Samsung paljasti 108 megapikselin kamerakennon Xiaomi-puhelimeen

Samsungin älypuhelimissa on harvemmin ollut markkinoiden parhaat kamerat, mutta yhtiön valmistamia kameroita nähdään monien muiden valmistajien puhelimissa. Nyt yhtiö on esitellyt jälleen uuden kennon, jossa on varsin vakuuttavat pikselimäärät.

Yhtiö julkisti omassa tiedotteessaan 108 megapikselin kamerakennon, joka on suunniteltu älypuhelimia varten. Se on samalla megapikselimäärältään suurin puhelimissa oleva.

Toukokuussa 2019 Samsung esitteli 64 megapikselin älypuhelimiin tarkoitetun kamerakennon, ja vaikka olemme kuulleet huhuja sen saapumisesta Xiaomin, Realmen ja Redmin puhelimiin, sitä ei ole nähty vielä nykyisissä malleissa.

Tällä hetkellä suurin älypuhelinten kameroissa oleva resoluutio on ollut 48 megapikseliä, mutta raja rikkoontunee näillä näkymin piakkoin.

Samsungin 108 megapikselin kamerakennon yksi etu on sen valovoimaisuus, joten sitä hyödyntävät kamerat voivat ottaa hyvännäköisiä hämärässä otettuja kuvia 27 megapikselin tarkkuudella. Sen lisäksi se tukee tallennusta häiriöttömällä 6K-resoluutiolla ja 30 ruudun kuvataajuudella.

Mitkä mallit hyödyntävät Samsungin 108 megapikselin kameraa?

Toisin kuin Samsungin 64 megapikselin kamera, jota kaikki voivat hyödyntää, 108 megapikselin kenno on suunniteltu yksinomaan Xiaomin käyttöön.

Julkistuksessaan yhtiö kertoo "läheisestä yhteistyöstään Xiaomi Corporationin" kanssa. Vaikka se ei itsessään vahvista sitä, että Xiaomin puhelimet ovat ensimmäiset uutta teknologiaa hyödyntävät mallit, se on silti kaikkein todennäköisin vaihtoehto.

Voisimme kuvitella Xiaomi Mi Mix 4:n saapuvan uudella kennolla, kuten Xiaomi on aiemmin vihjaillut, tai vaihtoehtoisesti Mi 10. Emme ole kuitenkaan kuulleet hirveästi kummastakaan laitteesta, joten niiden julkaisu voi olla vielä kaukana tulevaisuudessa.

Näiden jälkeen voimme odottaa näkevämme kennon leviämistä myös muihin puhelinmalleihin, joskin todennäköisesti sitä ei nähdä Samsung Galaxy S11:ssä tai Note 11:ssä, koska Samsungilla on taipumus pitää megapikselit alhaisena yhtiön omissa malleissa. Realme sen sijaan tarttunee tilaisuuteen mahdollisimman pian.