkaisussa 35 dollaria kuukaudessa per toimipiste. Täten lisätoimistoja ja -kauppoja voi tuoda näppärästi mukaan.

Yritykset saavat samalla käyttöönsä Sonos Backgrounds -toiminnon, joka tarjoaa kaupalliseen tarkoitukseen lisensoitua musiikkia. Palvelu tukee myös kolmansien osapuolten suoratoistopalveluita, kuten Mood Mixiä, Soundtrack your Brandia ja Rockbotia. Näiden avulla voi valita yrityksen tarpeisiin sopivan äänimaiseman.

Suomessa joudutaan vielä odottamaan

Sonos Pro on toistaiseksi saatavilla vain Yhdysvalloissa, mutta yhtiö kertoo palvelun saapuvan lähitulevaisuudessa myös muille markkinoille. Se, milloin Sonos Pro on rantautumassa Suomeen, on toistaiseksi kysymysmerkki.

“Musiikilla on tärkeä rooli tunnelman rakentamisessa, parhaimmillaan se houkuttelee asiakkaita tulemaan uudestaan,” Sonos Professional -osaston pääjohtaja Audra Kinsley kertoo.

“Sonos Pro auttaa yrityksiä vahvistamaan visiotaan ja tyyliään äänen avulla. Yrityksillä on palvelun myötä käytössään työkalut, joilla voi kuratoida sisältöjä ja luoda asiakkaille kiinnostavia äänielämyksiä."

35 dollarin toimipistekohtainen kuukausimaksu vaikuttaa tällä hetkellä varsin kohtuulliselta. Kuten tilauksen kuvauksesta sekä hinnoittelupolitiikasta voidaan päätellä, on Sonos Pro tarkoitettu yksinomaan yrityskäyttöön.