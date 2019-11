Samsung Galaxy S11 saa todennäköisesti 120 Hz:n näytön

Samsung saattaa suunnitella asentavansa 120 Hz:n näytön alkuvuodesta 2020 julkaistavaan Galaxy S11 -lippulaivaansa. Anonyymi käyttäjä oli nimittäin löytänyt One UI -käyttöliittymän betaversiosta piilotetun asetuksen, joka sallii käyttäjän vaihtaa 60 ja 120 Hz:n virkistystaajuuden välillä. Asiasta kertoi tunnettu Twitter-vuotaja @UniverseIce

Ensimmäinen 120 Hz:n näytöllä varustettu puhelin julkaistiin itse asiassa jo vuonna 2017, kun Razer julkaisi alkuperäisen Razer Phonen. Sen jälkeen vastaavalla virkistystaajuudella varustettu näyttö on tuotu myös muun muassa iPad Prohon, mutta teknologian yleistyminen on silti antanut odottaa itseään.

Ensi vuonna asiaan saattaa kuitenkin tulla muutos myös Samsungin pahimmalta kilpailijalta, sillä huhujen mukaan 120 Hz:n näyttö nähtäisiin vuonna 2020 julkaistavassa iPhonessa. Nykyisistä 90 Hz:n näytöistään tunnettu OnePlus vaikuttaisi sen sijaan pysyvän samassa virkistystaajuudessa vielä OnePlus 8 Pron kohdalla.

It offers three options:1. Turn off the high refresh rate mode and keep 60Hz2. Turn on the high refresh rate mode and keep 120Hz3. Turn on the high refresh rate mode and switch automatically between 60Hz and 120Hz.November 20, 2019