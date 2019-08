Applen ensi vuonna julkaistavissa iPhoneissa saattaa olla 120 Hz:n näytöt

Olemme saaneet esimakua 120 Hz:n näytöistä pelikäyttöön suunnatuissa älypuhelimissa, kuten Razer Phonessa ja Razer Phone 2:ssa. Luottovuotaja Ice Universen mukaan Apple olisi kuitenkin liittymässä joukkoon ja olevan aikeissa tuplata nykyisten iPhone XS -mallien 60 Hz virkistystaajuudet vuoden 2020 iPhone-malleihin.

Ice Universen twiitin mukaan Apple "harkitsee vaihdettavaa 60 Hz / 120 Hz virkistystaajuutta näyttöihinsä vuoden 2020 iPhone-malleihin". Hän myös paljastaa, että yhtiö käy parhaillaan "neuvotteluja Samsungin ja LG:n kanssa", jotka ovat kaksi suurinta puhelinten AMOLED-näyttöjen toimittajaa maailmassa.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umuJuly 21, 2019