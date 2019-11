Samsung Galaxy S11:ssä voi olla huima 64 megapikselin kamera

Samsung Galaxy S10 Plus. Lähde: TechRadar

Uusissa puhelimissa on lähes järjestään ollut paremmat kamerat, kuten saatoimme nähdä jo Samsung Galaxy S10:n vakuuttavasta kolmen kameran kokoonpanosta. Yhtiö näyttäisi kuitenkin valmistautuvan jo seuraavaan uuteen loikkaan Galaxy S11:n suhteen.

Samsung julkaisi omassa uutisvirrassaan uutisen, jossa yhtiö kertoi luoneensa kaksi uutta kamerasensoria, jotka on suunniteltu juuri älypuhelimia varten. Toisessa näistä on 48 megapikseliä ja toisessa huikeat 64 megapikseliä.

Tällä hetkellä älypuhelimissa oleva korkein resoluutio kamerassa on 48 megapikseliä, joka on muun muassa Honor View 20:ssä ja Xiaomi Mi 9:ssä. Perinteisissä kameroissa luku on toki ylitetty jo aiemminkin.

Samsungin uutinen ei myöskään tarkoita sitä, että se nähtäisiin jo yhtiön seuraavassa lippulaivamallissa. Itse asiassa se olisi melko suuri askel yhtiölle, sillä Galaxy S10 Plussan yksi sensoreista on vain 16 megapikseliä.

Mutta ottaen huomioon, että Huawein kaltaiset kilpailijat ovat panostaneet todella vahvasti kameroihin ja yhä useampi valmistaja tuo useilla kennoilla varustettuja malleja markkinoille, näyttää hyvin todennäköiseltä, että Samsung valmistautuu 64 megapikselin kennon lisäämiseen S-sarjan seuraavaan malliin.

Vastaavanlaatuisia kuvia tukeva teknologia on jo olemassa puhelimissa – Qualcomm vahvisti hiljattain yhtiön Snapdragon 855 -suorittimen tukevan jopa 192 megapikselin kuvia. Varsinaiset kamerakennot eivät sen sijaan yllä tuohon lukuun vielä hetkeen.

Mihin malleihin kenno voisi tulla?

Eräiden spekulaatioiden mukaan 64 megapikselin kenno saattaisi tulla Samsung Galaxy Note 10:iin. Toisaalta odotamme sen julkaistavan jo lähikuukausien aikana, joten tuntuisi ihmeelliseltä, jos Samsung julkistaisi uuden kennon näin likellä julkaisua. Joten jos kyseessä on seuraava lippulaivamalli, seuraavan mallin julkaisukuukaudeksi epäilty helmikuu 2020 tuntuu kaikkein järkevimmältä vaihtoehdolta.

Toisaalta voimme nähdä kennon myös täysin yllättävissä malleissa. Tiedämme Samsungin työstävän muutaman taitettavan puhelimen parissa Samsung Galaxy Foldin lisäksi, ja yhtiö julkaisi hiljattain huippulaatuisella kameralla varustetun Samsung Galaxy A80:n.

Samsung toimittaa kennojaan myös muille puhelinvalmistajille, joista ovat muun muassa Xiaomi, Vivo, Apple, Motorola ja Nokia. Täten voimme nähdä uuden kennon myös jonkin muun valmistajan puhelimissa.