Nvidia tuomassa säteenseurannan PC-klassikoille

Nvidian Lightspeed Studios ehosti aiemmin tänä vuonna klassikkopeli Quake II:n RTX-yhteensopivaksi. 20 vuotta vanhan PC-pelin päivitys nykyteknologian aallonharjalle ei ole jäämässä tiimin ainoaksi projektiksi.

Seuraavaksi studio on uusimassa useita ylistettyjä PC-pelejä samalla tavalla, uutisoi työpaikkailmoituksen huomannut DSOGaming.

"Pääsemme valitsemaan viimeisten vuosikymmenten parhaat nimikkeet tuodaksemme niille tuen säteenseurannalle ja päivittääksemme visuaalisen tyylin nykyaikaan siten, että pelit pysyvät kuitenkin juuri sellaisina, mikä teki niistä aikanaan niin hyviä", kuvaillaan Nvidian ilmoituksessa.

Toistaiseksi yhtiö ei ole vielä paljastanut tai vihjannut tulevista projekteistaan. Kuvauksessa kuitenkin todetaan säteenseurannan saapuvan "tunnetuille ja rakastetuille teoksille".

Mitä on säteenseuranta?

Säteenseurantaa pidetään yhtenä suurimmista teknologian harppauksista viime vuosien aikana. Se mahdollistaa entistä realistisempien valaistusten, varjostuksien sekä heijastusten luomisen.

Teknologian suurin ongelma on sen vaatima teho. Toistaiseksi säteenseurantaa tukee vain rajallinen määrä näytönohjaimia. Nvidia on tällä hetkellä säteenseurannan edelläkävijänä, sillä kilpailija AMD:n näytönohjaimet tukevat teknologiaa ainoastaan DirectX 12:n avulla. Tosin myös AMD:llä on suunnitelmia tekniikan suhteen.