Samsung Galaxy S11 näyttäisi saavan 108 megapikselin kameran

Ei ole enää mikään suuri yllätys, että Samsung Galaxy S11:n odotetaan saavan 108 megapikselin kamera. Korealaisyhtiö julkaisi nimittäin äskettäin valtavalla megapikselilukemalla varustetun kennon, jonka on huhuttu päätyvän myös uuteen Galaxy-sarjalaiseen. Uusimman vuodon mukaan Galaxy S11 saisi kuitenkin tyystin toisen 108 megapikselin kameran.

Tunnettu vuotaja @UniverseIce kirjoitti Twitteriin, että Samsung käyttäisi "suurella todennäköiseyydellä uutta 108 megapikselin kennoa". Vaikka hän ei avaakaan tarkemmin, mistä linssistä olisi kyse, se olisi todennäköisesti toisen sukupolven versio Samsungin vasta julkaistusta kennosta.

Xiaomin mallia varten kehitetyn Samsungin ensimmäisen sukupolven kennon vahvuutena ovat sen vahvat hämäräkuvausominaisuudet sekä häviötön 6K-video. Jo tuo yhdistelmä kuulostaa paperilla voitokkaalta, joten jää nähtäväksi, kuinka Samsung onnistuu kehittämään kennoa entisestään.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor.November 4, 2019