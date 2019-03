Arvostelussa Razer Phone

Razer Phone on täynnä tehoja ja potentiaalia, mutta kompastuskivenä on sen varsin pieni kohderyhmä. Puhelimen muotoilu tuskin räjäyttää kenenkään tajuntaa, mutta loistavat kaiuttimet ja pelaamiseen ihanteellinen näyttö löytävät varmasti yleisönsä.

Razer Phone on tehty pelaajille. Siinä on mainiot speksit, silkkisen upeasti toimiva näyttö ja voimakkaat stereokaiuttimet. Mutta haluavatko pelaajat todellakin älypuhelimen, joka on suunniteltu pelaajille?

[Päivitys: Razer on tehnyt innolla päivityksiä puhelimeensa. Uusin sellainen on siirtyminen Android Oreo 8.1:een.]

Markkinoilla on runsaasti kilpailua huippuluokan älypuhelimissa. Monet lippulaivapuhelimet tarjoavat jo upeita näyttöjä ja paljon tehoja pelaamiseen, joten Razer Phone on uskalias veto firmalta, joka tunnetaan pelikannettavista ja oheislaitteista ja joka yrittää nyt siis saada faninsa ostamaan myös tämän puhelimen.

Tämä Android-puhelin on panostanut kahteen ydinasiaan: näyttöön ja ääniin.

5,7 tuuman näytössä on ensimmäistä kertaa älypuhelinten maailmassa 120 hertsin virkistystaajuus, ja sivuissa ovat Dolby Atmos -tuetut stereokaiuttimet. Tuloksena on puhelin, jossa on vaikuttavat äänet ja grafiikat sekä paljon tehoja.

Katso alta (englanninkielinen) videoarviomme Razerin muotoilusta ja näytöstä.

Razer Phonen hinta ja saatavuus

Hinta: 750 euroa

Julkaistu: Marraskuussa 2017

Razer Phonen speksit Paino: 197 g

Koko: 158,5 x 77,7 x 8 mm

Käyttöjärjestelmä: Android 8.1

Näytön koko: 5.7 tuumaa

Resoluutio: 1 440 x 2 560

Suoritin: Snapdragon 835

RAM-muisti: 8 Gt

Tallennustila: 64 Gt

Akku: 4 000 mAh

Takakamera: 12MP + 12MP

Etukamera: 8MP

Razer Phonen hinta on Suomessa 750 euroa. Hinnan vuoksi sen kilpailijoita ovat esimerkiksi Samsung Galaxy S8, iPhone 8, LG V30 ja Google Pixel 2.

Suomessa halvin tapa hankkia Razer Phone on ostaa se suoraan Razerin verkkokaupasta. Puhelin ei ole laajasti saatavilla muualta maassamme.

Näyttö

Ensimmäistä kertaa älypuhelinten historiassa: 120 hertsin virkistystaajuuden näyttö, joka on ihanteellinen pelaamiseen

5,7 tuuman IGZO QHD LCD -näyttö 1 440 x 2 560 -resoluutiolla

Razer aloitti näytöstä, kun se ryhtyi rakentamaan Razer Phonea. Näyttö on näet luonnollisesti pelaamisen kannalta olennainen asia, ja tässä puhelimessa se onkin viety aivan uudelle tasolle.

Paperilla 5,7 tuuman IGZO QHD LCD -näyttö (1 440 x 2 560) Gorilla Glass 3 -lasilla ei välttämättä kuulostaa erityisen mahtavalta verrattuna kilpailijoihin, mutta nuo faktat eivät kerro kaikkea Razer Phonesta.

Razer päätti valita LCD-teknologian mieluummin kuin värikkäämmän AMOLED-tekniikkaa hyödyntävän näytön, jollainen löytyy esim. Galaxy 8:sta ja Google Pixel 2 XL:stä. Tuon päätöksen ansiosta Razer Phonen näytössä on korkeampi virkistys- ja kuvataajuus, mikä on 3D-pelaamisen kannalta timanttisen tärkeää.

Tuloksena on näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, jonka kuvataajuus on parhaimmillaan 120 kuvaa sekunnissa. Näyttö toimii sen vuoksi erittäin sulavasti. Korkean kuvataajuuden ansiosta kaikki liukuu nopeammin ja vaivattomammin sormien käsittelyssä.

QHD-näyttö on kirkas ja selkeä, mutta värit jättävät toivomisen varaa

Asetuksista voi valita näytön virkistystaajuuden. Vaihtoehtoina ovat 60 Hz, 90 Hz ja 120 Hz. Mitä korkeamman virkistystaajuuden valitsee, sitä sujuvampaa näytön vierityksestä ja sovellusten avaamisesta tulee.

120 hertsin virkistystaajuuden valitseminen tekee käyttökokemuksesta sulavamman ja tyydyttävämmän, mutta ero on kuitenkin varsin minimaalinen.

Pääsyy noin nopealle virkistystaajuudelle on pelaaminen, ja käsittelemme sitä myöhemmin tässä arvostelussa.

Razer-fanit pitävät varmasti siitä, mihin näyttö kykenee. On kuitenkin vaikea perustella peruskäyttäjälle, miksi se olisi kaiken tuon rahan arvoista. Tarjolla on kivaa luksusta, mutta kyseessä ei sittenkään ole mikään mullistava pakkohankinta.

Asetuksista voi myös pienentää näytön resoluution Full HD:hen ja siten parantaa akunkestoa.

Meidän käytössämme Razer Phonen akku kesti kuitenkin varsin vaivatta kokonaisen päivän yhdellä latauksella, joten emme löytäneet tarvetta asetusten muuttamiseen.

Näyttö on terävä, selkeä ja kirkas, mikä takaa sen, että sekä liikkuva että staattinen kuva näyttää mahtavalta.