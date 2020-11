PS5:n lepotilan väitetään aiheuttavan tallennusten menetyksiä ja kaatumisia

Tulevassa PlayStation 5:ssä oleva lepotila (Rest mode) on kätevä ominaisuus, jonka avulla pelaajat voivat jatkaa peliään suoraan siitä, mihin he ovat sen jättäneet. Valitettavasti toiminnon käyttäminen tuntuu aiheuttavan monille enemmän harmia kuin hyötyä.

Useat käyttäjät ovat raportoineet PS5:n lepotilan aiheuttavan teknisiä ongelmia, jotka kaatavat konsolin, poistavat kaikki tallennukset tai jopa tuhoavat konsolin – jälkimmäistä väitettä on tosin vaikea varmentaa.

Vaikka emme ole TechRadarin testikoneilla kohdanneet minkäänlaisia ongelmia lepotilaa käyttäessä, vika näyttäisi ilmenevän pelattavasta pelistä. Etenkin Marvel's Spider-Man Remasteredissa tai Godfallissa tuntuu olevan eniten ongelmia, mutta myös Demon's Souls kärsii vastaavista kaatumisista.

Seems like putting a PS5 into rest mode while Spider-Man Remastered is running crashes the whole system, forcing that "repair your external drive" process when you start back up. At least that's how it's been for me the few times I've done that today.November 11, 2020